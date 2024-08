SearchPedia: una lista de más de 250 motores de búsqueda

Una lista exhaustiva de todos los motores de búsqueda desde los albores de Internet

Desde los albores de la era de Internet, nos ha inundado un océano de información. Pero sin un buen motor de búsqueda, este océano es inútil.

Los motores de búsqueda han pasado por un gran viaje, vimos muchos de ellos, algunos vinieron y se fueron, y algunos se quedan hasta la fecha.

Aquí hay una lista incompleta, pero grande, de motores de búsqueda . Si encuentra algo incorrecto o que falta, envíe sus sugerencias en los comentarios.

Hemos clasificado los motores de búsqueda según sus casos de uso. ¡Disfrutar!

Motores de búsqueda multiusos





Google : Bueno, probablemente hayas usado esto para llegar a este artículo. El motor de búsqueda más popular del mundo. Visite: http://www.google.com





Bing Search : la entrada de Microsoft en el floreciente mercado de los motores de búsqueda. Más vale tarde que nunca. Visite: http://www.bing.com





DuckDuckGo : un motor de búsqueda que enfatiza la protección de la privacidad de los buscadores y evita la burbuja de filtros de los resultados de búsqueda personalizados. Visite: https://duckduckgo.com/





yahoo! Búsqueda : el segundo motor de búsqueda más grande en la web (según lo define un informe de Nielsen NetRatings de septiembre de 2007). Visite: http://www.yahoo.com





Mojeek: un motor de búsqueda que se enfoca en proteger la privacidad de los buscadores y brinda sus propios resultados de búsqueda únicos e imparciales. Visite: https://www.mojeek.com





AltaVista : Lanzado en 1995, construido por investigadores del Laboratorio de Investigación Occidental de Digital Equipment Corporation. Desde 1996 impulsado por Yahoo! Búsqueda, desde 2003: la tecnología de Yahoo potencia AltaVista. Visite: http://www.altavista.com





Cuil : Cuil era un sitio web de motor de búsqueda (pronunciado Cool) desarrollado por un equipo de ex-Googlers y otros de Altavista e IBM. Cuil, denominado 'Google Killer', se lanzó en julio de 2008 y afirmaba ser el motor de búsqueda más grande del mundo, indexando tres veces más páginas que Google y diez veces más que MS. Ahora desaparecido. Visite: http://www.cuil.com





Scandoo: el primer motor de búsqueda que evaluó los resultados y advirtió a los usuarios sobre enlaces que contenían amenazas de seguridad (virus, spyware, adware) y contenido ofensivo o ilegal (pornografía, apuestas, software pirateado) antes de que los usuarios hicieran clic en esos enlaces. Visite: http:// www.scandoo.com





Hakia: Fundado en 2004, hakia fue uno de los primeros motores de búsqueda semántica. Visite: http://www.hakia.com





Excite : ahora un portal de Internet fue una vez una de las marcas más reconocidas en Internet. Una de las famosas puntocom de los 90. Visite: http://www.excite.com





Go.com : El buscador de The Walt Disney Group ahora también es todo un portal. Ideal para familias. Visite: http://www.go.com





HotBot : Fue uno de los primeros buscadores de Internet (desde 1996) lanzado por Wired Magazine. Ahora, solo una interfaz para Ask.com y MSN. Visite: http://www.hotbot.com





AllTheWeb : Herramienta de búsqueda propiedad de Yahoo y que utiliza su base de datos, pero presenta los resultados de manera diferente. Visite: http://www.alltheweb.com





Galaxy : más un directorio que un motor de búsqueda. Lanzado en 1994, Galaxy fue el primer directorio de búsqueda de Internet. Parte de la división Einet en el MCC Research Consortium de la Universidad de Texas, Austin Visite: http://www.galaxy.com





search.aol : ahora con la tecnología de Google. Ahora es oficial. Visite: http://search.aol.com





Live Search (anteriormente Windows Live Search y MSN Search): motor de búsqueda web de Microsoft, diseñado para competir con Google y Yahoo!. Incluido como parte del navegador web Internet Explorer. Visite: http://www.live.com





Lycos : el enfoque inicial fue el contenido de entretenimiento de banda ancha, aún se encuentra entre los 5 principales portales de Internet y la propiedad en línea número 13 según Media Metrix. Visite: http://www.lycos.com





GigaBlast : Fue desarrollado por un ex-programador de Infoseek. Gigablast admite la lógica de búsqueda booleana anidada mediante paréntesis y notación infija. Un motor de búsqueda único, indexa más de 10 mil millones de páginas web. Visite: http://www.gigablast.com





Alexa Internet : una subsidiaria de Amazon conocida más por proporcionar información sobre el tráfico del sitio web. La búsqueda fue proporcionada por Google, luego Live Search, ahora las aplicaciones internas ejecutan su propia búsqueda. Visite: http://www.alexa.com

Contabilidad

IFAC.com : para obtener recursos e información sobre las NIIF y la contabilidad.

bit torrent





Btjunkie : Un motor de búsqueda avanzado de BitTorrent. Utiliza un rastreador web (similar a Google) para buscar archivos de torrents de otros sitios de torrents y almacenarlos en su base de datos. Tiene más de 1.800.000 torrents activos. Visite: http://btjunkie.org





Demonoid : un rastreador de BitTorrent creado por una persona conocida solo como Deimos. El sitio web indexó torrents subidos por sus miembros. Desconectado después de amenazas legales a su empresa de alojamiento por parte de CRIA. Visite: http://www.demonoid.com





FlixFlux : De su sitio web, "El mejor sitio de torrents para películas, que combina resultados de búsqueda de bittorrent con información de películas, lo que facilita encontrar nuevos estrenos de películas". Visite: http://www.flixflulx.com





isoHunt : un completo motor de búsqueda de BitTorrent, búsqueda de archivos P2P y comunidad. Más de 930.000 torrents en su base de datos y 16 millones de pares de torrents indexados. Promedio: 40 millones de búsquedas por mes. Visita: http://isohunt.com/





Mininova : Sucesor de Suprnova.org, un motor de búsqueda y directorio de archivos torrent. Cargas anónimas, sin registro de direcciones IP de usuarios, sin pornografía. más de 550.000 torrents en la base de datos, más de 4 mil millones de descargas. Visite: http://www.mininova.com





The Pirate Bay (también conocido como "TPB"): con sede en Suecia, donde los rastreadores de torrents no son ilegales. No se filtra ni elimina ningún contenido siempre que esté claramente etiquetado. Visite: http://thepiratebay.org





TorrentSpy : realiza un seguimiento de los archivos torrent alojados externamente y proporciona un foro para comentar sobre ellos. Integra el feed de ShoutWire del sitio de contenido dirigido por el usuario similar a Digg en su página principal. Visite: http://www.torrentspy.com





Torrentz : realiza un seguimiento de casi 7 millones de torrents en un portal de búsqueda. Visite: http://www.torrentz.com

Blog





Amatomu : La blogósfera sudafricana, ordenada. Amatomu busca blogs con un enfoque distinto en Sudáfrica. Visite: http://www.amatomu.com





Bloglines : es un agregador de noticias basado en la web para leer fuentes sindicadas utilizando los formatos RSS y Atom. Vendido a Ask.com en 2005. Visite: http://www.bloglines.com/

Blogperfect : búsqueda de blogs con tecnología de Google





BlogScope : herramienta de búsqueda y análisis para la blogosfera que se está desarrollando como parte de un proyecto de investigación en la Universidad de Toronto. Actualmente rastrea más de 23,5 millones de blogs con 275,6 millones de publicaciones. Visite: http://www.blogscope.net





IceRocket : un motor de búsqueda de Internet para buscar blogs. Visite: http://www.icerocket.com





Sphere : conecta sus artículos actuales con contenido contextualmente relevante de sus archivos, así como de publicaciones de blog, artículos de medios, videos, fotos y anuncios de toda la Web. Visite: http://www.sphere.com

Technorati : Cataloga más de 112 millones de weblogs. Conocido como una especie de indicador de la popularidad de los blogs, como se resume en su línea de "Qué se está filtrando en los blogs ahora". Partidario y colaborador del software de código abierto.

