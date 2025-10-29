Nueva Historia 122 lecturas

Transformación global de la cadena de suministro: cómo Rajeev Rungta lideró una revolución en la nube multicontinental de Oracle

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - Transformación global de la cadena de suministro: cómo Rajeev Rungta lideró una revolución en la nube multicontinental de Oracle
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesAprender Mas

COMENTARIOS

avatar

ETIQUETAS

cloud#oracle-cloud-transformation#rajeev-rungta#global-supply-chain#multi-continent-oracle-cloud#semiconductor-manufacturing#supply-chain-modernization#process-standardization#good-company

ESTE ARTÍCULO FUE PRESENTADO EN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories