WebdriverIO vs. Selenio: ¿Quién ganará?

Demasiado Largo; Para Leer

Selenium es la herramienta de automatización de interfaz de usuario web más popular en el mercado de automatización de pruebas. WebdriverIO está disponible solo para JavaScript (TypeScript), mientras que la mayoría de los proyectos de automatización de pruebas se están desarrollando con Java, Python, etc. Selenium usa webdriver para interactuar con el navegador, mientras que hay un protocolo DevTools mucho más rápido (pero no es compatible con muchos navegadores en el momento actual). No muchas empresas realizan pruebas entre navegadores, solo ejecutan sus pruebas en Chrome y eso es todo. Selenium puede hacer las mismas cosas que Selenium, pero también viene con muchas integraciones con herramientas populares de automatización de pruebas listas para usar.