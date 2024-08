Por qué dejé mi membresía de Medium

Medium no paga a escritores de países menos desarrollados, pero no tiene reparos en aceptar nuestro dinero.

Soy un miembro de Medium con sede en India. Esta mañana me di cuenta de que la tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta de Medium está a punto de caducar. Así que voy a la página de configuración de mi cuenta de Medium para comprobar si puedo actualizar los datos de mi tarjeta. Encuentro el botón que dice "Usar una nueva tarjeta", pero también noto otro botón que dice "Ver historial de facturación". Por curiosidad, hago clic en él y aparece una larga lista de pagos mensuales de $5 a partir del 24 de marzo de 2017. Dos años, o 25 meses para ser precisos. Que suman $ 125 (₹ 8,645) en cuotas de membresía, a partir de hoy. Eso me hace hacer una pausa y hacer un balance de lo que obtengo por mis $125.

Discriminación por el lugar donde vives

Medium tiene un programa de asociación que paga a los escritores en la plataforma. Este programa solo paga a los escritores ubicados en 23 países, que en su mayoría son naciones más ricas. A los escritores que viven en las partes menos desarrolladas del mundo no se les paga porque el socio de pago de Medium, Stripe, no ofrece sus servicios allí.

En resumen, Medium evita pagar a los escritores basándose únicamente en el lugar donde viven. Eso no está bien.

Hace un año, escribí una publicación que ofrecía sugerencias sobre cómo encontrar una solución para pagar a los escritores fuera del círculo encantado de Medium.

¿Medium está tratando de hacer más ricos a los ricos?

Medium afirmó estar trabajando para resolver el problema. Pero ha pasado un año desde mi publicación anterior y no hay absolutamente ningún progreso.

El silencio ensordecedor de la doble moral

Tener dos estándares para escritores en Medium que pagan las mismas cuotas de membresía es descaradamente injusto. Lo que es particularmente condenatorio es el silencio ensordecedor de Medium sobre el tema de estos escritores no remunerados. Pasé por el propio blog de Medium. Ni siquiera hay una mención o discusión sobre escritores no remunerados. Es como si no existiéramos. Esto implicaría que Medium está al tanto del problema, pero espera que desaparezca si continúan ignorándolo.

Suponiendo que Medium realmente no pueda pagar a los escritores de estos países incluidos en la lista negra, ¿por qué no recompensarlos de alguna otra manera?

Aquí hay una sugerencia.

Los 'aplausos' de los escritores de los países incluidos en la lista negra deberían evaluarse de la misma manera que sus contrapartes más afortunadas que no están en la lista negra en los EE. UU. Cuando o si ese valor es igual a $ 5, debe usarse para pagar su tarifa de membresía mensual para el próximo mes. Cualquier monto superior a $ 5 se puede acreditar en su cuenta y pagar cuando Stripe resuelve sus problemas de pago. Puede que no sea mucho, pero al menos es un buen gesto por parte de Medium.

Ahora, si pudiera pensar en eso sin siquiera pausar mi escritura, estoy seguro de que los cerebritos de Medium deberían poder hacerlo mejor. Si no, despídelos y contrata a alguien con cerebro, ¡y asegúrate de que también tenga corazón!

Siempre he creído en la bondad natural de las personas. Siento que si las personas tienen una opción, por lo general hacen lo correcto. Entonces, cuando Medium dijo que estaban tratando de resolver el problema, les di el beneficio de la duda y continué pagando mis cuotas de membresía durante dos años completos.

Lo bueno, lo malo y lo medio

Mi relación con Medium comenzó en 2015. Entré en el sitio por pura casualidad y de inmediato me enamoré de su combinación única de diseño limpio y facilidad de escritura y publicación. Me gustó tanto la plataforma que publiqué un montón de artículos durante el año siguiente, y no me molestó demasiado si alguien lo leía o no. En ese momento, Medium aún no había introducido cuotas de membresía ni instalado el muro de pago. Así que el dinero no entró en escena. De hecho, en realidad no había nada para mí excepto la alegría de escribir lo que quisiera, como esta historia de un iPod robado .

Tres años después, mis estadísticas en Medium dicen que he escrito 323 historias. Dado que Medium etiqueta mis respuestas/comentarios sobre historias como historias individuales, creo que el número real de mis historias publicadas estaría más cerca de 200.

