Revisión de ProVolver: retroalimentación háptica de realidad virtual en su máxima expresión

ProTubeVR siempre ha sido una de mis empresas favoritas en la industria cuando se trata de periféricos VR.

Para aquellos de nosotros que somos fanáticos de la realidad virtual, cosas como las culatas de las armas de realidad virtual, los chalecos hápticos e incluso las cintas de correr de realidad virtual pueden brindar una mayor sensación de inmersión en los juegos que amamos.

Justo cuando pensaba que lo había visto todo, recibí un mensaje de ProTubeVR sobre un nuevo producto increíble que tenían en proceso: el ProVolver.

Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que no he recibido ninguna compensación de ProVolver por esta revisión o su ubicación. Sin embargo, me enviaron el producto gratis para revisar. Sin embargo, los pensamientos a continuación contienen mi revisión honesta del producto.

Este producto se probó en Quest 2, usando juegos Quest nativos y juegos PCVR a través de VR Desktop.

Tabla de contenido

¿Qué es ProVolver? Especificaciones ¿Con qué juegos funciona ProVolver? ¿Qué auriculares VR son compatibles? Revisión de ProVolver





¿Qué es ProVolver?

De los creadores de VR Rifle Stock, Magtube y Forcetube, ProVolver es una culata de retroalimentación háptica optimizada para juegos basados en pistolas.

El diseño parece una pistola y tiene un gran peso en la parte delantera de la culata. Sin siquiera considerar la retroalimentación háptica, el peso solo te hace sentir como si realmente estuvieras sosteniendo una pistola en realidad virtual.

Cuando está conectado en el juego, y dispara un arma, el dispositivo tiene un contragolpe y el 'cañón' (lo siento si mi vocabulario de pistola no es correcto) se inclina hacia atrás.

Vea el video a continuación.

Especificaciones de ProVolver

Conectividad : Bluetooth 4.0

: Bluetooth 4.0 Batería : 2500mAmpH (4 horas de uso)

: 2500mAmpH (4 horas de uso) Carga: 7 horas - USB tipo C

7 horas - USB tipo C Kick Power: 5 julios máx.

5 julios máx. Modo de deslizamiento: 10 mm

10 mm Peso : 560gr (módulo + vaso)

: 560gr (módulo + vaso) Frecuencia: 25 Hz máx.





¿Con qué juegos es compatible?

Por supuesto, los mejores juegos para jugar con ProVolver son los juegos FPS.

Aquí está la lista de juegos nativos de Quest con los que actualmente es compatible:

pavlov Adelante Contratistas Club de armas de realidad virtual Francotirador Elite VR Crisis Vrigade 2 Dulce rendición Arca Ade Perritos calientes, herraduras y granadas de mano Objetivo XR Campos de batalla virtuales Caza de arcilla VR Vaquero de cactus 3 Pandilla V

Juegos compatibles con PCVR recomendados

Vida media: Alyx látigo de pistola The Walking Dead: santos y pecadores Población: Uno Medalla de Honor

Si bien la lista de juegos de PCVR nativos es pequeña, puede jugar casi cualquier juego de PCVR con ProVolver usando su aplicación complementaria.

En su sitio web, ProTube VR afirma:



"Para los juegos sin compatibilidad nativa, creamos una "Aplicación complementaria", sincronizando su computadora y el módulo de comentarios.

Cuando se usa con juegos PCVR/SteamVR, esta aplicación reconocerá las señales enviadas por los juegos a los auriculares y activará el módulo háptico en consecuencia. Nota: no se recopilan datos ni afecta el rendimiento de la PC o los auriculares. Toda la información está disponible en nuestro GitHub "

Probé el ProVolver en Pavlov a través de Steam VR y Virtual Desktop y funcionó perfectamente.

Ventajas del ProVolver:

El ProVolver no es perfecto, pero ciertamente es una excelente pieza de hardware de realidad virtual.

Facilidad de configuración

Es bastante difícil encontrar un periférico de realidad virtual que pueda llamar 'plug-and-play', pero en relación con otro software y hardware de realidad virtual que configuré en el pasado, el ProVolver es increíblemente fácil de configurar. Iría tan lejos como para llamarlo un dispositivo plug-and-play.

