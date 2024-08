Use un dominio personalizado con páginas de GitHub: 2 pasos sencillos

Tenía un sitio web implementado en las páginas de GitHub y quería un dominio personalizado para eso, cuando miré la documentación, fue un poco abrumador y, por supuesto, será difícil de entender para un principiante.

Si está haciendo algo similar, siga estos sencillos 2 pasos y ahorre tiempo :)

Antes de continuar con los dos pasos, sobre cómo usar un dominio personalizado, le explicaré cómo publicar su sitio web usando las páginas de GitHub. Si ya tiene una página de GitHub (por ejemplo, somename.github.io), puede continuar directamente con el paso número 1 Agregar CNAME al repositorio de GitHub.

Publica tu sitio web usando las páginas de GitHub

Dado que este es un artículo de tutorial con pasos sencillos, pasaré directamente a los pasos :)

PASO 1: Crear Repositorio

Por supuesto, el primer paso es crear el repositorio para el sitio web que desea publicar.

Digamos (en mi caso) es MahdavBahlMD.github.io

PASO 2: Empuje su código

El archivo html con el nombre index.html se publicará como página de inicio. Si no hay un archivo index.html, busca el archivo README.md y ese archivo de descuento se publicará como página de inicio.

Nota*

También puede insertar el código para el sitio web estático en una rama llamada gh-pages y seleccionar esa rama para que se represente o publique en el siguiente paso. Pero no existe una regla tan estricta y rápida que tenga que publicar la rama gh-pages, también puede implementar la rama maestra.

PASO 3: Ir a Configuración

Haga clic en la pestaña de configuración.

PASO 4: Publicar página de GitHub

Desplácese hacia abajo hasta la sección GitHub Pages y seleccione master branch (o la rama gh-pages branch )

Nota* Tenga en cuenta que el archivo index.html se representará como la página de inicio del sitio web publicado; si no se encuentra index.html, se publicará README.md , por lo tanto, conserve los nombres de sus archivos en consecuencia.

PASO 5: Ir al sitio web

Puede ir al sitio web publicado después de 15 a 20 segundos ( Your site is published at <address> )

Agregar dominio personalizado

¡Sigue estos dos pasos!

1. Agregar CNAME al repositorio de GitHub

En primer lugar, deberá agregar un archivo CNAME a su repositorio de GitHub. Ahora, al igual que agregar un archivo normal, se puede hacer de dos maneras.

Una forma es crear un nuevo archivo llamado CNAME (sin ninguna extensión) y en ese archivo, agregar el nombre de dominio (por ejemplo, theleanprogrammer.com en mi caso), luego confirmar y enviar los cambios desde Git bash o su terminal.

La segunda forma es hacerlo directamente desde GitHub,

Haga clic en "Crear nuevo archivo"

Nombre el archivo "CNAME"

En el contenido, agregue el nombre de dominio

Eso es todo, la parte de GitHub ha terminado

2. Agregar registros A con su proveedor de DNS

El primer paso (agregar cname) debía hacerse en su lado de GitHub, ¡su propio repositorio! El segundo paso (agregar un registro) se realizará del lado de su proveedor de DNS.

En este paso crearemos un registro ALIAS o ANAME , o simplemente, A registro que apunte a la IP (o dominio) del servidor de páginas de GitHub.

Hacer esto es muy simple, todo lo que necesita hacer es encontrar una sección en el sitio web de su proveedor de nombres de dominio donde puede agregar registros A. Generalmente esta sección en sí se llama DNS. Una vez que lo encuentre, agregue las siguientes direcciones IP en el campo Points To .













185.199.108.153185.199.109.153185.199.110.153185.199.111.153

Para obtener la documentación completa sobre cómo configurar un dominio de Apex, haga clic aquí.

Eso es todo

¿Encontró útil el artículo?