Eso sigue siendo bastante escrito y muestra mi participación en la plataforma. Como cualquier negocio, sé que Medium necesita ingresos para sobrevivir. También me doy cuenta de que Medium está tratando de hacer algo que no ha hecho antes, por lo que es probable que haya errores. Así que no me he preocupado por sus cambios de rumbo. Como cuando inicialmente permitieron que la publicidad en la plataforma generara ingresos, pero luego revirtieron su decisión y se alejaron de la publicidad hacia un muro de pago. Sobre todo, me parece encomiable la forma en que han elaborado un sistema para pagar a los escritores con las tarifas mensuales de los miembros de Medium. El sistema de 'aplausos' no es perfecto, pero le daré puntos medianos por intentarlo.

Lo que no aprecio de Medium es la discriminación mencionada anteriormente. ¿Por qué lo hacen? ¿Cambiaron las cosas una vez que Medium comenzó a ganar dinero con sus cuotas de membresía? Como dice la canción, 'El dinero lo cambia todo'.

Socio incompetente

Medium se ha asociado con una plataforma de pago llamada Stripe para pagar a sus escritores. Cuando intente unirse al Programa de socios de Medium (a través del cual Medium paga a los escritores), será dirigido a Stripe, que afirma estar disponible en 32 países. De estos, 23 son países desarrollados. Los usuarios de esas naciones pueden usar Stripe para sus transacciones financieras sin ninguna restricción.

India aparece en una segunda lista e incluso está allí en el mapa de Stripe de países en los que está activo (ver imagen de título). Esto parece implicar que los usuarios pueden obtener una 'invitación' a una cuenta de Stripe a pedido. Eso es engañoso ya que he solicitado una invitación a Stripe varias veces durante el último año. Olvídese de invitar, todavía tengo que recibir un acuse de recibo de mis muchas solicitudes de Stripe. Si me preguntas, la 'invitación' de Stripes es puro lavado de ojos.

India tiene innumerables trabajadores independientes en diversos campos que aceptan trabajos de empresas con sede fuera de India, incluidos EE. UU. y Europa. Se les paga utilizando las muchas plataformas financieras disponibles. He cubierto este tema en detalle en mi publicación anterior escrita hace más de un año. Desde entonces, han surgido muchas más opciones para transferir fondos a la India. Esto incluye Google Pay, que por cierto usa Stripe.

Una de mis vecinas, una anciana, tiene una hija que vive en Londres. Dos veces por semana, la hija hace que le entreguen alimentos frescos a su madre en la India, mientras los paga desde Londres. Si una persona puede hacer esto, ¿por qué es tan difícil para Medium realizar pagos regulares en el extranjero? Más concretamente, si Stripe no puede organizar los pagos a la India, debe ser extremadamente incompetente.

Esto es lo que me hace escéptico sobre la elección de un socio por parte de Medium. ¿Medium no sabe lo incompetente que es Stripe? ¿O Medium se queda deliberadamente con Stripe para tener una excusa para evitar pagar a escritores en India y en otros lugares?

Si me engañas dos veces, la culpa es mía

Suficiente es suficiente. Hacer los cálculos hoy me hizo detenerme. Dos años es mucho tiempo para resolver un problema, y $125 no es pan comido para alguien que vive en la India. Hay una diferencia entre darle a Medium el beneficio de la duda y ser crédulo, y sospecho que estoy en la segunda categoría.

Escribí mi publicación anterior sobre este tema hace un año, momento en el que ya había pagado las cuotas de membresía de Medium durante todo un año. Desde entonces, he pagado un segundo año de cuotas de membresía, y todavía estoy tragando la línea de Medium de 'trabajar en eso'.

Como dice el viejo refrán, 'Si me engañas una vez, te avergonzaré; Si me engañas dos veces, la culpa es mía.'

Mi paciencia se ha agotado y es hora de considerar mis opciones.

Opción 1: Obtener un proxy

Tengo una solución sencilla para que me paguen. Simplemente pídale a alguien con sede en los EE. UU. o en cualquiera de esos otros 23 países que cobre los pagos del escritor de Medium en mi nombre, registrando su número de cuenta bancaria en mi cuenta de Medium. De hecho, mi hermano que vive en el Reino Unido se ofreció como voluntario para hacer esto.

Tengo suerte de contar con un recurso confiable que está dispuesto a hacer esto por mí. Pero, ¿qué pasa con los otros escritores que no tienen acceso a dichos recursos? Sin mencionar el hecho de que mi hermano tendrá un dolor de cabeza adicional mientras presenta sus declaraciones de impuestos. Así que le agradecí a mi hermano y le dije que no.

Medium necesita pagar a todos los escritores, y no les estoy dando una salida fácil.

Opción 2: Obtener una cuenta comercial de Stripe

Cuando descubrí por primera vez que Medium no pagaba a los escritores fuera de los EE. UU., escribí a Your Friends@Medium. Me sugirieron que usara una cuenta comercial de Stripe.