RA/RV





Blippar: un motor de búsqueda (2011–18) basado en AR. Ahora desaparecido. Visite: https://www.blippar.com/





SVRF: un motor de búsqueda de contenido AR/VR. Visite: https://www.svrf.com

Libros





FreeBookSearch.net — Portal integral de búsqueda de libros con más de 30 motores de búsqueda en su archivo, el sitio busca en cientos de bibliotecas digitales y también recorre la red en busca de libros ocultos. Visite: http://www.freebooksearch.net





Búsqueda de libros de Google : El poder de Google para encontrar libros. La entrada de Google no le permitirá ver el texto completo si los derechos de autor todavía están activos en su jurisdicción. Visite: http://books.google.com





Pdf Drive: el motor de búsqueda de archivos PDF (principalmente libros electrónicos). Visite: http://pdfdrive.net

Negocio





Alibaba.com afirma ser la base de datos de proveedores más grande del mundo. Con sede en China, es un mercado de exportación e importación, ofrece búsqueda, directorio de empresas, catálogo, contactos comerciales y más. Visite: http://www.alibaba.com





Bankersalmanac.com : proporciona soluciones inteligentes de datos de referencia a la industria bancaria para pagos, diligencia debida, evaluación de riesgos e investigación financiera. Visite: http://www.bankersalmanac.com





business.com : contiene más de 400.000 listados dentro de unas 65.000 categorías. Los resultados de la búsqueda están precedidos por cuatro tipos de enlaces pagos. Visite: http://www.business.com





Hoovers : una empresa de Dun & Bradstreet, mantiene una base de datos de más de 23 millones de empresas. Parte de la información se proporciona de forma gratuita, otra información está disponible para los suscriptores de pago. Bueno para obtener información sobre las acciones de la empresa. Visite: http://www.hoovers.com





Kompass : 2,3 millones de empresas en 70 países referenciadas por 57 000 palabras clave de productos y servicios, 860 000 nombres comerciales y 4,6 millones de nombres de ejecutivos. Una guía para el abastecimiento mundial. Visite: http://www.kompass.com





Lexis Nexis : LexisNexis afirma ser la "colección más grande del mundo de registros públicos, opiniones no publicadas, formularios, información legal, de noticias y de negocios". Un archivo de búsqueda de periódicos, registros públicos y más. Visite: http://www.lexisnexis.com





ThomasNet : Desarrollado por Thomas Register of American Manufacturers (The Big Green Books publicado desde 1898). Cataloga más de 650 000 empresas estadounidenses en 67 000 categorías. Visite: http://www.thomasnet.com

Correo electrónico





Email-Search.org : un mini-portal con una serie de herramientas para buscar direcciones de correo electrónico. Encuentre direcciones de correo electrónico actuales y anteriores, extráigalas de la web. Visite: http://www.email-search.org





Nicado : Gratis para registrarse, buscar direcciones de correo electrónico. El motor de búsqueda de Nicado permite a los usuarios registrados buscar en la base de datos de Nicado utilizando una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Visite: http://www.nicado.net





TEK : Este motor de búsqueda es un motor de búsqueda basado en correo electrónico desarrollado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. El motor de búsqueda permite a los usuarios realizar búsquedas en la Web utilizando únicamente el correo electrónico. Está destinado a ser utilizado por personas con baja conectividad a Internet. Visite: http://tek.sourceforge.net/

Empresa





AskMeNow : S3 — Solución de búsqueda semántica para teléfonos móviles. AskMeNow ofrece una búsqueda móvil para consumidores que utiliza tecnología patentada e interacción basada en lenguaje natural. Visite: http://www.askmenow.com





Autonomía : servidor IDOL (capa operativa de datos inteligentes), K2 Enterprise (anteriormente Verity), UltraseekVisit: http://www.autonomy.com





Dieselpoint : búsqueda y navegación. Dieselpoint proporciona una búsqueda avanzada de texto completo con capacidad de navegación de datos. Brinda a los usuarios resultados altamente relevantes que no son posibles con los motores de búsqueda tradicionales ni con las bases de datos SQL. Visite: http://www.dieselpoint.com





dtSearch Engine (SDK), dtSearch Web. dtSearch proporciona herramientas fáciles de usar pero muy poderosas que crean y mantienen índices de texto completo de documentos y datos. Se pueden buscar terabytes de texto. Visite: http://www.dtsearch.com





Endeca : las soluciones de búsqueda y acceso a la información de Endeca ayudan a las empresas a encontrar, analizar y comprender la información. Esta es la experiencia de Navegación Guiada. Visita: http://www.endeca.com





Exalead : exalead uno: Enterprise. Exalead — Buscador de Internet, buscador de imágenes, buscador de vídeos… WebImagesWikipediaVideoMás » · Búsqueda avanzada. 8 mil millones de páginas indexadas hasta la fecha. Visite: http://www.exalead.com





Sistema Experto Sp. A. (Cogito) es pionero en el desarrollo de tecnologías semánticas para comprender y gestionar información no estructurada. El enfoque semántico de Expert System permite una clasificación rápida de la información. Visite: http://www.expertsystem.net





Búsqueda y transferencia rápidas : Enterprise Search Platform (ESP), RetrievalWare (anteriormente Convera) Visite: http://www.fastsearch.com/





Funnelback : es una empresa de motor de búsqueda empresarial e Internet que ofrece un conjunto de soluciones de búsqueda, una solución alojada para la web y una solución empresarial totalmente personalizable para buscar detrás del firewall. Visite: http://www.funnelback.com





Google Search Appliance : haga que sea tan fácil para los empleados encontrar información dentro de su organización como lo es encontrar información en google.com. Implemente Google Search Appliance. Visite: http://www.google.com/enterprise/gsa/





Servicios de búsqueda de Microsoft SharePoint : Microsoft Search Server (MSS) es una plataforma de búsqueda empresarial de Microsoft, basada en MS Office SharePoint Server. MSS comparte su arquitectura con Windows Search. Visite: http://www.microsoft.com/sharepoint/default.mspx





Northern Light Search : busque artículos de más de 800 fuentes de noticias en línea y más de 1000 blogs de autoridades de la industria. Visite: http://www.northernlight.com/nlsearch.html





