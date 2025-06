Únete a Imua Ignite: Acelerador de $ 1M para máquinas de confianza verificables

Imua(anteriormente Exocore) ha lanzadoImua Ignite, un programa de acelerador de alto impacto con$1 million in fundingpara los equipos que construyen infraestructuras descentralizadas, lo que llaman “máquinas de confianza verificables”.May 16, 2025y se seleccionará12 early-stage projectspara pasar por un intenso programa de constructores de cinco semanas.





Why Imua Ignite is a Big Deal 🔍

La confianza en las instituciones centralizadas se está rompiendo.Mientras tanto, la IA está escalando rápidamente.El mundo necesita sistemas descentralizados que reduzcan la dependencia de los intermediarios.ImuaImua es unauniversal shared security protocolque le permite traer seguridad criptoeconómica y criptográfica de cualquier cadena a sistemas fuera de la cadena, oráculos, prover ZK, secuenciadores, puentes y más.





Este programa no es sólo un fondo. Es un lanzamiento. Incluye inversión, mentoring, ayuda técnica y soporte GTM para enviar AVS (Servicios activamente validados) en el mundo real. ️

Program Details at a Glance 📅

Aplicaciones abiertas: 17 de abril - 16 de mayo de 2025

Tamaño de la cohorte: 12 equipos

Total Grant Pool: ~$1M (establecoins + $IMUA)

Duración del programa: 5 semanas

Anunciados los ganadores: Semana del 19 de mayo de 2025

Selected Teams Get 🧰

💰 Financiación: Un recorte del pool de subvenciones de $ 1M

Apoyo a los inversores: Intros a la red de inversores de Imua

Co-Marketing: estrategia y gritos de GTM

Soporte para desarrolladores: revisiones de código, integración tecnológica

1:1 Mentoring: Con los principales contribuyentes y expertos en ecosistemas

Who Should Apply? 🧑‍🚀

Si está construyendo en cualquiera de estas áreas, usted es un apto:

Los agentes

Oracles descentralizados

Puentes Cross-Chain

Apocalipsis

Establecines

Defi

Protocolos ZK, MPC, FHE

Infra como RPC & Node Services ️





Básicamente, si estás construyendo algo que se basa enverifiability, decryptographic security, otokenized coordination, Imua Ignite está construido para ti.

Why Imua is Different 🧬

Seguridad Cryptoeconómica: toque en capital reemplazado de Ethereum, Bitcoin, Solana, etc.

Proba criptográfica: Utilice ZK, MPC o lógica de verificación personalizada

Diseño modular: crea tu propia gobernanza, lógica de corte o vías de implementación de AVS

Soporte de Omnichain: servicios seguros en EVM, UTXO, cadenas basadas en Move y más

Imua Powers Trust-as-a-Service (dTaaS) 🔐

Con Imua, los equipos pueden implementar mecanismos de confianza descentralizados para sus sistemas, sin necesidad de crear su propia blockchain.trust as a service, sin intermediarios centralizados. Imua está diseñado para la sostenibilidad a largo plazo. Los conjuntos de validadores están impulsados por el valor y el rendimiento, no por la especulación.

Apply and Learn More 🔗

Apply Now: dehttps://x.com/imua/status/1915395469976707077

How AVSs Work: dehttps://docs.imua.xyz/avs-setup/avs-overview

Background on Imua’s Vision: dehttps://x.com/imua/status/1900623700720054469

Intro Article on Imua (Exocore): dehttps://heybeluga.com/articles/what-is-exocore/

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué significa “máquina de confianza verificable”?

Una máquina de confianza verificable es cualquier sistema que proporcionecryptographic or crypto-economic guaranteesPensar: oráculos descentralizados, agentes de IA con prueba de computación, o secuenciadores con responsabilidad basada en el corte.

¿Qué puedo construir con Imua?

Puede construir o asegurar cualquier cosa que se beneficie de la verificación descentralizada.





Agentes AI que verifican las salidas

Oracles con lógica de slashing

Aplicaciones ZK y proveres off-chain

Establecoins descentralizados, puentes e incluso AVS personalizados

¿Necesito lanzar mi propia cadena o conjunto de validadores?

Este es el punto de Imua - ofreceshared securitypara que puedas saltar el bootstrapping de tu propia cadena o comunidad de validadores.Sólo despliegue un AVS y toque en el capital de validadores y herramientas criptográficas existentes.

¿En qué se diferencia Imua de EigenLayer?

Mientras EigenLayer se centra en la reconstrucción de Ethereum,Imua is cross-chain and modularPermite que los AVS usenZK proofs, MPC, token slashing, or even Bitcoin and Solana capitalUsted no está limitado a la lógica de rediseño basada en Ethereum.

¿Cuál es la división de financiación?

La financiación viene en una mezcla destablecoins and $IMUA tokensLa asignación exacta dependerá de las necesidades de su proyecto y el progreso a través del programa.

¿Recibiré ayuda con GTM y lanzamiento?

El programa no es sólo técnico.co-marketingEl acceso ainvestorsy ayuda congo-to-market strategy, incluyendo lanzamientos de ecosistemas y diseño de token si es necesario.

¿Necesito tener un producto listo para aplicar?

Lo ideal es que tengas unMVP or working prototypeEste es un programa de constructores, por lo que es para equipos listos para construir, probar y navegar durante el sprint de 5 semanas.

¿Listo para construir el futuro de la confianza verificable?

La próxima generación de infraestructura descentralizada no solo vivirá en cadena, sino que alimentará todo, desde agentes de IA a puentes de cadena y servicios de privacidad.Imua Ignitees su oportunidad de construir en la vanguardia de este cambio, con$1M in funding, real mentorship, hands-on dev support, and exposure to top investors.





Los spots son limitados.Only 12 teamsserán seleccionados





Apply now before May 16thEnvía tu solicitud aquí

Para más detalles:

Vista general de lo que Imua está construyendo

Anuncio oficial del programa

Dive en los Imua Docs





No sólo hablemos de descentralización.build trust into the core of tomorrow’s systems.Let’s move forward. Let’s build Imua.️





Divulgación de intereses: Este autor es un colaborador independiente que publica a través de nuestro programa de blogs de negocios. HackerNoon ha revisado el informe para la calidad, pero las afirmaciones aquí pertenecen al autor. #DYO

