Un tutorial para implementar la aplicación Node.Js en el servidor Nginx

¡¡Uf!!

Has trabajado duro y has puesto todo el esfuerzo en crear una aplicación Node.Js de ensueño para tu proyecto. Después de numerosas horas de codificación y depuración, finalmente ha llegado a un producto final. Ahora ha llegado el momento de lanzar su producto al mercado donde cualquiera pueda verlo y usarlo. ¡¡Yuppie!!

Emocionado, ¿no es así?

En esta guía, explicaré paso a paso el proceso de implementación de su primera aplicación Node.Js en el servidor.

Entonces, ¡comencemos ahora!

Bueno, al usar tecnologías basadas en la nube, puede implementar una aplicación de diferentes maneras. Si contrata a desarrolladores experimentados de NodeJs , es posible que aseguren muchos servicios como Microsoft Azure, Google Cloud o AWS para alojar su aplicación web. Además, usted y su equipo pueden usar servicios PaaS como Heroku para una implementación rápida y sencilla.

Además, implementar su aplicación Node.Js en un servidor Linux simple en la nube es difícil de encontrar la configuración y la pila de tecnologías correctas que cumplan con sus expectativas.

Hay muchos servidores privados virtuales: VPS que puede encontrar en diferentes plataformas confiables. Pero, aquí, vamos a utilizar Hostinger, ya que es rentable y fácil de configurar con diferentes complementos.

Aquí, estoy usando la última versión de Ubuntu: 20.04.

Por lo tanto, siga los pasos necesarios para implementar su aplicación Node.Js en un servidor básico.

Siga los pasos anteriores para acceder a la IP o nombre de dominio de su servidor en el PUERTO 80 a través de su aplicación Node.Js. Además, como puerto predeterminado, el 80 se considera para servir HTTP.

Ahora, debe tener un SSH en su servidor mientras usa Hostinger. Podrá ver la dirección IP del servidor en el lado derecho. Puede mantener SSH como root.

Desde Hostinger Cpanel, puedes cambiar la contraseña de SSH.

Su proceso de instalación es el mismo que el de otros paquetes de Debian (Ubuntu) en todo el apt.

Cuando ejecuta el script de configuración, debe asegurarse de haber aceptado todos los permisos necesarios del servidor. Ahora configure el servidor MySQL Deamon. Brindará seguridad estricta en un entorno listo para la producción.

Después de dar un comando al servidor, puede cambiar algunas de las opciones de seguridad de MySQL.

Sin embargo, debe configurar el complemento Validar contraseña en la primera ventana. De esta manera, puede verificar la seguridad de su contraseña de MySQL.

Para la segunda ventana, debe configurar la contraseña de usuario root de MySQL.

Una vez que haya terminado con la ventana, deberá presionar Y e Intro para aceptar los valores predeterminados para todas las preguntas posteriores.

Ahora, ningún usuario anónimo puede atravesarlo. Además, también deshabilitará los inicios de sesión raíz remotos, borrará la base de datos de prueba e integrará estas nuevas reglas. MySQL se adaptará a los cambios inmediatamente.

No olvide verificar si el servidor MySQL se está ejecutando o no con el comando dado.

Si ve un estado Activo o en ejecución, esto significa que su servidor se inició correctamente sin ningún problema.

Ahora, conecte el servidor con el cliente MySQL.

¡Guau!

Ahora, hemos configurado con éxito el servidor de la base de datos sin ningún error.

Aquí, usamos el proxy inverso Nginx para recibir múltiples solicitudes de clientes y enviarlas a diferentes servidores. Usaremos el servidor Nodejs aquí.

Según mi experiencia, Nginx es un servidor HTTP sorprendente y confiable. Se usa comúnmente para servir archivos HTML estáticos y proxy inverso.

Proporciona acceso interno a un servidor oa aquellos recursos que están detrás de un firewall.

Aquí, en nuestro caso, ejecutaremos la aplicación NodeJs en el puerto 3000 detrás de un firewall. Solo a través de localhost, podemos acceder a él. Ahora, vincule el proxy inverso de Nginx al puerto 80, disponible para el público. Luego, puede servir al servidor localhost Nodejs.

Ahora es el momento de instalar Nginx.

Ahora, apache2 está instalado con Hostinger. Está completamente configurado para el servidor HTTP en el PUERTO 80. Por lo tanto, tenemos que deshabilitar apache2 de nuestro servidor.

Después de usar el comando, todos los paquetes y subpaquetes de apache2 no estarán disponibles.

Ahora configure su servidor Nginx con una simple página web de prueba.

Pero antes de continuar, debemos instalar un firewall para proteger nuestro servidor.

Entonces, instalemos ufw (cortafuegos sin complicaciones).

Para acceder a su servidor en el futuro, debe asegurarse de que todas las conexiones SSH pasen solo a través del firewall.

Debe escribir un código determinado para verificar qué aplicación de red está disponible y tiene acceso a través del firewall.

Como necesitamos HTTP a través de ufw, permitamos Nginx.

Permita Nginx HTTPS o Nginx Full.