El metaverso abierto: una guía definitiva de Zero and Wilder World

Lo que estoy a punto de decirte puede sonar imposible: libera tu mente





A mi modo de ver, una mente abierta es un requisito previo bastante esencial para leer este artículo; Realmente lo digo en serio. Cuando caí por primera vez por la madriguera del conejo salvaje, recuerdo sentimientos de incredulidad, asombro absoluto e incluso miedo (si has leído Ready Player Two, verás a lo que me refiero).





Ahora, Wilder World me ha abierto los ojos y me ha dado una visión increíble del futuro de Web3, DAO, el metaverso y NFT. Trato de ser lo más activo posible en la comunidad de Wilder, y es un proyecto sobre el que tuiteo con frecuencia junto con otros temas de metaversos, NFT y criptografía. Quería escribir una guía completa y detallada de este proyecto desde que comencé a escribir en Hackernoon en septiembre.





Ahora, cuando empiezo a escribir en octubre de 2021, el esfuerzo de marketing del equipo de Wilder está en plena vigencia; Siento que finalmente es el momento de crear la guía que quería. La razón por la que estoy haciendo esto es porque recuerdo lo difícil que fue para mí encontrar toda la información sobre Zero y Wilder World mientras aprendía sobre el proyecto. He hablado con algunos otros miembros de la comunidad central y compartieron experiencias similares.





Creo que debido a que la información sobre este proyecto está tan dispersa en diferentes sitios, artículos y chats grupales, existe una brecha de conocimiento notable dentro de la comunidad de Wilder (y ciertamente entre la comunidad y el público en general que no saben que esto existe). ). Mi percepción es que muy pocas personas realmente entienden este proyecto por completo (según toda la información publicada hasta el momento) y, por lo tanto, la mayoría no ve la imagen completa y el juego final. Estoy aquí para resolver este problema de información con mi intento de crear la guía definitiva para el proyecto.





Esto es para la comunidad de Wilder, aquellos que nunca antes han oído hablar del proyecto y todos los demás. Si ha estado buscando el Ready Player One de la vida real; lo has encontrado Bienvenido a Wiami.





El panorama

Este proyecto es un metaverso totalmente inmersivo, fotorrealista, VR y AR integrado que podría sustentar una economía digital global, admitir una escala completa de Internet y ser el hogar de miles de millones de usuarios diarios.

Veo esto como el campeón de las criptomonedas para luchar contra el Facebook centralizado (ahora conocido como Meta) y la gran tecnología por el dominio del metaverso.

Este es el único proyecto de metaverso actual que realmente construye una plataforma de metaverso a gran escala. Todos los demás proyectos hasta ahora son complementos que eventualmente se ingresarán en un metaverso real como este, o son plataformas mucho más pequeñas que no tienen este nivel de escalabilidad.

El proyecto cuenta con un tremendo respaldo financiero y ha estado en proceso durante 7 años por un equipo internacional compuesto por algunas de las mentes más brillantes y los artistas digitales más talentosos del mundo.

Los NFT que el equipo está sacando son los NFT de mayor calidad y mayor utilidad jamás creados.

Este es, con mucho, el proyecto más "Ready Player One-esque" que existe. Un día todos podríamos estar pasando tiempo diario en este metaverso ganándonos la vida, comprando, socializando y más.

Zero, zSpace y un mundo más salvaje

Cuando la gente dice "Wilder World", muchas veces a lo que realmente se refieren es a Zero o zSpace. ¿Cuál es la diferencia entre los tres?

Simple y llanamente, Zero es la tecnología subyacente de zSpace; un metaverso totalmente inmersivo y fotorrealista compuesto por universos, galaxias y planetas. Wilder World es el primer universo que estará en zSpace y se lanzará en la plataforma Zero. Vamos a profundizar más en cada uno.





Cero y espacio z

Internet, tal como lo conocemos hoy, se llama “Web2”; algo conocido como “Web3” será su sucesor. Web 3 nos trasladará a una realidad donde un metaverso está completamente integrado en la vida diaria a través de nuestros trabajos, círculos sociales y finanzas. Todo estará conectado digitalmente. El proyecto de metaverso que desempeñará un papel muy importante en la sustitución de Internet de hoy está, en mi opinión, aquí ante ustedes en este artículo.





Zero es una red social peer-to-peer y Web3 OS. En pocas palabras, es una plataforma social, un mercado NFT y una capa base para zSpace, aplicaciones de juegos y DAO , todo en uno. “Permite la creación de comunidades, organizaciones y naciones soberanas, descentralizadas y virtuales”.

https://twitter.com/definitelywildr/status/1434710390684880896?s=20

Una característica clave de Zero es que proporciona una plataforma para que cualquier persona o equipo ingrese al metaverso de zSpace, cree un DAO y lo escale. Por ejemplo, supongamos que yo era un desarrollador de videojuegos de cadena de bloques que jugaba para ganar y trabajaba en un juego llamado "Avocado Fiesta". Podría incorporar todo mi juego a Zero, establecer mi propia criptomoneda dentro de la economía general de zSpace y ocupar un planeta Avocado Fiesta donde los usuarios de zSpace podrían jugar mi juego al llegar a la atmósfera a bordo de su Wilder Craft.

https://twitter.com/WilderWorld/status/1442226901439823875?s=20





Un jugador puede ganar tokens jugando Avocado Fiesta, abandonar el planeta, viajar a otro en una galaxia diferente, intercambiar sin problemas sus tokens de Avocado por los tokens locales en el nuevo planeta y usarlos para cualquier cantidad de cosas mientras juega el otro. juego. Esto no se limita solo a los juegos. Podría haber un planeta en zSpace dedicado a las compras digitales, uno para la educación virtual K-12 y uno temático para reflejar toda la discografía de Kanye West solo por diversión. Las posibilidades son tan infinitas como la imaginación humana y las habilidades de los creadores.





