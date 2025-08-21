Nueva Historia

Ravi Kotapati transforma PAM para más de 800.000 cuentas privilegiadas w/ Zero Trust & Cloud-Native Security

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/08/21
featured image - Ravi Kotapati transforma PAM para más de 800.000 cuentas privilegiadas w/ Zero Trust & Cloud-Native Security
    Speed
    Voice
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my stories

COMENTARIOS

avatar

ETIQUETAS

cybersecurity#privileged-access-management#ravi-kotapati#enterprise-cybersecurity#zero-trust-security#cloud-native-security#passwordless-authentication#aws-security-frameworks#good-company

ESTE ARTÍCULO FUE PRESENTADO EN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories