Solana, Ethereum y Dogecoin caen entre el 18% y el 47% en el primer semestre de 2025: ¿Se recuperan o es hora de mirar más allá?

Después de una brutal primera mitad de 2025, los principales tokens como Solana, Ethereum y Dogecoin han perdido entre el 18% y el 47% de su valor, dejando a muchos inversores cuestionando si la recuperación es incluso posible. Mientras tanto, una nueva moneda, Little Pepe (LILPEPE), ha subido hacia adelante, vendiendo la Etapa 3 de su pre-venta más rápido de lo previsto. Recientemente ha entrado en la Etapa 4 a $0.0013, ya un 30% de su Precio de Etapa 1. Más de 4.5 mil millones de tokens se han vendido y más de $3.2 millones se han levantado en un tiempo récord. Su precio de lista de $0.003 garantiza a los compradores en esta etapa un retorno 2.3x, pero las proyecciones apuntan más lejos.

A mediados de 2025 Crypto Pulse: Solana, Ethereum y Dogecoin navegan por las aguas torpes

En la primera mitad de 2025, Solana, Ethereum y Dogecoin han experimentado tormentas significativas: Solana ha caído aproximadamente 18%, Ethereum ha caído alrededor del 26%, y Dogecoin ha caído casi 47%. A pesar de estas pérdidas abruptas, los tres han mostrado signos de resiliencia. Solana, actualmente alrededor de $ 152, ha reboteado de apoyo cerca de $ 140 y está mirando objetivos tan altos como $ 171-195 al final del mes.

Dogecoin, ahora aproximadamente $0.171, permanece en una zona de demanda clave, $0.150–$0.175, con patrones de gráficos que apuntan a una posible re-testa de resistencia cerca de $0.192–$0.205 si se construye el impulso de aumento.

Demanda real impulsada por la utilidad y la fuerte tecnología

La venta previa de LILPEPE continúa avanzando rápidamente, en gran parte gracias a lo que lo está alimentando bajo el capó. En su núcleo está una cadena de capa 2 con funciones completas construida para la velocidad, los costos más bajos y la experiencia de usuario sin problemas, proporcionando el tipo de rendimiento que la distingue de los lanzamientos típicos de token.

Una característica clave que gana la atención es la protección integrada contra los bots de francotirador, que ayuda a nivelar el campo de juego durante la negociación. Combinado con un equipo de desarrollo experimentado y la creciente especulación en torno a un posible objetivo de precio de $ 1 después del lanzamiento, no es de extrañar que el impulso se está recuperando rápidamente.

Las previsiones de lanzamiento crecen

Añadiendo a la emoción es el próximo Launchpad, una plataforma integrada que permitirá crear y lanzar nuevos tokens directamente en la cadena Little Pepe (LILPEPE).

Completada la revisión de seguridad independiente

Little Pepe (LILPEPE) completó recientemente una auditoría de seguridad de terceros, obteniendo una puntuación de 81,75.El informe confirmó que los contratos inteligentes y la infraestructura más amplia están bien estructurados y seguros, algo que ayudó a construir más confianza entre los primeros patrocinadores.

$777,000 Giveaway atrae gran atención

El interés también ha sido sobrecargado por una campaña de entrega importante. Diez ganadores recibirán cada uno $77,000 en tokens LILPEPE. Para calificar, los usuarios deben contribuir al menos $100 durante la venta previa y completar algunas acciones sociales rápidas. Cuanto más se involucren, mejor su probabilidad. Esta campaña ha impulsado una ola de nuevos participantes y ayudado a empujar la venta previa a la alta.

A medida que Solana, Ethereum y Dogecoin pasan de las pérdidas de la primera mitad de 18% a 47%, los inversores están buscando cada vez más oportunidades alternativas con un potencial de ascenso más fuerte.Eso es donde Little Pepe (LILPEPE) está entrando.Con más de $3.2 millones levantados, 4.5 mil millones de tokens vendidos, y un precio de pre-venta actual de $0.0013, los compradores de LILPEPE en la Etapa 4 están garantizados un retorno 2.3x en la lista —y los analistas ahora proyectan un posible 60x de ganancia para el final del año.

Esta historia fue distribuida como un lanzamiento por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.