“Zero es, en pocas palabras, una plataforma social, un mercado NFT y una capa base para aplicaciones de juegos y DAO, todo en uno”.

Mundo más salvaje

A pesar de que "Mundo" está en su nombre, Wilder World en realidad se convertirá en el primer universo lanzado en la plataforma Zero. Eso significa que contendrá galaxias y muchos mundos dentro de él. Wilder World comenzará con su primera ciudad, Wiami, una copia digital topográfica 1/1 de Miami. Wiami está destinado a ser un centro central para el metaverso, el hogar de la sede de muchos de los principales proyectos en la industria de la criptografía y la residencia principal de muchos ciudadanos de zSpace. Hasta el momento, se han anunciado las siguientes asociaciones, con muchas más por venir:





Junto con las asociaciones de proyectos, Wilder World también ha anunciado asociaciones con las siguientes figuras clave en el espacio criptográfico y más allá:





antecedentes del proyecto

El equipo

El esfuerzo detrás de Wilder World es global con más de 100 personas trabajando en el proyecto de más de 15 países. Esto es lo que sabemos sobre algunos de los miembros del equipo y su función:

Frank Wilder: el artista

n3o (“Neo”): El Arquitecto

Phoenix Wilder: compañero artista

David Waslen: Finanzas/Asociaciones

Hypno Wilder: Asociaciones

Wilder cuántico: CMO

Sunshine, Rayne y Chris Wilder: Comunidad

Libertad Wilder: Recursos Humanos





El respaldo financiero para este proyecto es tremendo, un factor clave para garantizar la escalabilidad y la competitividad en la industria emergente del metaverso. La financiación del proyecto ha venido de lo siguiente:





Historia

En cuanto al estado en el espacio NFT, creo que los Wilders son tan originales como parece. ¿Por qué realmente no he oído a nadie mencionarlo?





Primero, hablemos de dónde empezó todo esto. No se sabe mucho de la historia del origen de Wilder (debido a su anonimato); sin embargo, sabemos que Frank Wilder se metió en el arte digital en 2013 y acuñó su primer NFT en 2017. A partir de 2017, ciertamente califica a Frank como un OG en el espacio y alguien que estuvo en el grupo de los primeros en adoptar NFT. Antes de las NFT, vendía "tótems" físicos (collares impresos en 3D hechos de plata, oro y joyas preciosas) y creaba otro arte digital que podía imprimirse en 3D. Frank formó una comunidad apasionada en torno a su arte físico e incluso se hizo con clientes como Justin Bieber y Kevin Durant.





Construyó una comunidad apasionada y de seguidores leales donde los miembros eran conocidos como "Amigos de Frank". Yo mismo me conecté por primera vez con Frank en marzo de 2018 a través de Instagram DM y, con el tiempo, recolecté 4 de sus tótems (dos de los cuales son las piezas de esmeralda que se muestran a continuación).





Para alguien que comenzó a vender su producto único caminando de puerta en puerta, y que a menudo lo regalaba a las personas que encontraba en las calles de San Francisco (un testimonio de su espíritu generoso que aún vive fuertemente dentro de él hoy), Frank había logrado un tremendo éxito. Fue este éxito lo que eventualmente lo llevó al arte digital y por el camino de la creación del metaverso que estamos discutiendo hoy.









Aunque Frank comenzó NFT en 2017, no ha acuñado un volumen comparable al de muchos de sus artistas contemporáneos que también comenzaron en el espacio casi al mismo tiempo. Junto con ese pensamiento, hace 7 años comenzó el proyecto ZERO/Wilder World; que ahí está la clave.

Volviendo a la pregunta original, ¿por qué no he escuchado a muchas personas mencionar cómo son OG Frank y los Wilders?





Es porque la gente generalmente no se da cuenta de que lo son. Mientras otros artistas de OG NFT lanzaban NFT, Frank estaba ocupado construyendo el metaverso con los otros Wilders en lugar de acuñar grandes cantidades de arte. Trabajar en el metaverso es la razón por la cual todo el espacio de NFT no conoce a los Wilders como artistas de NFT.





Simplemente, aún no han creado el tipo de influencia y el deseo de los coleccionistas que han establecido los mejores artistas como Beeple. Creo que todo eso está por cambiar para ellos; ciertamente merecen sus méritos en este punto. Con los miles de nuevos NFT de Wilder que han estado ingresando a los mercados recientemente, imagino que las personas comenzarán a hacer preguntas sobre quiénes son los creadores de los NFT y cuál es su historia en el espacio. Una vez que la gente investigue un poco, descubrirán el estado de OG que tienen Frank y los Wilders. Podría verlo eventualmente convirtiéndose en conocimiento común para todos en el espacio NFT.