Open Text ( Hummingbird ): soluciones de software de gestión de contenido empresarial (ECM) que admiten +/- 20 millones de puestos en 13 000 implementaciones en 114 países y 12 idiomas en todo el mundo. Visite: http://www.opentext.com/





Oracle Secure Enterprise Search 10g , un producto independiente de Oracle, permite una búsqueda segura, de alta calidad y fácil de usar en todos los activos de información empresarial. Visite: http://www.oracle.com/technology/products/oses/index .html





SAP NetWeaver Search and Classification (TREX) encuentra información tanto en datos estructurados como no estructurados. TREX proporciona aplicaciones de SAP con servicios para buscar y clasificar grandes colecciones de documentos. Visite: http://help.sap.com/search/sap_trex.jsp





Suite TeraText : la mayoría de los datos residen en documentos semiestructurados, principalmente de texto, no en repositorios organizacionales estructurados. Teratext está diseñado para repositorios de datos ricos en texto. Visite: http://www.saic.com/products/software/teratext/





Vivisimo : un motor de agrupamiento desarrollado por científicos basado en un algoritmo matemático y un profundo conocimiento lingüístico para encontrar relaciones entre los términos de búsqueda y sacarlos a la luz. (Búsqueda web: Clusty) Visite: http://www.vivisimo.com





ZyIMAGE: Plataforma de acceso a la información para gobierno y empresas. Captura, archiva, busca, seguridad y gestión de contenido específico del contexto. Visite: http://www.zylab.com/

Foro





Omgili (¡Dios mío, me encanta!): Descubra lo que dice la gente. Experiencias personales, soluciones a problemas, ideas y opiniones. Visite: http://www.omgili.com

Juegos





Cheatsearch.org : encuentra trucos de juegos de toda la web. Busca en todos los foros y sitios de trucos más populares para encontrar trucos para cualquier juego. Visite: http://www.cheatsearch.org





Genie Knows : una división de IT Interactive Services Inc., una empresa canadiense de motor de búsqueda vertical que se concentra en nichos de mercado: búsqueda de salud, búsqueda de videojuegos y búsqueda de directorio de empresas locales. Visite: http://www.genieknows.com





Wazap: es un motor de búsqueda vertical, una base de datos de videojuegos y un sitio de redes sociales que distribuye noticias, clasificaciones, trampas, descargas y reseñas de juegos. Visite: http://www.wazap.com

Búsqueda humana





ChaCha Search : Es un motor de búsqueda que paga a “guías” humanos para que respondan las preguntas de los usuarios. Esta es una técnica conocida como búsqueda social. Visite: http://www.chacha.com





Eurekster : Es una empresa de Nueva Zelanda, con una oficina ubicada en San Francisco, California, que construye motores de búsqueda social para usar en sitios web, los motores de búsqueda se llaman swickis (búsqueda+wicki). Visite: http://www.eurekster .com





Mahalo.com : Es un directorio web (o motor de búsqueda humano) — el proyecto está en prueba beta. Se diferencia de los motores de búsqueda algorítmicos al rastrear y generar resultados personalizados para las búsquedas. Visite: http://www.mahalo.com





Rollyo es un motor de búsqueda impulsado por Yahoo! que permite a los usuarios registrar cuentas y crear motores de búsqueda que solo recuperan resultados de los sitios web y blogs que desean incluir en sus resultados de búsqueda. Visite: http://www.rollyo.com





Trexy : los senderos de búsqueda son las rutas de clics que crea mientras busca y encuentra información en más de 4000 motores de búsqueda. Graba y comparte tus “senderos de búsqueda”. Búsqueda más fácil de la "web profunda". Visite: http://trexy.com/





Wink : Wink People Search: Más de 333.304.647 personas en las redes sociales y en toda la Web. Encuentre personas usando la búsqueda por nombre, ubicación, escuela, trabajo, intereses y más. Visite: http://www.wink.com

descentralizado





Quasar : un motor de búsqueda anónimo, abierto y descentralizado en IPFS . Visite: https://clusterlabs.io/quasar/





YaCy es un motor de búsqueda gratuito que cualquiera puede usar para crear un portal de búsqueda para su intranet o para ayudar a buscar en Internet público. Visite: https://yacy.net





Desearch : un motor de búsqueda de cosas relacionadas con criptografía. Visite: https://desearch.com/





Ipfs-search : otro motor de búsqueda en IPFS. Visite: https://ipfs-search.com/

Específico del país

Accoona : Un motor de búsqueda que utiliza inteligencia artificial. Además de las búsquedas tradicionales, permite búsquedas de perfiles de negocios y su característica característica "SuperTarget". Se asoció con China Daily, un gran portal chino.





Alleba : motor de búsqueda de Filipinas y directorio altamente organizado de sitios web filipinos. Visite: http://www.alleba.com





Ansearch : Australia/Nueva Zelanda/Reino Unido/Estados Unidos. Ansearch Ltd participa en varias actividades de medios en línea, incluido el motor de búsqueda Ansearch.com.au y la red de medios en línea Soush Visite: http://www.ansearch.com.au





Arabia : Medio Oriente: motor de búsqueda en árabe propiedad de Maktoob Group, propietario de la comunidad árabe en línea más grande del mundo; Maktoob.com. (Árabe solamente) Visite: http://www.araby.com/





Baidu : China: el Google de China, Baidu, está haciendo lo que ninguna otra compañía de Internet ha podido hacer: derrotar a Google y Yahoo en su mercado local. Visite: http://www.baidu.com





Daum : Corea: Daum es un portal web popular en Corea del Sur que ofrece muchos servicios de Internet, como búsqueda, un popular correo electrónico gratuito basado en la web, servicio de mensajería, foros, compras y noticias. Visite: http://www.daum .red





Guruji.com : India: un motor de búsqueda de Internet indio que se centra en proporcionar mejores resultados de búsqueda a los consumidores indios, aprovechando algoritmos y datos patentados en el contexto indio. Visite: http://www.guruji.com





goo : Japón: un motor de búsqueda de Internet y un portal web con sede en Japón, que rastrea e indexa principalmente sitios web en japonés. goo es operado por el gigante japonés de telecomunicaciones NTT. Visite: http://www.goo.ne.jp





Miner.hu : Hungría: un motor de búsqueda vertical para buscar blogs, videos y otro contenido húngaro en Internet. Miner.hu indexa alrededor de 129.000 blogs. Visite: http://www.miner.hu





Najdi.si : Eslovenia: motor de búsqueda y portal web esloveno creado por Interseek. Es el sitio web más visitado de Eslovenia. Utiliza una tecnología creada por Interseek escrita completamente en JavaVisit: http://www.najdi.si





Naver : Corea: el motor de búsqueda número 1 indiscutible en Corea con más de 16 millones de visitantes y mil millones de páginas vistas por día. Visite: http://www.naver.com





Onet : Polonia: portal web en polaco y búsqueda. Visite: http://www.onet.pl





Onkosh : Oriente Medio: búsqueda en idioma árabe. Visite: http://www.onkosh.com





Rambler : Rusia: ofrece búsqueda web patentada (Rambler Search), correo electrónico, calificación y directorio, medios, comercio electrónico y otros servicios para los internautas de habla rusa. Visite: http://www.rambler.ru