Todo lo que tiene que hacer para configurarlo en el Quest 2 es conectar el ProTube a su auricular a través de bluetooth... y eso es todo. Sin pantallas de menú complicadas para configurar, sin inicios de sesión para hacer.

Esta es una de las mejores cosas del producto, lo que facilita la configuración incluso para los jugadores ocasionales.

Fuerza de la retroalimentación

Si bien esto se puede personalizar a través de su aplicación complementaria, la configuración predeterminada de ProVolver tiene una respuesta sólida.

He usado ForceTube durante más de un año y la diferencia en la fuerza de la retroalimentación entre los dos es la noche y el día. El ProVolver es mucho más fuerte, por lo que si está buscando más potencia, este es definitivamente el producto ideal.

Versatilidad

Puede usar el ProVolver para algo más que un simple juego de pistola. El dispositivo viene con un accesorio que le permite conectar otro magcup para que pueda usar el ProVolver para cada arma de fuego imaginable.

He visto algunos usuarios muy ingeniosos en ProTube Discord. Pero esta fue mi configuración preferida para usar ProVolver en Pavlov:

Al conectar ForceTube y ProTube a mi PC, pude obtener retroalimentación háptica tanto de la culata como del ProVolver.





Como se Juega

Obviamente, lo más importante por encima de todo es si es divertido de usar o no. ¿Hace que los juegos de realidad virtual sean más inmersivos? ¿Hace que los juegos de disparos sean más divertidos de jugar?

La respuesta a ambas preguntas es un rotundo sí.

En Pavlov, no estaba tan interesado en usar pistolas, pero cuando usaba ProVolver, no podía dejar de usar pistolas en mis juegos, aunque eso me ponía en desventaja. Me hizo sentir como James Bond o algún tipo de héroe de película de acción.

Echa un vistazo al juego de Virtual Reality Oasis para verlo mejor:

Contras de ProTube VR

Mencioné anteriormente que si bien este es un excelente periférico de realidad virtual, no está exento de fallas.

Diseño (de las copas del controlador)

Me encanta el diseño del ProTube en sí. Sin embargo, la copa magnética que sostiene el controlador Quest 2 parecía un trabajo un poco apresurado.

Si bien definitivamente hicieron el trabajo, se sintieron un poco endebles, y la forma en que el módulo ProTube se conecta a la copa es bastante rudimentaria.

Esencialmente se mantiene unido por dos abrazaderas que aprietan el perno/tornillos manteniéndolo en su lugar.

Cada vez que ajustaba el dispositivo, me preguntaba cuántas veces podría desconectarlo y volverlo a conectar antes de que se averiara y tuviera que comprar vasos de repuesto.

Precio

La otra gran desventaja (al igual que con muchos periféricos de juegos de realidad virtual) es el alto costo.

La versión Quest 2 te costará alrededor de $387 USD . Eso es más caro que el Quest 2 en sí.

Sin embargo, esto es bastante básico en el mercado de periféricos VR. Los artículos como el chaleco háptico Bhaptics le costarán $ 499 . Entonces, si bien es un precio alto para el jugador casual, aquellos que son fanáticos de la realidad virtual probablemente no se sorprendan demasiado por este alto costo.





Veredicto de revisión de ProVolver: 8/10

En lo que respecta a los periféricos hápticos de realidad virtual, este es uno de los mejores que he tenido el placer de revisar. Le doy al ProVolver 8/10 porque si bien la funcionalidad fue excelente, el diseño de la copa magnética podría mejorar y el precio es un poco demasiado alto para la mayoría de los jugadores casuales.

Dicho esto, la realidad virtual es un elemento de juego de lujo y más jugadores de realidad virtual no podrían considerarse jugadores casuales en primer lugar. Aquellos que están invirtiendo en visores de realidad virtual normalmente no tienen demasiado dinero en efectivo, razón por la cual hay compañías como ProTube VR y Bhaptics que pueden administrar sus negocios vendiendo periféricos de alto precio como este.

Esta fue solo mi primera revisión, y planeo dar más opiniones sobre el producto ya que tengo la oportunidad de probarlo aún más.

¿Qué opinas del ProVolver? ¡Déjame saber abajo en los comentarios!