Resumen del Plan Maestro

El Plan Maestro Cero es un documento que me abrió los ojos por primera vez a todo el potencial de este proyecto. Creo que es importante proporcionar un resumen de su contenido, pero le recomiendo que lo lea en su totalidad aquí .

Paso uno: atraer a los mejores creadores del mundo

El proyecto ya está formado por algunos de los desarrolladores, artistas y mentes brillantes más talentosos del mundo. Planean seguir atrayendo a los mejores talentos de las empresas a nivel mundial al proporcionar incentivos que las corporaciones tradicionales simplemente no pueden ofrecer.





Paso dos: imitar la realidad lo más cerca posible

Persistencia : hay un solo estado de juego global que todos los jugadores experimentan simultáneamente dentro del Metaverso. En la vida real, si tuviera que dejar una pelota de fútbol en un parque, todavía estaría allí hasta que finalmente viniera otra persona y la moviera. Si un edificio se incendiara en un país diferente y fuera a visitarlo una semana después, aún estaría incendiado cuando lo vea. Es lo mismo en zSpace; cuando ocurren eventos, todos los jugadores experimentan lo mismo.

: hay un solo estado de juego global que todos los jugadores experimentan simultáneamente dentro del Metaverso. En la vida real, si tuviera que dejar una pelota de fútbol en un parque, todavía estaría allí hasta que finalmente viniera otra persona y la moviera. Si un edificio se incendiara en un país diferente y fuera a visitarlo una semana después, aún estaría incendiado cuando lo vea. Es lo mismo en zSpace; cuando ocurren eventos, todos los jugadores experimentan lo mismo. Fotorrealismo : los personajes, los paisajes, los objetos y las interacciones entre los usuarios se ven y se sienten tan cerca de la vida real como es tecnológicamente posible. No estamos hablando bien, no estamos hablando solo de calidad AAA, estamos hablando de lo mejor posible con la tecnología disponible actualmente. A medida que la tecnología continúa mejorando, también lo hará el realismo de zSpace.

: los personajes, los paisajes, los objetos y las interacciones entre los usuarios se ven y se sienten tan cerca de la vida real como es tecnológicamente posible. No estamos hablando bien, no estamos hablando solo de calidad AAA, estamos hablando de lo mejor posible con la tecnología disponible actualmente. A medida que la tecnología continúa mejorando, también lo hará el realismo de zSpace. Multijugador masivo : zSpace está diseñado para admitir la escala de Internet, lo que significa miles de millones de jugadores con billones de activos únicos. Además, todos los jugadores deberían poder moverse sin problemas a través de zSpace, lo que significa que un jugador debería poder seguir caminando y nunca detenerse.

: zSpace está diseñado para admitir la escala de Internet, lo que significa miles de millones de jugadores con billones de activos únicos. Además, todos los jugadores deberían poder moverse sin problemas a través de zSpace, lo que significa que un jugador debería poder seguir caminando y nunca detenerse. Realidad mixta : los activos 3D deben poder experimentarse dentro y fuera de zSpace. zSpace está destinado a admitir la integración de tecnología VR y AR, computadoras de escritorio, navegadores (a través de transmisión) y teléfonos móviles y tabletas.

: los activos 3D deben poder experimentarse dentro y fuera de zSpace. zSpace está destinado a admitir la integración de tecnología VR y AR, computadoras de escritorio, navegadores (a través de transmisión) y teléfonos móviles y tabletas. Distribuido : zSpace, similar a Bitcoin, será alojado y mantenido por una comunidad distribuida utilizando incentivos criptográficos sin intermediario central.

: zSpace, similar a Bitcoin, será alojado y mantenido por una comunidad distribuida utilizando incentivos criptográficos sin intermediario central. Conectividad social : el dinero ganado dentro de zSpace debería poder usarse para comprar cosas reales fuera de zSpace, y viceversa.





Paso tres: arquitectura descentralizada y distribuida

Un desafío principal de este proyecto es unir a la perfección entornos alojados en servidores o instancias independientes mientras se ejecuta en una red descentralizada con varios nodos y distancias físicas entre ellos.





Para superar este obstáculo, Zero utiliza Unreal Engine, su propia gestión de servidor virtual y monedero virtual, y permite que los dispositivos de los usuarios operen como nodos que proporcionan CPU, GPU y ancho de banda a cambio de su token Infinity como incentivo (más información sobre Infinity luego).





Paso cuatro: hardware de código abierto

Este es otro de los mayores desafíos que enfrentará el equipo Zero. En el centro de este desafío está la idea de que si Apple, Facebook (Meta) y Google controlan el hardware (computadoras, auriculares VR, etc.), entonces el destino del metaverso y la libertad digital para la humanidad aún está en sus manos. de las grandes corporaciones tecnológicas. El equipo de Zero es consciente del reto que tiene entre manos y tomará las medidas necesarias para solucionarlo.