Rediff : India: el portal de Internet líder de India para noticias, correo, mensajería, entretenimiento, negocios, dispositivos móviles, comercio electrónico, compras, subastas, búsqueda, deportes y más. Visite: http://www.rediff.com





SAPO : Portugal: búsqueda en portugués basada en Portugal y enfocada en Portugal. Visite: http://www.sapo.pt





Search.ch : Suiza: un motor de búsqueda y un portal web para Suiza. Fundado en 1995 como buscador regional, posteriormente se le sumaron muchos otros servicios: agenda telefónica, servicio de SMS. Adquirido por Swiss Post. Visite: http://www.search.ch





Sesam : Noruega, Suecia: con sede en Noruega y centrado en Noruega y Suecia. Visite: http://www.sesam.no





Walla! : Israel — Busque en la web en hebreo con un enfoque en Israel. Visite: http://www.walla.co.il/





Yandex : Rusia — Yandex (en ruso: Я́ндекс) es un motor de búsqueda ruso y uno de los mayores portales web rusos. Yandex se lanzó en 1997. Visite: http://www.yandex.ru

Trabajos





Bixee (India): búsqueda de empleo integral para la India. Visite: http://www.bixee.com





Career Builder : El sitio web del constructor de carreras. Visite: http://www.careerbuilder.com





Craig's List: es una red centralizada de comunidades en línea, con anuncios clasificados gratuitos (con categorías de trabajos, pasantías, vivienda, anuncios personales, servicios, comunidad, trabajos, currículum y mascotas) y foros. Visite: http://www.craigslist. com





CV Fox : un motor de búsqueda que está diseñado para buscar y recuperar currículos (CV) de todo Internet. De uso gratuito, se ha convertido en una herramienta popular entre los reclutadores profesionales. Visite: http://www.cvfox.com





Dice.com es la bolsa de trabajo de tecnología número 1. Para expertos en tecnología en áreas como Tecnología de la Información (TI), software, alta tecnología, seguridad, biotecnología y más. Comprado recientemente en eFinancialCareers.com. Visite: http://www.dice.com





Eluta.ca (Canadá): trabajos bien remunerados en Canadá directamente desde los sitios web de los empleadores. Busque nuevos trabajos de tiempo completo en más de 71000 empleadores en todo Canadá. Visite: http://www.eluta.ca





Hot Jobs (Yahoo): encuentre un trabajo, publique su currículum, investigue carreras en empresas destacadas, compare salarios y obtenga consejos profesionales en Yahoo! HotJobs. Visita: http://www.hotjobs.com





Incruit (Corea): Incruit afirma ser el primer sitio coreano de intermediación entre buscadores de empleo y empresas y afirma ser la primera base de datos de currículums de Internet de Corea (1 de junio de 1998). Visite: http://www.incruit.com





Indeed.com : una 'meta-búsqueda' de trabajo que recorre bolsas de trabajo, periódicos y múltiples fuentes con una interfaz de búsqueda. Visite: http://www.indeed.com





Jobs.pl (Polonia): Dirigido por un equipo estadounidense/polaco de MBA, el portal de empleo líder en Polonia. Parcialmente propiedad de European Media Group “Orkla Press” de Escandinavia. Visite: http://www.jobs.pl





JobsDB (Asia/Pacífico): un sitio de contratación y empleo centrado en Asia/Pacífico con bases de datos dedicadas a cada país de la región de Asia/Pacífico. Visite: http://www.jobsdb.com





JobPilot (propiedad de Monster): un sitio de trabajo europeo ahora propiedad de Monster.com. Centrado en puestos de trabajo europeos con sucursales en varios países europeos. Visite: http://www.jobpilot.com





Jobserve : búsqueda de empleo en el Reino Unido centrada originalmente en el trabajo de contratación de TI, pero ahora cubre múltiples áreas. Base de datos de currículums, una gran cantidad de ofertas de trabajo. Visite: http://www.jobserve.com





Monster.com : la base de datos de currículums y búsqueda de empleo en línea más grande del mundo. Visite: http://www.monster.com





Naukri.com (India): un motor de búsqueda de empleo centrado en la India. Visite: http://www.naukri.com





Recruit.net : un motor de búsqueda de empleo que le permite buscar trabajos en todo el mundo. Visite: http://www.recruit.net





SimplyHired.com: busque en más de 5 millones de listados de trabajos y miles de sitios de trabajos para encontrar el trabajo que ama. Visite: http://www.simplyhired.com





StepStone (Europa): sitio europeo de contratación en línea con sede en Escandinavia y operaciones y filiales en toda Europa. Visite: http://www.stepstone.com





TheLadders.com (EE. UU.) Busque empleos profesionales en la fuente más completa de empleos de más de $100 000 en Internet. Visite: http://www.theladders.com

Legal





Canadian Law List : Lista de abogados canadienses. Visite: http://www.canadianlawlist.com





Lawyers.com : otra empresa de LexisNexis Visite: http://www.lawyers.com





FindLaw : busque en la base de datos de FindLaw de 1,000,000 de abogados para encontrar abogados en su área. Todos los temas en FindLaw están dirigidos al público, por área temática. Visite: http://www.lawyers.findlaw.com





The Lawyers' List : busque abogados en todo Estados Unidos. Visite: http://www.thelawyerlist.net





LexisNexis : Proveedor de fuentes de información legal, gubernamental, comercial y de alta tecnología. Solo por suscripción. Visite: http://www.lexis.com





Martindale.com y LexisNexis, una división de Reed Elsevier Inc. Visite: http://www.martindale.com





QuickLaw: portal propiedad de LexisNexis para buscar abogados y cosas legales (Canadá) Visite: http://www.lexisnexis.ca/

mapas





Géoportail : portal geográfico francés. Solo en francés. Visite: http://www.geoportail.com





Google Maps : proporciona direcciones, mapas interactivos e imágenes satelitales/aéreas de los Estados Unidos y otros países. También puede buscar por palabra clave como el tipo de negocio. Visite: http://www.googlemaps.com





MapQuest (AOL) se fundó en 1967 como Cartographic Services, una división de RR Donnelley & Sons y se convirtió en una empresa independiente en 1994. MapQuest fue adquirida en 2000 por America Online, Inc. Visite: http://www.mapquest.com





Michelin (Via Michelin): la página web de los especialistas en mapas europeos incluye funciones de mapas estándar con buena cobertura europea. Visite: http://www.viamichelin.com





Windows Live Maps : ingrese una dirección, haga clic en ingresar... asegúrese de revisar "Vista de pájaro". Puede ver una vista aérea en primer plano de casi cualquier dirección de EE. UU. y muchas extranjeras. Increíble. Visita: http://maps.live.com





Yahoo Maps : Mapas, direcciones, vista satelital en dirección inversa pero sin 'vista de pájaro'. Visite: http://maps.yahoo.com

Médico





Cosechador bioinformático : del Instituto de Tecnología de Karlsruhe, el Cosechador bioinformático rastrea y entrecruza docenas de sitios bioinformáticos y sirve decenas de miles de páginas diariamente. Visite: http://harvester.fzk.de/harvester/





Entrez (Pubmed): El motor de búsqueda de ciencias biológicas. Visite: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gquery





EB-Eye : EMBL-EBI (Instituto Europeo de Bioinformática): biblioteca de motor de búsqueda de texto de código abierto, de alto rendimiento y con todas las funciones escrita completamente en Java. Acceso muy rápido a los recursos de datos de EBI. Visite: http://www.ebi.ac.uk/





Genie Knows : una división de IT Interactive Services Inc., una empresa canadiense de motor de búsqueda vertical que se concentra en nichos de mercado: búsqueda de salud, búsqueda de videojuegos y búsqueda de directorio de empresas locales. Visite: http://www.genieknows.com





GoPubMed : Basado en el conocimiento: GO — GeneOntology — Búsqueda ordenada — Red social y folksonomía para las ciencias. Visite: http://www.gopubmed.com





Healia : El buscador de salud. Desde el sitio, “El buscador de salud personalizado y de alta calidad”. Visite: http://www.healia.com





KMLE (King's Medical Library Engine): recurso integral completo del American Heritage Stedman's Medical Dictionary que incluye decenas de miles de pronunciaciones de audio y guías de abreviaturas. Visite: http://www.kmle.com





MeSH : encabezados de temas médicos (GoPubMed): basado en conocimientos. Visite: http://www.meshpubmed.com





SearchMedica : búsqueda médica profesional Visite: http://www.searchmedica.com





WebMD : una fuente de información de salud, una lista de verificación de síntomas, información de farmacia y un lugar para almacenar información médica personal. El portal de salud líder en EE. UU. obtiene más de 40 millones de visitas al mes. Visite: http://www.webmd.com

metabúsqueda





Brainboost : Ahora Answers.com. Escriba una pregunta en lenguaje natural y obtenga una respuesta. Visite: http://www.brainboost.com





Clusty : el motor de búsqueda de clústeres impulsado por Vivisimo. Visite: http://www.clusty.com





Dogpile : Reúne las búsquedas de los principales motores de búsqueda, incluidos Google, Yahoo! Search, Live Search, Ask.com, Acerca de, MIVA, LookSmart y más. Visite: http://www.dogpile.com





Excite : ahora un portal de Internet fue una vez una de las marcas más reconocidas en Internet. Una de las famosas puntocom de los 90. Visite: http://www.excite.com





HotBot fue uno de los primeros motores de búsqueda de Internet (desde 1996) lanzado por Wired Magazine. Ahora, solo una interfaz para Ask.com y MSN. Visite: http://www.hotbot.com





Info.com : metabúsqueda que reúne los resultados de los principales motores de búsqueda. Visite: http://www.info.com





ixquick : ¡Elimina al Gran Hermano! El motor de metabúsqueda de Ixquick elimina permanentemente todos los detalles de búsqueda personal obtenidos de sus usuarios. Con sede en los Países Bajos, los resultados provienen de 11 motores de búsqueda. Visite: http://www.ixquick.com/





Kayak : metabúsqueda de viajes: busque en 140 sitios de viajes a la vez las mejores ofertas, compre boletos y haga reservas directamente. Visite: http://www.kayak.com





Krozilo es un navegador web virtual, similar a My Yahoo!, iGoogle, Pageflakes, Netvibes y Microsoft Live. Krozilo usa AJAX y DHTML, por lo que no requiere instalación. Visite: http://www.krozilo.com





Mamma : “La madre de todos los motores de búsqueda” — fue uno de los primeros motores de metabúsqueda de la web (1996). Ahora propiedad de Copernic Inc. de Montreal, Canadá, Mamma.com es un motor de búsqueda de nivel 2. Visite: http://www.mamma.com





MetaCrawler es un motor de metabúsqueda que combina los principales resultados de búsqueda web de Google, Yahoo!, Live Search, Ask.com, About.com, MIVA, LookSmart y otros motores de búsqueda populares. Visite: http://www.metacrawler.com





MetaLib es un sistema de búsqueda federado desarrollado por Ex Libris. MetaLib realiza búsquedas simultáneas en múltiples recursos, como catálogos de bibliotecas, artículos de revistas, periódicos y la web. Visite: http://www.exlibrisgroup.com/category/MetaLibOverview





Mobissimo.com es un sitio web de metabúsqueda de viajes. Al igual que otros sitios web de metabúsqueda de viajes, Mobissimo no vende directamente al consumidor, sino que consolida las ofertas de viajes por una tarifa de referencia. Visite: http://www.mobissimo.com





Myriad Search : la búsqueda sin publicidad permite a los usuarios seleccionar resultados de Ask Jeeves, Google, MSN y Yahoo! Seleccione la profundidad de búsqueda y coloque un sesgo en los resultados de búsqueda de los principales motores de búsqueda. Visite: http://www.myriadsearch.com





Sidestep : busca tarifas aéreas y las mejores ofertas en tarifas aéreas en más de 200 sitios web relacionados con viajes. Encuentre tarifas aéreas económicas, hoteles con descuento, alquiler de automóviles y ofertas de cruceros a destinos de viaje populares en todo el mundo. Visite: http://www.sidestep.com





Surfwax ofrece una variedad de herramientas para buscar, guardar y compartir información en Internet, incluido Nextaris, el sitio de investigación de artículos sobre leyes LawKT, la metabúsqueda de SurfWax y los servicios de SurfWax Scholar. Visite: http://www.surfwax.com





Turbo10.com es un metabuscador que descubre información en la Web Invisible. Turbo10 puede acceder a información de 800 bases de datos en línea y busca en 10 bases de datos simultáneamente. Visite: http://www.turbo10.com





WebCrawler se utilizó para crear el primer índice de texto completo disponible públicamente de un subconjunto de la Web. WebCrawler® brinda a los usuarios los principales resultados de búsqueda de Google, Yahoo!, Windows Live, Ask y otros motores de búsqueda populares. Visite: http://www.webcrawler.com

Multimedia





YouTube : Propiedad de Google, el sitio de medios más grande de la web. Esta búsqueda buscará solo en los videos de YouTube. Visite: http://www.youtube.com





blinkx : Más de 18 millones de horas de video. Búscalo todo. Blinkx es un motor de metabúsqueda multimedia que busca archivos multimedia de sitios como YouTube, MetaCafe, GoogleVideo, MySpace y más. Visite: http://www.blinkx.com





FreeBookSearch.net : el famoso portal de búsqueda de libros también busca audiolibros. Esta misma búsqueda también encontrará archivos MP3. Visite: http://www.blinkx.com





SoundCloud : una plataforma famosa para la música; principalmente para los próximos artistas. Visite: http://soundcloud.com/





FindSounds : motor de búsqueda para encontrar cualquier tipo de archivo de sonido: WAV, MP3, AIFF, AU: busque por frecuencia de muestreo y calidad... un excelente lugar para encontrar esos efectos de sonido. Visite: http://www.findsounds.com





Tenor : un excelente motor de búsqueda de GIFS. Visite: http://tenor.com





Unsplash : un motor de búsqueda de imágenes increíbles y gratuitas. Visite: https://unsplash.com/





