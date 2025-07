¿Y si tu blog tuviera un gerente de producto?

La mayoría de los bloggers se centran en la publicación de contenido, pero los mejores tratan su blog como un producto, lo que significa pensar estratégicamente: definir su audiencia, establecer metas, construir sistemas e iterarse basado en los comentarios.

Ya sea que esté escribiendo para desarrollar una marca personal, construir un negocio o simplemente compartir ideas, aplicar los principios de gestión de productos a su blog puede ayudarle a mantenerse enfocado, intencionado e impactante.

Aquí está cómo entrar en el papel deProduct Manager of your blog—y comience a ejecutar su contenido como un pro.





¡Ya es un experto? ¡Comparte tus aprendizajes usando este modelo!

¡Ya es un experto? ¡Comparte tus aprendizajes usando este modelo!





Paso 1: Formule una VISIÓN para su carrera en contenido

¿Cómo te quieres ver creciendo y operando como escritor y blogger?

Describe los desafíos específicos que su escritura está destinada a resolver - para quién es, por qué importa, y cuando lo necesitarán.



Recuerda: cuando intentas hablar con todo el mundo, terminas hablando con nadie.

Recuerda: cuando intentas hablar con todo el mundo, terminas hablando con nadie.





Here’s a content strategy vision template to help guide your thinking:





Step 2: Document Your Ideal Reader PERSONAS

Este es un ejercicio crucial en la empatía con sus lectores -entender sus puntos de dolor y saber lo que necesitan para que su contenido pueda abordar directamente esas necesidades.

Crear al menos 3-5 personas de lector ideales le ayuda a refinar no solo el tono, la marca y el diseño de su contenido, sino también su estrategia general de contenido, calendario y oportunidades de monetización.





Si aún no tiene acceso a la analítica sobre sus lectores, eso está bien, empieza con adivinos educados. Intenta la investigación rápida de palabras clave de cola larga escribiendo preguntas potenciales en Google y revisando las consultas sugeridas y las búsquedas relacionadas. Herramientas como Ahrefs, Responder al público o incluso tu propio historial de búsqueda pueden ayudar. Idealmente, usarás Google Analytics para descubrir una gran cantidad de información sobre el público que ya está involucrado en tu trabajo.

Si aún no tiene acceso a la analítica sobre sus lectores, eso está bien, empieza con adivinos educados. Intenta la investigación rápida de palabras clave de cola larga escribiendo preguntas potenciales en Google y revisando las consultas sugeridas y las búsquedas relacionadas. Herramientas como Ahrefs, Responder al público o incluso tu propio historial de búsqueda pueden ayudar. Idealmente, usarás Google Analytics para descubrir una gran cantidad de información sobre el público que ya está involucrado en tu trabajo.









Step 3: Pick Your PROTO-PERSONA and Start Detailing

De sus 3-5 personas de lectores ideales, elija una que represente la mayoría de su público objetivo.

Demografía: ¿Qué sabes de esta persona? (edad, educación, ubicación, trabajo, origen)

Puntos de dolor: ¿Necesitan ganar más dinero? cambiar de carrera? dominar una habilidad? ser el primero en saber algo?

Comportamientos y rasgos: ¿Son introvertidos o extrovertidos? ¿Dónde se encuentran en línea y fuera de línea? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Cómo aprenden—visualmente, auditivamente, mediante la lectura?

Necesidades prácticas: ¿Quieren comenzar un negocio? ¿Aprender una herramienta o software? ¿Crecer una audiencia? ¿Mejorar la gestión del tiempo?

Poniendo todo esto juntos, tendrá un mapa claro de quién está creando contenido para - una base inteligente para planificar y escribir.









Step 4: Sketch Out Your Reader Journey Map

Este paso ayuda a definir su estrategia de distribución de contenido poniéndose en los zapatos de su lector y mapeando el camino que toman hacia tener sus necesidades satisfechas a través de su contenido.

Comience con su declaración de visión y los objetivos de sus lectores. ¿Qué pueden estar escribiendo en Google ahora? Haz una lista de términos de búsqueda relevantes o preguntas que su contenido podría responder.

Entonces pregúntenos:

En HackerNoon, por ejemplo, recibimos mucho tráfico directo (las personas escriben la URL directamente o nos bookmarking) y tráfico orgánico (las personas buscan y encuentran nuestras historias).

¿Cómo les gustaría más participar con mi contenido? ¿Tu publicación necesita una incorporación a YouTube? ¿Puedes reemplazarla para las redes sociales? ¿Debería convertirse en un boletín de noticias, podcast o libro electrónico?









Step 5: Define Your Content Strategy, Goals, and Focus

Este último paso es sobre la claridad. Define su estrategia a largo plazo, su valor único como creador, y los bloqueadores potenciales para el éxito.





Comienza con esta pregunta:

¿Cómo sería el éxito salvaje?

What would wild success look like?

Escribe los resultados para los siguientes marcos de tiempo:

En un mes

En tres meses

En seis meses





A continuación, escriba su objetivo de seis meses como una declaración, como si ya hubiera ocurrido:

“En los últimos seis meses, he publicado 100.000 palabras y he creado un tiempo de lectura de 3 meses; también he lanzado un podcast / nicho TikTok / LinkedIn, he construido mi sitio personal y he obtenido mis primeras 100 inscripciones de boletines”.

“En los últimos seis meses, he publicado 100.000 palabras y he creado un tiempo de lectura de 3 meses; también he lanzado un podcast / nicho TikTok / LinkedIn, he construido mi sitio personal y he obtenido mis primeras 100 inscripciones de boletines”.









Luego, juega al pesimista por un segundo y hace las preguntas difíciles:

¿Cuáles son los bloqueadores potenciales para mi éxito?

¿Cuáles son mis desafíos actuales?

¿Qué hay que priorizar para superarlos?

¿Cómo puedo convertir las luchas diarias en #relatablecontent?





Y por último, pregúntate a ti mismo:

¿Qué me distingue de los demás creadores en mi nicho?

¿Qué me distingue de los demás creadores en mi nicho?





¿Cuál es la cosa más significativa en la que puedo concentrarme para levantarme por encima del ruido?

¿Qué perspectivas y experiencias únicas traigo?

¿Con qué creadores puedo colaborar para llegar a un público más relevante?





¿Listo para poner esto en práctica? ¡Comienza a mapear tu blog con este modelo!

👉 Ready to put this into practice?

Start mapping your blog with this template!

Al tratar tu blog como un producto, no estás solo publicando contenido, estás construyendo una carrera.

Comience pequeño, itere con frecuencia y recuerde:you’re the product manager of your writing life.