Esto es diferente a cualquier otro proyecto de metaverso actual

Algo que he notado en el espacio de juego/metaverso de blockchain es que el término "metaverso" se usa en exceso. Parece que todos los proyectos afirman estar construyendo el metaverso o pretenden ser un metaverso, pero en realidad eso no es cierto. Si es nuevo en el concepto de un metaverso, piense en Ready Player One; ve a ver esa película si no lo has hecho (los libros son aún mejores), y también puedes leer mis puntos de vista sobre adónde lleva a la humanidad el concepto de un metaverso aquí .





En resumen, piense en un metaverso como una realidad digital totalmente inmersiva basada en la web donde todo es un NFT que tiene un valor adjunto. En teoría, podría tener una casa y un automóvil en el metaverso, conducir desde mi casa a una tienda Nike virtual, probarme artículos y comprarlos para el uso de mi avatar o para enviarlos a mi casa en la vida real. Me imagino que el metaverso algún día será el hogar de trabajos virtuales (imagine a alguien viendo a su terapeuta en zSpace, reuniones de oficina virtuales inmersivas, etc.), algún grado de educación pública y una economía digital global masiva.





En mi opinión, hay 3 características clave de un verdadero metaverso: fotorrealismo, la capacidad de agregar sin problemas nuevos proyectos y monedas a la plataforma, y un espacio expansivo para que viajen miles de millones de usuarios.

Gráficos fotorrealistas

Para que exista un metaverso a gran escala, debe parecerse lo más posible a la vida real. Estamos hablando de un espacio digital donde las empresas celebran reuniones, los usuarios hacen compras, los jugadores completan misiones y los estudiantes asisten a clases. Para atraer a las masas, cualquier cosa menos que el fotorrealismo no va a ser suficiente. Imagina jugar a Grand Theft Auto pero todo es un dibujo animado en lugar de tener gráficos AAA; ver lo que quiero decir? No funcionaría.









Agregue proyectos y monedas sin problemas

Si un proyecto dice ser un metaverso pero no puede agregar otros proyectos a su plataforma, no es un metaverso. Tomemos como ejemplo el proyecto principal que figura en la categoría de metaverso en CoinMarketCap, Axie Infinity. Axie es un juego basado en blockchain de jugar para ganar que presenta criaturas animadas de dibujos animados que pueden luchar entre sí, reproducirse y vivir aventuras. Si, en teoría, quisiéramos tomar Wilder World e ingresarlo todo en Axie Infinity, no podríamos hacerlo. no es posible





Esto se debe a que Axie, como muchos otros proyectos enumerados como metaversos, son solo complementos que eventualmente convergerán en una plataforma de metaverso real; una plataforma como Zero. Si quisiera tomar Axie Infinity en su totalidad y ponerlo en la plataforma Zero con su token y su propio planeta, podría hacerlo.





Esa es la característica definitoria que separa este proyecto del resto que está disponible actualmente. La capacidad de agregar otras monedas a Zero brinda una gran libertad a los creadores y proyectos que buscan unirse al metaverso. Básicamente, pueden crear su propio ecosistema dentro del ecosistema general y, al mismo tiempo, estar conectados a la perfección con todo zSpace.





Espacio expansivo para los usuarios

El metaverso debe tener la capacidad de asumir la escala completa de Internet porque Web3 reemplazará a Web2. No podemos hacer que Internet sea más pequeño. La plataforma Zero es el único proyecto actualmente disponible con esa capacidad. Como se describe en la sección del Plan maestro anterior, Zero está diseñado para admitir la escala de Internet; eso es miles de millones de jugadores y billones de activos digitales únicos. Correcto, entonces Zero está diseñado para admitir un metaverso masivo, pero ¿qué tan grande es zSpace?

Recuerde, zSpace se compone de universos, galaxias y mundos. En zSpace, la escasez está presente porque puede haber, y solo habrá, un número máximo de cada uno. En total, existe la posibilidad de:

1.024 Universos (cada universo puede contener hasta 256 galaxias)

262,144 Galaxias (cada galaxia puede contener hasta 256 mundos)

67,108,864 Mundos





¿Parece lo suficientemente grande todavía? Si no, déjalo ir aún más lejos.









Dado que los mundos individuales variarán en alcance y tamaño, los límites de la tierra virtual están firmemente establecidos al nivel de la galaxia. Esto logra variabilidad y diversidad a nivel mundial al mismo tiempo que brinda cierto grado de uniformidad a zSpace. El área máxima de tierra que se puede emitir dentro de una galaxia única es de 1.800 km² o aproximadamente la superficie de Alaska.





En cuanto a la totalidad del metaverso de zSpace, el área terrestre máxima total disponible es de 471 859 200 km², o aproximadamente el 93 % del tamaño del planeta Tierra. Para poner eso en perspectiva aún más, solo alrededor del 30% de la superficie de la Tierra es masa terrestre, y gran parte de eso es inhabitable, por lo que los humanos actualmente ocupan menos del 50% de la tierra disponible. Eso es menos del 15% de la Tierra.

