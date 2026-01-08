¿Se perdió Ethereum (ETH) en $ 100? Los analistas ven un aumento del 750% en esta nueva criptografía

Cuando las principales criptomonedas pierden impulso, la atención a menudo cambia rápidamente. Los comerciantes buscan activos que puedan moverse independientemente de las grandes capas del mercado. Ethereum deslizando por debajo de un nivel clave ha desencadenado esta rotación familiar. Mientras que las grandes capas se paralizan, los proyectos de DeFi más pequeños con desarrollo activo a menudo atraen interés nuevo. El valor de Ethereum (ETH) Ethereum está actualmente negociando cerca de $ 3,200. Su capital de mercado sigue siendo uno de los más grandes en criptografía, segundo sólo a Bitcoin. Durante años, ETH ha sido una posesión central para muchos inversores debido a su papel en contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Sin embargo, el tamaño trae límites. Ethereum continúa enfrentando una fuerte resistencia alrededor del nivel de $ 3.500. Cada intento de moverse más alto se ha encontrado con la presión de la venta. Debido a su gran valoración, incluso una fuerte demanda resulta en un movimiento de precios más lento. Esto ha empujado a algunos participantes del mercado a buscar tokens de precio más bajo. Estos activos a menudo requieren menos capital para moverse y pueden ofrecer un mayor potencial ascendente. Cómo funciona la financiación mutua (MUTM) , es una nueva criptografía construida en Ethereum. El protocolo se centra en el préstamo y el préstamo descentralizado. Soporta los mercados combinados y basados en pares. Financiación Mutua (MUTM) Financiación Mutua (MUTM) En el modelo de préstamo combinado, también conocido como P2C, los usuarios depositan activos en piscinas compartidas. A cambio, reciben mtTokens. Estos tokens representan su cuota del pool y crecen en valor a medida que se gana interés. Aquí está un ejemplo simple. Un usuario suministra 1.000 USDT al pool. Si el pool gana alrededor del 8% APY, el valor de su posición en mtToken sería de alrededor de 1.080 USDT después de un año, asumiendo que la tasa permanece la misma. El usuario no necesita reclamar recompensas todos los días. El rendimiento se refleja en los mtTokens a medida que el pool acumula intereses. El protocolo también soporta el préstamo de pares a pares. En este modelo, los prestamistas y los prestamistas se conectan directamente. Las tasas de préstamo dependen del tipo de activo y la demanda. Cada préstamo sigue reglas claras de préstamo a valor. Si un prestatario supera los límites seguros, se activan liquidaciones para proteger a los prestamistas.Esta estructura ayuda a gestionar el riesgo mientras mantiene las tasas impulsadas por el mercado.Juntos, estos sistemas tienen como objetivo equilibrar la flexibilidad y la seguridad. También crean uso repetido, que es clave para el crecimiento a largo plazo de DeFi. Presale progreso y seguridad MUTM está actualmente al precio de $0.04 y se encuentra en la Fase 7 de su venta previa. La venta previa comenzó a principios de 2025 y ha avanzado constantemente a través de varias etapas. Desde la Fase 1, el precio del token ha aumentado en alrededor de 300%. El precio de lanzamiento previsto es de $0.06. El suministro total de MUTM está limitado a 4 mil millones de tokens. De esta cantidad, 45.5% o aproximadamente 1.82 mil millones de tokens se asignan a la venta previa. Una gran parte de esta asignación ya se ha vendido. La financiación ha superado los 19,5 millones de dólares, y el número de titulares ha crecido más allá de los 18.600 participantes. La actividad también se refleja en el tablero de liderazgo de las 24 horas. Los contribuyentes compiten por recompensas diarias de $500 en MUTM, lo que anima a la participación repetida en lugar de las compras de una vez. Mutuum Finance ha sido sometida a revisiones de CertiK, que emitió una puntuación de escaneo de token de 90 de 100. llevar a cabo una auditoría de seguridad más profunda del protocolo. Además, se está implementando un programa de recompensa por errores de 50.000 dólares para recompensar las revelaciones responsables. Halborn Seguridad Finalizada Halborn Seguridad Finalizada V1 Lanzamiento y planes de Stablecoin El próximo gran hito para Mutuum Finance es el lanzamiento de V1. Compartido en X, V1 está programado para Q1 2026.Esta versión activará las características básicas de préstamo y permitirá que comience el uso real. Según declaraciones oficiales Según declaraciones oficiales Más allá de V1, el mapa de ruta incluye un stablecoin nativo. Este stablecoin está previsto para ser respaldado por la actividad del prestatario dentro del protocolo. Al mantener el valor dentro del ecosistema, podría apoyar una liquidez más fuerte y un uso más predecible. La integración de la capa 2 también está prevista. Las altas tarifas de gas han limitado la DeFi basada en Ethereum en el pasado. Al expandirse a las redes de la capa 2, Mutuum Finance tiene como objetivo reducir los costos y aumentar la velocidad de las transacciones. Esto es crucial para escalar la actividad diaria y atraer una base de usuarios más amplia. Con la consolidación de Ethereum y las grandes cajas que se mueven lentamente, muchos inversores están reavaliando dónde asignar capital. Para MUTM, varios factores se están alineando a la vez. La fase 7 se está acelerando. Se espera que la próxima fase de criptomonedas traiga otro aumento de precio de alrededor del 20%. V1 se acerca. Las revisiones de seguridad están hechas. Las métricas de participación siguen aumentando. Estas condiciones explican por qué MUTM se está discutiendo más a menudo en conversaciones alrededor del mejor cripto potencial para comprar ahora y qué cripto para comprar durante las pausas del mercado. Para más información sobre Mutuum Finance (MUTM), visite los enlaces de abajo: Sitio web: https://www.mutuum.com En el link: https://linktr.ee/mutuumfinance