MetaCafe : Buscar videos alojados por MetaCafe. Si usted es un productor de videos, se le puede pagar por los videos: cuantos más espectadores, más efectivo. Visite: http://www.metacafe.com





Musgle : búsqueda de música (mp3, wav, etc.): basado en un JavaScript que inserta automáticamente una cadena de búsqueda booleana inteligente en Google para devolver catálogos de MP3 y archivos de música ocultos. Visite: http://www.musgle.com





PBS brinda recursos para transmitir su programación estándar y también brinda a su audiencia múltiples archivos en línea de programas de video específicos. En todos los archivos de video se puede buscar cualquier palabra pronunciada en ellos. Visite: http://www.pbs.com





Picsearch : busca imágenes en la Web. Un servicio de búsqueda de imágenes con más de 2.000.000.000 de imágenes. Visite: http://www.picsearch.com





Podscope : “Presentamos: ¡el primer motor de búsqueda que puede encontrar podcasts según las palabras pronunciadas durante ellos!”. ¡Encuentra archivos de audio y video basados en contenido real! Visite: http://www.podscope.com





SpeechBot era un motor de búsqueda de audio y video. Fue creado por HP Research, pero lamentablemente ahora está fuera de línea. Visite: #





Singing Fish : un motor de búsqueda de audio y video, ahora AOL media search. Visite: http://www.singingfish.com





StrimOO : un motor de búsqueda de videos. Encuentre videos en Youtube, Metacafe, Dailymotion y más con una búsqueda. Visite: http://www.singingfish.com





TVEyes : TVEyes hace que Radio y TV se puedan buscar por palabra clave, frase o tema, tal como lo haría con un motor de búsqueda de texto. TVEyes es la primera empresa en ofrecer búsquedas de TV y radio en tiempo real. Visite: http://www.tveyes.com





Veveo / VTap : una plataforma de búsqueda de videos para teléfonos móviles. Vtap es una oferta de Veveo y actualmente funciona en iPhones de Apple y en teléfonos con tecnología de Microsoft Mobile. Visite: http://www.veveo.net





Web-Cam-Search.com : busque y piratee casi un millón de cámaras web de forma gratuita en la red. Esta búsqueda utiliza secuencias de comandos booleanas para descubrir cámaras: públicas y supuestamente "privadas". :-)Visite: http://www.web-cam-search.com

Noticias





Google News : Noticias de Google. Busque y explore 4500 fuentes de noticias actualizadas continuamente. Visite: http://www.news.google.com





MagPortal : encuentre artículos individuales de muchas revistas de libre acceso navegando por las categorías o utilizando el motor de búsqueda. Puede marcar artículos o encontrar artículos similares con varias herramientas útiles. Visite: http://www.magportal.com





NewsLookup.com : busque miles de sitios de noticias por región de origen y tipo de medio. Titulares de noticias actualizados continuamente. Visite: http://www.newslookup.com





LexisNexis : Proveedor de fuentes de información legal, gubernamental, comercial y de alta tecnología. Solo por suscripción. Visite: http://www.nexis.com





Topix es un agregador de noticias que clasifica las noticias por tema y geografía. Fue creado por los fundadores del Open Directory Project. Knight Ridder, Tribune Company y Gannett poseen el 75% de Topix.net. Visite: http://www.topix.net





Noticias de Yahoo : Utilice Yahoo! Noticias para encontrar noticias de última hora, eventos actuales, los últimos titulares, fotos de noticias, análisis y opiniones sobre las principales noticias, el mundo, los negocios, la política... Visite: http://news.yahoo.com/

Fuente abierta





DataparkSearch Engine es un motor de búsqueda web de código abierto con todas las funciones publicado bajo la Licencia Pública General GNU y diseñado para organizar la búsqueda dentro de un sitio web, grupo de sitios web, intranet o sistema local. Visite: http://www.dataparksearch.com





Egothor es un motor de búsqueda de texto de código abierto, de alto rendimiento y con todas las funciones, escrito completamente en Java. Se puede configurar como motor independiente, metabuscador, HUB peer-to-peer, etc. Visite: http://www.egothor.org/





gonzui es un motor de búsqueda de código fuente para acelerar el desarrollo de software de código abierto: un motor de búsqueda de código fuente que cubre grandes cantidades de códigos fuente abiertos disponibles en Internet. Visite: http://gonzui.sourceforge.net/





Grub comenzó en el año 2000 con un concepto simple de distribución de parte de la canalización del proceso de búsqueda: el rastreo. Su sitio web afirma: "Queremos ayudar a corregir la búsqueda". Visite: http://www.grub.org/





ht://Dig es un sistema completo de indexación y búsqueda en la red mundial para un dominio o intranet. ht://Dig está destinado a cubrir las necesidades de búsqueda de una sola empresa, campus o sitio web. Visite: http://www.htdig.org/





iSearch: el motor de búsqueda de PHP le permite crear una base de datos de búsqueda para su sitio web. Los visitantes pueden buscar palabras clave y se les devuelve una lista de las páginas que coinciden. Visite: http://www.isearch.com





Apache Lucene: es una biblioteca de motor de búsqueda de texto de alto rendimiento y con todas las funciones escrita completamente en Java. Búsqueda de texto completo y multiplataforma. Apache Lucene es un proyecto de código abierto disponible para descarga gratuita. Visite: http://lucene.apache.org/





Lemur Toolkit es un conjunto de herramientas de código abierto diseñado para facilitar la investigación en el modelado del lenguaje y la recuperación de información. Lemur es compatible con una amplia gama de aplicaciones de lenguaje industrial y de investigación. Visite: http://www.lemurproject.org/





mnoGoSearch : software de motor de búsqueda web. Visite: http://www.mnogosearch.org/





Namazu es un motor de búsqueda de texto completo diseñado para un uso sencillo. No sólo funciona como buscador web de pequeña o mediana escala, sino también como buscador personal. (Namazu significa "pez gato" en japonés). Visite: http://www.namazu.com





Nutch es un esfuerzo por construir un motor de búsqueda de código abierto basado en Lucene Java para el componente de búsqueda e índice. El buscador ("robot" o "rastreador web") se ha escrito desde cero únicamente para este proyecto. Visite: http://lucene.apache.org/nutch/





OpenFTS : OpenSource Full-Text Search es un motor de búsqueda avanzado basado en PostgreSQL que proporciona indexación en línea de datos y clasificación de relevancia para búsquedas en bases de datos. Visite: http://openfts.sourceforge.net





Sciencenet : Para el conocimiento científico basado en la Tecnología YaCy. Los motores de búsqueda actuales se basan en la popularidad y/o en los enlaces patrocinados. Esto hace que sea difícil para los científicos/estudiantes/profesores. Sciencenet es la solución. Visite:http://liebel.fzk.de/collaborations/sciencenet-search-engine-based-on-yacy-p2p-technology





Sphinx es un motor de búsqueda de software gratuito diseñado teniendo en cuenta el contenido de la base de datos de indexación. Actualmente es compatible con MySQL y PostgreSQL de forma nativa. Se distribuye bajo los términos de la Licencia pública general GNU v2. Visite: http://www.sphinxsearch.com/





SWISH-Enhanced (Simple Web Indexing System for Humans — Enhanced) es un sistema rápido, poderoso, flexible, gratuito y fácil de usar para indexar colecciones de páginas web u otros archivos de texto. Visite: http://swish-e.org /