Con zSpace proporcionando el 93% del área de la superficie de la Tierra, creo que tendremos mucho espacio por mucho tiempo.





“Zero está diseñado para admitir la escala de Internet; eso es miles de millones de jugadores y billones de activos digitales únicos”.





Comparación de las ofertas actuales de tokens del metaverso

Actualmente hay 121 tokens listados en CoinMarketCap en la categoría "metaverso". A los efectos de este artículo, quería centrarme en algunos de los tokens principales de los que he observado que se habla comúnmente en la comunidad criptográfica.





La información en el cuadro a continuación se obtuvo de la investigación de cada proyecto individualmente (leyendo documentos técnicos, artículos, entrevistas, etc.) y se basa en la información que está disponible actualmente. Tenga en cuenta que las cosas podrían cambiar a medida que los proyectos continúan desarrollándose y que esto no está escrito en piedra.





Quería ver cada una de las tres cualidades del metaverso que mencioné anteriormente. Qué proyectos tienen gráficos que no son dibujos animados/animación con el objetivo de ser fotorrealistas, qué proyectos pueden incorporar nuevos proyectos y sus tokens, y qué proyectos tienen la capacidad de asumir la escala completa de Internet con miles de millones de usuarios y billones de activos únicos. ?





Como puede ver en mis hallazgos a continuación, Wilder World y Zero se llevan la palma. Star Atlas (piense en las vibraciones de blockchain Destiny/Mass Effect) es el otro proyecto que tiene incluso una de las características clave del metaverso. Sin embargo, los mercados claramente no están interesados en esta información, ya que $WILD ocupa el séptimo lugar en esta lista en términos de capitalización de mercado (los criptomercados siguen siendo increíblemente ineficientes, por lo que no sorprende). Veo esto como una gran oportunidad para los compradores de $WILD.





El punto general que quería hacer aquí es que "metaverso" es un término muy usado en este momento. ¿Tienes un juego de dibujos animados que se ejecuta en blockchain? Metaverso. ¿Tienes una plataforma con múltiples juegos de blockchain? Metaverso. ¿Tienes un juego de mundo abierto con funciones de jugar para ganar? Metaverso. Creo que la comunidad cripto necesita hacer un mejor trabajo al distinguir entre todos los diferentes proyectos en la categoría de metaverso. Todos los tipos cumplen su propósito y no es malo no ser un proyecto de metaverso a gran escala, pero llamar a todo un metaverso resta valor a los proyectos que realmente son y confunde a los inversores.

NFT en Wilder World

zSpace se basa completamente en NFT. Están en el centro de este proyecto y jugarán un papel clave en el futuro de la humanidad. Hasta ahora, Wilders ha lanzado una serie de NFT para Wilder World. Centrémonos en las dos caídas más grandes, las cuales ahora se pueden comprar en Wilder World Marketplace y OpenSea . La colección consta actualmente de los primeros NFT preparados para el metaverso 5D jamás lanzados.

Air Wild Temporada Cero

Air Wilds fue la primera gota de colección que crearon los Wilders. 99 pares se subastaron el 16 de septiembre de 2021. Tu avatar podrá usar esta colección de zapatos en Wilder World, y cada par tiene habilidades especiales para ayudar al propietario en sus viajes a través del metaverso.





Este lanzamiento, además de ser histórico, fue un gran éxito para el proyecto. La caída generó ingresos significativos para el proyecto, con las dos ventas principales por 24 650 $ WILD ($ 84 056 de valor al 17/11/21) y 20 000 $ WILD ($ 68 200 de valor al 17/11/21). Con solo 99 Air Wilds y miles de millones de jugadores potenciales, junto con la importancia histórica de los Air Wilds, es difícil no imaginar las ventas secundarias que obtendrán algún día.





[Actualización del 18 de febrero de 2022]: la temporada 1 de Air Wilds, otra colección del artista de la temporada cero, Pet Liger , se lanzó con éxito a mediados de enero y se agotó rápidamente. La próxima colección, la segunda temporada, será diseñada por el exjefe de diseño 3D de Nike, Chad Knight .









Ruedas más salvajes

Wilder Wheels se lanzó el 28 de octubre de 2021 en medio de un gran impulso de marketing por parte del equipo de Wilder que vio numerosas nuevas asociaciones anunciadas. Wheels es una colección de 10,101 autos 5D de calidad AAA listos para conducir y competir en Wiami. Serán parte del primer elemento de juego para ganar de Wilder World, ya que los conductores pueden competir entre sí por los boletos rosas. Las ruedas no son solo autos para carreras y moverse por Wiami, eventualmente podrán ser replanteados y fraccionados. Los propietarios de los primeros 1,000 Wheels acuñados obtienen acceso al exclusivo "Wilder Hideout" dentro de Wiami, % de propiedad de la tierra que ocupa y recompensas de apuestas 2X. Los autos con este rasgo tienen el rasgo "The Wilder Hideout" dentro de la categoría de rasgo "Environment" en OpenSea.













Cunas más salvajes

Wilder Cribs es una colección de 99 condominios de lujo ubicados en el edificio Qube en el corazón de Wiami. El Qube cuenta con 39 pisos y seis planos de planta diseñados de manera única. Como la primera propiedad inmobiliaria ofrecida a la venta por Wilder World, Cribs ha alcanzado precios de venta masivos de seis cifras en mercados secundarios. El tráiler de Wilder Cribs se puede ver aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=_lo9843uZQw

Artesanía más salvaje

Wilder Craft se lanzó el 16 de diciembre de 2021 como una nueva forma de transporte para los ciudadanos de Wilder. Como una colección de solo 99 1 de 1 NFT, los Crafts son actualmente los vehículos más raros en Wiami y brindan superioridad aérea a los propietarios. El tráiler de Crafts se puede ver aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=Z04vxInhyZY

Descripción general de las monedas

Hay varios tokens para este proyecto: $LOOT, $III, $ZERO y $WILD. Cada uno tiene su propio propósito único y aporta un enorme valor al proyecto en general. Hagamos un resumen de cada uno.

Si zSpace es la casa, los tokens $LOOT son los ladrillos que la construyeron

Los NFT son una base de zSpace. Todo lo que contiene, desde los avatares hasta la ropa y los vehículos, son todos NFT. Para que se agregue un NFT a zSpace, el artista que lo creó debe comprar y apostar $ LOOT. El token también permite que los NFT se vuelvan líquidos a través de una variedad de modelos de regalías y fraccionamiento para los creadores. Esto resuelve un problema actual con el espacio NFT donde los NFT populares son increíblemente caros y, por lo tanto, en gran medida sin liquidez. $LOOT también tiene una tesorería que se expande a medida que más artistas y jugadores acuñan NFT. Los titulares de $WILD pueden votar sobre cómo asignar los fondos de tesorería para mejorar Wilder World. Esto podría incluir nueva tecnología, asociaciones, etc.





¿Interesado en comprar $ LOOT? Puede obtener más información aquí: https://zine.wilderworld.com/introducing-loot-token-a-treasury-reserve-for-the-wilder-artist-guild-metaverse-economy/

De Cero a Infinito…

El Infinity Token ($III) funciona como la principal "moneda de reserva" de Zero. Como token de reserva, una de sus funciones es financiar proyectos y comunidades Zero en todo el ecosistema que beneficiarán al metaverso en general. Además, Infinity se utiliza para facilitar las transacciones a través de zSpace. En el escenario hipotético de Avocado Fiesta que detallé anteriormente, mencioné los viajes entre planetas y el intercambio continuo de tokens sin un tercero. Infinity fue el token que hizo posible ese intercambio. Hablando de planetas, para comprar y comenzar un mundo, galaxia o universo dentro de zSpace, uno debe comprar y apostar Infinity.





Otro concepto de importancia con respecto a Infinity es la “Trinidad”, que es el sistema de gobierno que se implementará para la gestión de la reserva de Infinity. Como su nombre lo indica, la Trinidad se compone de 3 partes. La Comunidad (compuesta por todos los miembros de mundos, galaxias y universos), The Guild (el grupo colectivo de artistas y constructores que crean en la plataforma Zero) y The Council (12 servidores públicos electos). A medida que aumenta el valor de la reserva Infinity, Trinity votará las propuestas de nuevos mundos, galaxias y universos.





¿Interesado en comprar Infinity? Puede seguir los mismos pasos que para comprar $LOOT que se detallan en el enlace anterior. Simplemente seleccionará Infinity en lugar de $ LOOT.

$ZERO es tu boleto al metaverso

Zero ($ZERO) es el cuarto token de Zero Project que se lanzará próximamente. Ya se ha tomado una instantánea de las billeteras para los titulares de $WILD; recibirán tokens Zero lanzados desde el aire en función de la cantidad de $ WILD que poseían en el momento de la instantánea. Ese airdrop es una precuela de lo que vendrá para los poseedores de tokens de $ZERO. Creo que $ZERO tiene el potencial de convertirse en la criptomoneda más valiosa de su billetera, y cuando digo valioso no me refiero necesariamente al precio del token expresado en USD. Sumerjámonos.





$ZERO es un concepto revolucionario y se trata de recompensar a los ciudadanos de zSpace que lo tienen. Se lanzará a través de un mecanismo novedoso llamado "QDO" (Oferta Quantum Dex); esto tiene cuatro propósitos principales:

Recompensa a los ciudadanos cada vez que se lanza un nuevo universo en Zero

Crear incentivos alineados entre los universos y sus ciudadanos; el crecimiento de un universo ayuda al crecimiento de los demás

Garantiza que todos, no solo las instituciones y los expertos, tengan la capacidad de capitalizar los beneficios económicos del acceso anticipado al lanzamiento de un nuevo token.

Asegura que los nuevos universos construidos en Zero tengan ciudadanos inmediatos para ayudar a impulsar su economía infantil.

¿Qué significa esto? Cada vez que un nuevo proyecto se une a zSpace y lanza su propio universo y token en la plataforma Zero, los titulares de $ZERO reciben una cantidad específica de token adquirido (basado en sus tenencias de $ZERO). Después del lanzamiento, los titulares de tokens ZERO pueden reclamar sus nuevos tokens de forma gratuita.





