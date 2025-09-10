VPN-sääntöjä tiukennetaan VPN-säännökset tiukentuvat koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa, EU: ssa, Intiassa ja muilla alueilla, ja jotkut aiheuttavat haitallisia reaktioita. . Online Safety Act Online Safety Act Authorities in several countries currently require user logs, compliance documentation, and even the implementation of censorship. Numerous VPNs either adhere to these regulations or withdraw from those jurisdictions. Tuloksena on vähentynyt luottamuksellisuusvalintoja, liiallista, valvottua seurantaa ja vähentynyt pääsy avoimeen internetiin. Entä jos luottamuksellisuudelle on olemassa hölynpölytön vaihtoehto? aito hajautettu, sensuuria suojaava ratkaisu? Tässä on missä plays an important role. Belgiaa Belgiaa VPN-kiellot, maailmanlaajuinen trendi India Vuonna 2022 Intia järkytti teknologia-alaa velvoittamalla VPN-palveluntarjoajat säilyttämään käyttäjätiedot Jotkut keskitetyt VPN-palvelut lähtivät maasta sen sijaan, että tekisivät myönnytyksiä. Viisi vuotta Venäjä Kreml pakottaa VPN:t tukahduttamaan epävirallisia tarinoita. Jos VPN toimii, se on todennäköisesti kielletty. Palveluntarjoajien on noudatettava hallituksen mustia luetteloita – muutoin he voivat joutua suljetuksi. Yhdistynyt kuningaskunta ja Euroopan unioni VPN:t pysyvät laillisina, mutta lainsäädäntö, kuten ja tiukka GDPR:n täytäntöönpano pakottavat palveluntarjoajat seuraamaan ja tallentamaan tietoja. DNS-tason suodatus ja kehittyneet seurantatyökalut peittävät "laillisen" ja "valvotun" eron. Yhdistyneen kuningaskunnan online-turvallisuuslaki Yhdistyneen kuningaskunnan online-turvallisuuslaki Kiina, Iran, Turkki ja Valko-Venäjä Näissä maissa VPN:n käyttäminen voi aiheuttaa rangaistuksia.Jopa valtion hyväksymät VPN:t toimivat usein valvonnan kanavina. BelNet: Suunniteltu rajoittamattomaan käyttöön Toisin kuin nykyiset keskitetyt VPN:t, Yhteisön hallitsema hajautettu solmujen verkko. Ei ole yksittäistä keskitettyä palvelinta rajoittaa, ei IP-osoitetta estää, ei tietokantaa pyytää. Belgiaa Belgiaa Verkko muuttuu vahvemmaksi jokaisen ylimääräisen solmun lisäämisen myötä. Monipuolisempi, nopeampi ja vaikeampi sensuroida. BelNet ei ole vain hajautettu infrastruktuuri; se edustaa vastustuskykyä suunnittelun mukaan. BelNet-masternodit, jotka toimivat välittäjinä, ja ulostulo-solmut, jotka toimittavat ulostuloliikennettä määränpäähän, toimivat Yhteisön kanssa. Beldexiä Beldexiä Miten BelNet voittaa DNS-esteet Viranomaiset keskittyvät usein DNS:ään rajoittaakseen pääsyä ”epävarmoille” verkkosivustoille.Monet VPN:t ovat edelleen riippuvaisia keskitetyistä DNS-palvelimista, mikä tekee niistä helpon kohteen sääntelyviranomaisille. BelNet Sidesteps That Pitfall Näytä tarkat tiedot \n \n \n \n \n Käyttää sipulin reititystä, salattuja kanavia ja ulostulo-solmuja loppupisteiden piilottamiseksi. Luo peer-to-peer-linkkejä, jotka ohittavat DNS-estot kokonaan. Salaa ja peittää tietovirran eri solmujen välillä. Keskeisen DNS:n tai hukkumispisteen puuttumisen vuoksi BelNet ei voi sensuroida mustalla listalla. Uloskäynnit Node VPN:n korvaava vaihtoehto BelNet ei ole vain toinen VPN; se on perusta internetille, joka keskittyy luottamuksellisuuteen, edistää sananvapautta ja vastustaa sensuuria. Mikä erottaa ne toisistaan: ️ Resistentti sensuurille: Tiedot välitetään maailmanlaajuisten solmujen kautta, joten seuranta tai estäminen on lähes mahdotonta. ️ Ei tallenteita tai näyttöjä: jopa BelNetillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä katsot tai sijaintisi. Immuuni sulkeutumiselta: hajautettu vertaisverkkoinfrastruktuuri takaa saatavuuden, vaikka ISP:t estäisivät tiettyjä solmuja. Turvallisten dApp-sovellusten kehys: BelNet mahdollistaa sovellusten, kuten , joka tarjoaa turvallisia, metatietojen vastustuskykyisiä vuorovaikutuksia. Beldex Browser Beldex selaimet BelNet menee pidemmälle kuin pelkästään piilottaa IP-osoitteesi. Hetki on nyt VPN:si voi jo olla esteenä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Intiassa, Kiinassa ja monissa muissa maissa, jotka estävät VPN:n käytön. Internet-palveluntarjoajasi on tietoinen verkkosivustoista, joihin pääset, ja vierailujen ajoituksesta. Online-valvonta on kaikkien aikojen korkealla tasolla, ja VPN:t, jotka väittävät suojaavan toimintaasi, ovat rajoitettuja, rangaistavia tai täysin kiellettyjä. Hallituksesi saattaa panna täytäntöön tiukempia sääntöjä "turvallisuuden" salassa, online-turvallisuuslaki on erinomainen esimerkki. Online-vapaus ei katoa yhtäkkiä; se vähenee vähitellen ajan myötä, laki lain mukaan, loki lokin mukaan, DNS-tuki DNS-tuki. BelNet tarjoaa sen, mitä VPN:t eivät enää pysty tarjoamaan: hajautetun, sensuurittoman reitin edessä. Lopulliset ajatukset Viranomaiset voivat kieltää palvelimet ja sovellukset ja ottaa käyttöön uusia lakeja ”turvallisuuden” varjolla. Se edustaa enemmän kuin vain työkalua; se edustaa sitoutumista saatavilla olevaan, avoimeen ja yksityiseen Internet-yhteyteen.Jos olet Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Intiassa, Venäjällä tai missä tahansa paikassa, jossa digitaaliset oikeudet vähenevät, älä odota, kunnes ne katoavat. Belgiaa Belgiaa Ota se vastaan, ennen kuin tilaisuus katoaa.