Terrier es un software para el desarrollo rápido de motores de búsqueda web, intranet y de escritorio. Una plataforma modular para el rápido desarrollo de aplicaciones de recuperación de información a gran escala. Visite: http://ir.dcs.gla.ac.uk/terrier/





Wikia Search : Jimmy Wales y Wikia tienen como objetivo crear un motor de búsqueda de Internet de código abierto, al que la comunidad pueda contribuir. Visite: http://search.wikia.com/wiki/Search_Wikia





Xapian es una biblioteca de motores de búsqueda de código abierto, publicada bajo licencia GPL. Está escrito en C++, con enlaces para permitir su uso desde Perl, Python, PHP, Java, Tcl, C# y Ruby (¡hasta ahora!) Visite: http://www.xapian.org





YaCy es un rastreador web personal escalable y un motor de búsqueda web. Una instalación de YaCy puede almacenar más de 10 millones de documentos, pero en una comunidad de pares de búsqueda, YaCy puede proporcionar un índice de búsqueda de tamaño ilimitado. Visite: http://www.yacy.net





Zettair es un motor de búsqueda de texto compacto y rápido diseñado y escrito por el Grupo de motores de búsqueda de la Universidad RMIT. Anteriormente se conocía como Lucy. Visite: http://www.zettair.com

Gente





AnyWho.com : Parte de AT&T, principalmente un directorio telefónico y un directorio de números de teléfono inverso. Visite: http://www.anywho.com





Ex.plode.us : Explode es una manera fácil de encontrar amigos y personas con intereses comunes, sin importar qué red social o servicio usen. Visite: http://ex.plode.us





Finding-People.com : Finding-People.com es el mejor lugar para comenzar una búsqueda de personas, ya que tienen una gran cantidad de herramientas en un solo lugar para encontrar a quien buscas. Visita: http://ex.plode.us





InfoSpace : Desde su página web, "El directorio de páginas amarillas y páginas blancas de InfoSpace es la forma más conveniente de encontrar personas y empresas". Visite: http://www.infospace.com





LinkedIn es un sitio de redes sociales orientado a los negocios que se utiliza para redes profesionales. A partir de marzo de 2008, tenía más de 20 millones de usuarios registrados. Una manera fácil de buscar empresarios o profesionales. Visite: http://www.linkedin.com





Spock se anuncia a sí mismo como “La búsqueda de personas más precisa del mundo. Regístrese para encontrar personas que conoce”. Visite: http://www.spock.com





Wink es un motor de búsqueda de personas gratuito que lo ayuda a encontrar personas en redes sociales, blogs y en toda la Web. Visite: http://www.wink.com





Zabasearch : búsqueda de personas honestamente gratis. Todas las direcciones postales y números de teléfono de EE. UU. se revelan de forma gratuita. 3 veces más listados que directorio telefónico de páginas blancas. Visite: http://www.zabasearch.com





ZoomInfo : Fundado en 1999, ZoomInfo es un servicio basado en la web que extrae información sobre personas y empresas de millones de recursos publicados. Visite: http://www.zoominfo.com

Pregunta y respuesta





Quora: una de las plataformas y motores de búsqueda de preguntas y respuestas más populares. Visite: http://www.about.com





Desbordamiento de pila . Uno de los sitios de QnA de programación más populares. Visite: https://stackoverflow.com





StackExchange: sitio de QnA para un conjunto diverso de campos. Visite: https://stackexchange.com/





Acerca de.com . La mayoría de sus resultados provienen de su propio sitio. Solía ser miningco.com. Visite: http://www.about.com





Answers.com ofrece acceso gratuito a millones de temas de las principales editoriales del mundo. Visite: http://www.Answers.com





Ask Jeeves fue diseñado para permitir a los usuarios obtener respuestas a las preguntas planteadas en un lenguaje natural y cotidiano. Ask.com fue el primer motor de búsqueda comercial de preguntas y respuestas de este tipo para la Web. Visite: http://www.ask.com





AskMeNow : Preguntas respondidas desde tu teléfono móvil. Desde su sitio, "Pensamos que sería genial si pudiéramos obtener respuestas simples desde nuestro teléfono en cualquier momento y en cualquier lugar, así que creamos AskMeNow". Visite: http://www.askmenow.com





AskWiki Beta es una integración preliminar de un motor de búsqueda semántica que busca brindar respuestas específicas a preguntas usando información de artículos de Wikipedia. Visite: http://www.askwiki.com





Brainboost : Ahora Answers.com. Escriba una pregunta en lenguaje natural y obtenga una respuesta. Visite: http://www.brainboost.com





eHow es un recurso de conocimiento en línea con más de 140 000 artículos y videos que ofrecen instrucciones paso a paso sobre "cómo hacer casi todo". Visite: http://www.ehow.com





Lexxe procesa consultas en lenguaje natural y entrega resultados en grupos por tema. Las consultas pueden ser palabras clave, frases o preguntas cortas. Visite: http://www.lexxe.com





Lycos iQ es un sitio de "búsqueda humana" impulsado por la comunidad de Lycos Europe GmbH. Los usuarios de iQ pueden publicar preguntas y respuestas de manera similar a sitios como Yahoo Answers, Google Answers y Wondir.com. Visite: http://iq.lycos.co.uk/





Powerset apuesta por la sabiduría de las multitudes con un nuevo sitio de comunidad en línea llamado Powerset Labs. La compañía espera que el sitio atraiga a la gente para ayudar a construir y mejorar su motor de búsqueda. Visite: http://www.powerset.com





QnA de Windows Live : haga cualquier pregunta y obtenga respuestas de personas que lo conocen. Intentalo. Respuestas reales. Un poco tarde para un mercado abarrotado, pero Windows también está allí ahora. Visite: http://qna.live.com/





yahoo! Answers es un sitio web del mercado del conocimiento impulsado por la comunidad lanzado por Yahoo! que permite a los usuarios hacer preguntas a otros usuarios y responder a las preguntas de otros usuarios. Más de 60 millones de usuarios. Visite: http://answers.yahoo.com/

Bienes raíces





ForSaleByOwner.com : busque casas vendidas por sus propietarios sin la intermediación de agentes inmobiliarios: ahorre en comisiones. Visite: http://www.forsalebyowner.com





Home.co.uk : búsqueda completa de propiedades para casas en venta en el Reino Unido, agentes inmobiliarios, precios de casas y guías sobre compra y venta de propiedades y asesoramiento sobre hipotecas. Visite: http://www.home.co.uk





Inman News : búsqueda de noticias inmobiliarias. Visite: http://www.inman.com





Properazzi.com es un motor de búsqueda de bienes raíces en línea. Lanzado en marzo de 2007 por Yannick Laclau, permite a los usuarios buscar y ver listados de propiedades en Europa. Visite: http://www.properazzi.com





Realtor.com : El sitio oficial de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Busque propiedades enumeradas en todo Estados Unidos. Visite: http://www.realtor.com





Rightmove : encuentre propiedades en línea, busque una amplia gama de propiedades en venta en varias áreas del Reino Unido, Londres y en el extranjero con Rightmove. Visite: http://www.rightmove.co.uk