Las implicaciones de esto son tremendas. Poseer $ZERO esencialmente significa que tiene un boleto para cada token que se lanza en la plataforma Zero. El equipo de Wilder espera que sean miles, y eventualmente millones, de fichas. Dado que ingresa a cada token a $ 0, su potencial de retorno de la inversión es intrínsecamente infinito.





“Creo que $ZERO tiene el potencial de convertirse en la criptomoneda más valiosa de tu billetera”

La Oportunidad de Inversión, no de toda una Vida, sino de Vidas

No se puede negar que, en el momento de escribir este artículo, $WILD es el token principal de este proyecto. Tiene, por mucho, la capitalización de mercado más alta y recibe casi toda la conversación cuando se trata de tokens. $WILD es un token específicamente para el universo Wilder World dentro de zSpace. Se utiliza para comprar NFT en Wilder World Marketplace y funciona como la moneda principal dentro del universo.





Es el token "DAO" que es propiedad de la comunidad; ser propietario de $WILD significa que eres un ciudadano oficial de Wilder World. La propiedad le otorga una parte de los ingresos generales en Wilder World, derechos de voto y muchos otros beneficios, incentivos y recompensas.

Como $WILD es el token del que más se habla para este proyecto, también recibe la mayor parte de la especulación de precios por parte de comerciantes y tenedores a largo plazo. Esta es mi opinión personal sobre $WILD.





Creo que este proyecto es mejor que los otros proyectos de metaverso que están por delante en términos de capitalización de mercado. Creo que esto muy bien podría eventualmente convertirse en el campeón del metaverso de criptografía para levantarse y competir con Facebook (ahora conocido como Meta) por el dominio de la industria.





Operando bajo esas creencias, creo que una suposición segura es que $WILD superará a todos los proyectos que tiene por delante. En la parte superior de esa lista se encuentra Axie Infinity ($AXS), un juego de dibujos animados en el que se juega para ganar. En el momento de escribir este artículo, $AXS tiene una capitalización de mercado completamente diluida de alrededor de $37,300 millones, mientras que $WILD tiene una capitalización de mercado completamente diluida de $1,700 millones.





Ponerse al día con $ AXS requeriría que $ WILD, al menos, hiciera aproximadamente 21.7X. Sin embargo, es un poste en movimiento y la capitalización de mercado de $AXS seguirá aumentando, lo que significa que $WILD tendrá que hacer más de 21.7X para superarlo.





Una vez que $WILD pasa a Axie, veo el siguiente objetivo como Meta. Bajo el supuesto de que este proyecto será el principal competidor de Meta, es totalmente posible que $WILD pueda cerrar la brecha con la capitalización de mercado de Meta hasta cierto punto. Como su supuesto competidor más cercano, no creo que lograr 1/4 de Meta sea completamente descabellado, pero eso requeriría una enorme adopción pública, entre otros factores. Hay un largo camino por recorrer y un tremendo viaje por delante, así que no quiero intentar ponerle un número más. Será extremadamente interesante ver cómo se desarrolla todo.





¿Interesado en comprar $WILD? Puede obtener más información aquí: https://zine.wilderworld.com/how-to-trade-wild-on-uniswap-using-metamask/









Metrópolis: apostar en un mundo más salvaje

Metropolis es un sistema de participación revolucionario que se introducirá en Wilder World antes de finales de 2021. La característica clave es que el 100 % de las ganancias generadas por Wilder World se redistribuirán entre los ciudadanos de Wilder World. Como lo expresaron los Wilder, esta nación es una que “no endeuda a sus ciudadanos, sino que los recompensa”. ¿Cómo se convierte en ciudadano de Wilder World y participa en el reparto de beneficios? Simplemente posee al menos 1 token $WILD. Así es, es así de simple.









¿Cómo genera Wilder World ingresos para sus ciudadanos? Esto proviene de tres fuentes principales:

Recursos (tierra bruta y minerales)

Industria (juegos, automotriz, bienes raíces, moda, viajes, entretenimiento y más)

Infraestructura (herramientas DAO, redes sociales, sistemas de inteligencia artificial, sistemas de juego dinámicos, etc.)





En Wilder World, hay dos tipos de grupos de participación: Grupo de participación global y Grupo de participación de la industria.

Grupo de participación global

El grupo de participación global brinda a los ciudadanos exposición a las ganancias de toda la economía de Wilder World. El 50 % de las recompensas de participación se pagará en $ WILD (tokens se otorgan durante un año a partir de la fecha de emisión) y el 50 % se convierte en $ LOOT y se mantiene en la tesorería.

Grupo de participación de la industria

La participación de la industria brinda a los ciudadanos exposición a los ingresos de industrias específicas dentro de Wilder World. Las industrias actualmente establecidas incluyen Wilder.Wheels, Wilder.Kicks y Wilder.Guild, por ejemplo. Los grupos de la industria implican apostar NFT dentro de la industria para obtener recompensas.

Supongamos que tengo un Wilder Wheel NFT. Si lo deseo, puedo apostar el vehículo para ganar una parte del PIB generado por la industria Wilder.Wheels. Replantear bloquearía el activo, lo que significa que ya no puedo usarlo dentro de Wilder World mientras esté replanteado. Este efecto aumenta la escasez de NFT disponibles dentro de la industria para la venta y, de manera inherente, aumentará la presión al alza de los precios de los NFT que no están apostados y están disponibles para la venta.





