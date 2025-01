Anzen ilmoittaa TGE:n ja laukaisualustan myyntiin, kun TVL saavuttaa 92 miljoonaa dollaria

Taipei, Taiwan, 25. marraskuuta 2024/Chainwire/--Anzen, USDz:n takana oleva rahoitusalusta, suunnittelee lanseeraavansa 2. joulukuuta Anzen-protokollamerkinnän myyntiin Fjord Foundryssa.





Anzen on suunniteltu luomaan laaja valikoima vaihtoehtoja USDz:n haltijoille mahdollisiin tuottoihin vakaassa, todellisessa omaisuusvakuudetussa ympäristössä. Käyttäjät voivat nähdä virallisen tiedotteen tässä .





USDz ja sUSDz ovat jo käytössä kaikkialla DeFi-ympäristössä, ja ne on integroitu yli 35 protokollaan, mukaan lukien lainananto ja lainanotto hajautetuilla alustoilla, likviditeetin varmistaminen DEX:illä sekä vakaat ja kiinteätuottoiset sijoitusmahdollisuudet.





$ANZ-tunnuksen julkaisun tarkoituksena on hajauttaa alusta ja palkita käyttäjiä, jotka ovat osallistuneet Anzen-ekosysteemin kasvattamiseen. Se jaetaan USDz-käyttäjille, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, USDz:n panostajille, USDz-USDC:n LP:ille ja USDz-obligaatioiden haltijoille. Laukaisualustan myyntiin osallistujilla on mahdollisuus ostaa ANZ.

Osallistuminen Launchpad-myyntiin

$ANZ listataan Fjord Foundryn laukaisualustaan 2. joulukuuta kiinteähintaiseen myyntiin.





Päivämäärä: 2.12.2024

Jako: Jopa 6,7 % koko token-tarjonnasta (666 666 666 $ ANZ)

Myyntiraja: 3 miljoonan dollarin kova raja kiinteähintainen myynti, 60 miljoonan dollarin täysin laimennettu arvostus (FDV).

Kesto: 7 päivää

Hinta: 0,006 dollaria

Lisätietoja: Osa julkisesta myynnistä saaduista varoista korvamerkitään likviditeetin lisäämiseen.





Yhteensä jopa 666 miljoonaa ANZ-rahaketta tarjotaan hintaan 0,006 dollaria per täysin avattu pelimerkki. Tämä asettaa täysin laimennettu arvo 60 miljoonaan dollariin ja markkina-arvo noin 6 miljoonaan dollariin arvioitujen kiertokulujen perusteella olettaen, että myyntiraja saavutetaan.





Anzenia tukevat Circle Ventures, Mechanism Capital, Frax Finance, Tribe Capital ja muut. Anzenin verkon avulla se skaalautuu nopeasti ja avaa tehokkaita DeFi-apuohjelmia, jotka tukevat institutionaalista laatua.

Tietoja $ANZ-tunnuksesta

ANZ:n haltijat voivat hyötyä siitä, että heillä on suora sananvalta palkkioiden jakamiseen ja vaikutus likviditeettikannustimiin, mikä laajentaa USDz:n jalanjälkeä DeFissä.





Anzenin avulla panostetut ANZ-käyttäjät voivat käyttää hallintooikeuksia ja hallita USDz-palkkioita. Panostetun ANZ:n (veANZ) haltijat voivat ansaita ylimääräisiä palkkioita kaupankäyntipalkkioista, joukkovelkakirjoista ja mahdollisista lainatuloista, mikä tarjoaa lisäarvoa veANZ-haltijoille.





Kaiken kaikkiaan ANZ- ja veANZ-haltijat voivat jakaa palkintoja, kerätä protokollamaksuja ja ohjata USDz:n kehitystä vakaana DeFi-omaisuutena. Hallintotunnuksena ANZ antaa haltijoille merkityksellistä vaikutusvaltaa ja konkreettista hyötyä sovittamalla heidän etunsa USDz:n pitkän aikavälin vakauden ja DeFin laajenemisen kanssa.

Lisää Anzenista

Anzenin avulla käyttäjät voivat tuottaa potentiaalista tuottoa panos- ja kiinteäkorkoisten optioiden avulla.

Anzenin TVL on 92 miljoonaa dollaria, ja kuukausittainen kasvu on yli 25 % kesäkuun lanseerauksen jälkeen.

Anzen on livenä Basessa, Ethereum Mainnetissa, Blastissa, Mantassa ja Arbitrumissa

Anzen on myös ilmoittanut USDz:n lanseeraamisesta Movementissa, Plumessa ja Berachainissa, ja lisää kumppanuuksia on käynnistetty $ANZ:n julkaisun jälkeen.

Anzen-älysopimukset ovat tarkastaneet Halborn, Peckshield ja Zellic.

Tietoja Anzenista

Anzen määrittelee uudelleen digitaaliset varat ja tekee USDz:sta digitaaliseksi dollariksi, jonka takana on monipuolinen luottovarojen salkku, jonka TradFi-laitokset takaavat tiukasti ja jotka on listattu avoimesti Anzenissa läpinäkyvyyssivu . Perustajatiimillä on yli vuosikymmenen kokemus pääoman allokoinnista ja omaisuuden hallinnasta, ja se hyödyntää laajaa verkostoa avatakseen premium-mahdollisuuksia markkinajohtavilla riskisopeutetuilla mahdollisilla tuotoilla.





Anzen menee pidemmälle kuin pelkkä "turvallisen" tunnuksen luominen. Painopiste on todistettujen taloudellisten periaatteiden – kuten vakauden, potentiaalisen tuoton, avoimuuden ja ennustettavuuden – soveltamisessa tavalla, joka on kaikkien käyttäjien saatavilla ja avoin.





Projektin missiona on tarjota ihmisille maailmanlaajuisesti mahdollisuus saada vakaa potentiaalinen tuotto hyödyntämällä omaisuuttaan DeFissä, joka on monien ulottumattomissa.

Lisätietoa Anzenin tulevasta airdrop-tapahtumasta ja laukaisualustan myyntiin osallistumisesta saat osoitteesta:

https://anzen.finance/everything-you-need-to-know-about-anz

https://x.com/AnzenFinance

https://anzen.finance/

Ota yhteyttä

Markkinointi

Cindy Lin

Anzen Finance

[email protected]

Chainwire julkaisi tämän tarinan HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa. Lisätietoja ohjelmasta tässä