Trulia : Encuentre propiedades en línea, los agentes pueden enumerar sus propiedades de forma gratuita, un sólido portal de bienes raíces para compradores y vendedores de viviendas. Visite: http://www.trulia.com





Zillow proporciona información inmobiliaria gratuita, incluidas casas en venta, casas comparables, ventas históricas, herramientas de valoración de casas y más. Visite: http://www.zillow.com

Escuelas y Colegios





The College Search Engine.com : realiza búsquedas en los sitios web de colegios y universidades de todo el mundo, no solo de EE. UU. Si está en el sitio web de una universidad en alguna parte, este motor de búsqueda lo encontrará. Visite: http://www.thecollegesearchengine.com





Skoolz.org : busque colegios y universidades. Use esta búsqueda para buscar solo los sitios web de las universidades, para encontrar cursos, información, profesores, planes de estudio, etc. Visite: http://www.skoolz.org





Google University Search le permite buscar un sitio específico, una escuela a la vez. La lista de escuelas es completa. Skoolz los busca todos a la vez, Google University Search permite buscarlos uno a la vez. Visite: http://www.google.com/options/universities.html

Científico





Scirus : La herramienta de investigación científica más completa en la web. Más de 450 millones de artículos científicos indexados en el último recuento. Busque revistas, páginas de inicio de científicos, cursos, material de servidor preimpreso, patentes, más... Visite: http://www.scirus.com

Compras





Amazon : El gigante minorista en línea. Visite: https://amazon.com





Búsqueda de productos de Google : (antes Froogle) use Google para buscar las mejores ofertas en productos cuando esté comprando. Visite: http://www.google.com/products





Kelkoo : un Yahoo! empresa. También potencia a Yahoo! Compras en varios países. Visita: http://www.kelkoo.com





MSN Shopping : Comparación de compras simplificada: ofrece 33,155,627 productos de más de 8,000 tiendas, todo en un solo lugar, y más de 470 páginas de consejos de compras para ayudarlo a tomar las decisiones correctas. Visite: http://shopping.msn.com/





MySimon : Comparación de precios Compras Visite: http://www.mysimon.com





Comparación de compras de Nextag . Directorio de productos y búsqueda. Muestra búsquedas populares: lo que otros buscan. Visite: http://www.nextag.com





PriceGrabber.com : "Comparación de compras más allá de comparar" Comparación de compras y motor de búsqueda. Visite: http://www.pricegrabber.com





PriceRunner : sitio web de comparación de precios y motor de búsqueda Visite: http://www.pricerunner.com





RetailMeNot : de las personas que le trajeron "BugMeNot", consulte aquí antes de comprar cupones de descuento y códigos de promoción. ¿Por qué pagar al por menor cuando puede encontrar cupones en RetailMeNot? Visite: http://www.retailmenot.com





Shopping.com : directorio de compras y búsqueda propiedad de eBay. Visite: http://www.shopping.com





Shopwiki : Directorio de compras y búsqueda catalogando unos 241.416.304 productos, y contando… Visita: http://www.shopwiki.com





Shopzilla (propiedad de Bizrate) ayuda a los compradores a encontrar, comparar y comprar cualquier cosa, vendida por prácticamente cualquier persona, en cualquier lugar. 20 millones de visitantes únicos según ComScore. BizRate reseña tiendas y productos. Visite: http://www.shopzilla.com





TheFind.com es un motor de búsqueda de compras de descubrimiento en lugar de una búsqueda de comparación. La base de datos de búsqueda incluye más de 150 millones de productos de más de 500 000 tiendas en línea. Visite: http://www.thefind.com

Código fuente





Google Codesearch : busca código fuente público usando una variedad de parámetros. Visite: http://www.google.com/codesearch





JavaScriptSearch.org busca javascripts, ajax, DHTML y fragmentos de JavaScript de toda la web. La forma más rápida de encontrar un JavaScript. Útil para desarrolladores web y webmasters. Visite: http://www.javascriptsearch.org





JExamples analiza el código fuente de los proyectos de código abierto de Java, como Ant, Tomcat y Batik, y los carga en una base de datos de ejemplos de Java para facilitar la búsqueda. Ingrese el nombre de una clase de API de Java y haga clic en Buscar. Visite: http://www.jexamples.com





Koders busca unas 766.893.913 líneas de código fuente abierto. Busca de forma segura el código fuente privado. Cree y comparta un índice de código personalizado que se busque fácilmente desde Visual Studio, Eclipse o cualquier navegador. Visite: http://www.koders.com





El motor de búsqueda de códigos de Krugle puede convertir el código de su empresa y los activos de desarrollo relacionados en un activo que se puede buscar y compartir. Visite: http://www.krugle.com





Repositorio de clases de PHP : encuentre la clase de PHP que necesita en Clases de PHP. El sitio PHP líder para programadores. ¡Todo PHP! Visite: http://www.phpclasses.org/

Usenet





Grupos de Google : anteriormente Deja News, Grupos de Google le permite publicar en foros de Usenet sin usar un cliente de correo a través de su interfaz web fácil de usar. Visite: http:groups.google.com

Motores de búsqueda visuales





El metabuscador visual de Grokker le permite elegir qué sitios buscar y presenta los resultados en múltiples vistas: vista de esquema, vista de mapa. Visite: http://www.grokker.com





Kartoo visual Meta Search Engine busca en múltiples motores de búsqueda y presenta sus resultados en un mapa visual. Visite: http://www.kartoo.com

Sensorial

Comportamiento: desarrolla software y servicios que permiten que los dispositivos móviles detecten, comprendan y reaccionen al comportamiento y contexto humano. Adquirido por Google para la búsqueda basada en el contexto.

Visita: http://www.behav.io/

Gracias por leer ;)

Sobre el Autor

Vaibhav Saini es cofundador de TowardsBlockchain , una startup incubada por el MIT Cambridge Innovation Center.

Trabaja como desarrollador senior de blockchain y ha trabajado en varias plataformas de blockchain, incluidas Ethereum, Quorum, EOS, Nano, Hashgraph, IOTA, etc.

Actualmente es estudiante de segundo año en IIT Delhi .

¿Aprendiste algo? Mantenga presionado el 👏 para decir "¡gracias!" y ayudar a otros a encontrar este artículo.

¡Mantén presionado el botón de aplaudir si te gustó el contenido! Me ayuda a ganar exposición.

¿Querer aprender más? Echa un vistazo a mis artículos anteriores.





ConsensusPedia: una enciclopedia de 30 algoritmos de consenso _Una lista completa de todos los algoritmos de consenso._hackernoon.com





ContractPedia: una enciclopedia de 40 plataformas de contratos inteligentes _Una lista completa de todas las plataformas compatibles con contratos inteligentes_hackernoon.com





Diferencia entre SideChains y State Channels _Una comparación completa de los dos métodos de escalado._hackernoon.com





EOS 101: Primeros pasos con EOS, Parte 1 _La única cadena de bloques que tiene un tiempo de bloqueo de menos de un segundo: ¡0,5 segundos!_hackernoon.com

Aplaude 50 veces y sígueme en Twitter: @vasa_develop