“El 100% de las ganancias generadas por Wilder World serán redistribuidas a los ciudadanos”

Planes futuros para el proyecto

El futuro es ciertamente brillante para este proyecto. El equipo continuará construyendo el metaverso, formará nuevas asociaciones y lanzará más NFT. El equipo reveló recientemente una nueva hoja de ruta para dar una idea de lo que depara el futuro. Aquí hay una lista de lo que está por venir que actualmente conocemos:





Venta de Terrenos

Fraccionamiento NFT

Participación NFT de Metropolis

aire salvaje temporada 2

Wilder.Moto

amigos

Ganado





Más vehículos

La lucha contra las grandes tecnológicas

En el viaje hacia un futuro metaverso para la humanidad, se está librando una batalla. Son las DAO y la comunidad criptográfica las que se enfrentan al gigante de la gran tecnología centralizada. Creo que zSpace será el campeón de las criptomonedas; el que eventualmente se levantará para enfrentarse a Meta.





Meta viola los principios básicos de lo que debe ser un metaverso: una nueva experiencia web descentralizada en la que los usuarios conservan la libertad, tienen la propiedad y el control de los activos personales y no tienen que responder a la autoridad de control. La compañía centralizada de Meta retendrá el control completo y hará cumplir reglas estrictas sobre cómo actúa el individuo e interactúa dentro de su metaverso.





Digamos que me uno a Meta y compro NFT en él. Estaría bajo la ilusión de que poseo y controlo mi propiedad digital, pero la realidad de la situación es que, si Meta quisiera, podrían eliminar mi cuenta y tomar mis activos. Si dije algo en línea que no les gustó, actué de una manera que violó sus reglas o los froté de la manera incorrecta, podría verse como motivo para que Meta flexione su poder hacia mi cuenta y mi propiedad digital. Este es el polo opuesto de la ideología Zero/Wilder World.





Además, Meta está absolutamente en el juego para generar ganancias por sí mismo. Esto es todo lo contrario de zSpace, donde Wilder World busca devolver el 100% de las ganancias a los ciudadanos (a medida que se establezcan más universos, supongo que algunos seguirán los mismos principios). Es deber legal de Meta actuar en el mejor interés de los accionistas, y aunque esto no requiere que una corporación siempre maximice las ganancias para los accionistas (podría haber situaciones en las que una ruta diferente sería mejor para el futuro de la empresa), ciertamente no sería estar en el mejor interés de los accionistas entregar la mayoría de las ganancias a los usuarios de Meta.





No soy de los que dicen nunca en la mayoría de las situaciones, pero puedo decir con confianza nunca aquí. Meta absolutamente nunca entregará una gran parte de las ganancias a los usuarios, lo garantizo.





Hay una serie de otros problemas que vimos con Facebook que no tienen cabida en un metaverso. La vigilancia digital, la venta de datos de los usuarios y hacer que Facebook sea adictivo para los usuarios a propósito son características de Facebook que creo que encontrarán su camino hacia Meta. ¿Por qué alguien querría participar en eso? Un metaverso descentralizado proporciona un mejor camino.





Meta también mira gráficamente años detrás de Wilder World y otros proyectos de metaverso dentro del espacio blockchain. Esto fue una gran sorpresa para mí considerando los miles de millones de dólares que Meta está invirtiendo en su proyecto. ¿Queremos que nuestros avatares se parezcan a los personajes de Nintendo Wii o queremos algo que se parezca a Ready Player One?





Si los buenos ganan la batalla por el metaverso, entonces el espacio blockchain/crypto termina victorioso. Todos deberíamos esperar y unirnos a la lucha por ese resultado final.





Recursos









En este artículo, hice lo mejor que pude para cubrir todo en términos de conceptos principales, así como algunas ideas de nivel más profundo que son clave para el proyecto, pero de las que rara vez se habla. Sin embargo, la madriguera del conejo para este proyecto es prácticamente interminable y hay mucho más por descubrir. Aquí hay algunos enlaces (muchos de los cuales se usaron para escribir este artículo) para que continúe con su exploración de conocimientos.

Enlaces oficiales

Cuentas de Twitter a seguir

Equipo Oficial

Miembros de la comunidad









Como diría el gran n3o:





De cero a infinito,





-Bart





Frasco de propinas para apoyar al escritor

Base de monedas (BTC):

0x9543128838F74bF6e95b7e056D288bc190236C2D

Metamáscara (ETH):

0x22B4E04c13EEBD21e2D35c4001B8B8fFFF17DD3a

Fantasma (SOL):

AXmyuktns4ehTWAuJbMDwavHAufbRpkQB3aoeJ7yE8iP





Descargo de responsabilidad: este artículo está escrito únicamente con fines educativos y de entretenimiento y no debe tomarse como un consejo financiero de ninguna manera.





Investigue por su cuenta y, si está buscando asesoramiento financiero, encuentre un profesional adecuado para usted.