Obviamente, hay una trampa. Es terriblemente caro. Revisé esto cuando escribí mi publicación anterior hace un año, y estoy seguro de que las cifras seguirán siendo similares o probablemente más altas. Aquí, permítanme citar mi publicación anterior.

Básicamente, debe iniciar una empresa en los EE. UU., que tiene un costo de constitución de $ 500, un costo de funcionamiento de $ 25 por mes, una tarifa anual de $ 100 para un agente, más otros costos diversos como $ 349 para asesoramiento legal y $ 250 para impuestos. preparación.

Esto es una estafa. Vamonos.

Opción 3: Cancelar mi membresía de Medium

Las opciones 1 y 2 no me funcionan. Así que cancelar mi membresía parece ser el único camino a seguir para mí.

¿Qué pierdo al cancelar mi membresía?

¿Cómo me afectará cancelar mi membresía de Medium? Medium ha declarado claramente que si un escritor quiere que le paguen, debe convertirse en miembro de Medium. Ese argumento es irrelevante, ya que Medium de todos modos no me paga.

¿Cómo me veré afectado como lector en Medium? Para ser franco, no tengo ni idea. Como dije, comencé a escribir en Medium antes de que apareciera el muro de pago, y fui miembro después de que se levantara el muro. Así que no sé cómo se siente la vida más allá del muro de pago de Medium.

Por lo que recuerdo vagamente, los miembros que no pagan están restringidos a tres artículos por mes. Estoy seguro de que hay lagunas para eludir esta restricción, pero ¿por qué tomarse la molestia de hacerlo? Es mucho más fácil buscar en otro lado un buen contenido.

¿Qué otra cosa? Existe la posibilidad de que Medium me eche por publicar esta publicación llena de pensamientos antipatrióticos sobre la plataforma madre. Es una buena idea estar siempre preparado para lo inesperado. Espera un momento, mientras hago una copia de seguridad de todas mis publicaciones en Medium.

Hecho.

melancolía publicitaria

En un momento, la publicidad fue la fuente de ingresos preferida para cualquier empresa en la red. Pero el mundo se volvió en contra de los anuncios una vez que comenzaron a aparecer por todas partes, volviendo locos a los lectores, influyendo en las editoriales e incentivando a empresas como Facebook a robar nuestros datos privados y cambiar el curso de la historia. Eso condujo al surgimiento de bloqueadores de anuncios y similares.

Medium parece estar montando esta ola anti-publicidad cuando decidió eliminar toda la publicidad de su plataforma. Personalmente, creo que es algo bueno, aunque corta una valiosa fuente de ingresos para Medium.

Mi punto es que el muro de pago de Medium era inevitable.

Los muros de pago son el futuro

Facebook sigue ganando miles de millones con los anuncios , lo que significa que la publicidad se está adaptando para sobrevivir en un mundo cambiante. Pero el cambio de enfoque de Facebook hacia la fusión y el cifrado de sus tres plataformas de mensajería (WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger) parece indicar que Facebook sabe que el cambio es inevitable.

Google ha demostrado cómo se pueden utilizar nuestros datos de forma responsable. He estado usando los productos de Google durante muchos años y han enriquecido mi vida de muchas maneras, sin hacer un mal uso de mis datos, cruzando los dedos. El motor de búsqueda Duck Duck Go también ha demostrado cómo la publicidad basada en "palabras clave de búsqueda" es un negocio viable, aunque no tan rentable como el intercambio de datos.

Sin embargo, el hecho es que las personas se están volviendo reacias a confiar en los anuncios y están más abiertas a la idea de los muros de pago. Publicaciones como NYT lo han estado haciendo con éxito desde hace un tiempo, y muchas más se han unido o se unirán pronto.

Así que sí, los muros de pago están de moda y, tarde o temprano, tendré que suscribirme a una publicación de pago si quiero un buen contenido de lectura.

Medium es como un segundo coche.

Como plataforma de lectura y escritura pagada, Medium obtiene mi voto y mi dinero. Pero si soy un escritor no remunerado, entonces 'escribir' queda fuera de la ecuación, y Medium está en un juego de pelota diferente. Medium tendrá que competir por mis $5 con otras publicaciones, basándose únicamente en la calidad de su 'contenido de lectura'.

Estoy de acuerdo en que Medium tiene un excelente contenido original, pero no puede ser mi primera opción. Para usar una metáfora, Medium es más como un segundo automóvil que su caballo de batalla diario, y hablo como escritor en Medium, que ama la plataforma. (Punto a tener en cuenta: muchas personas se las arreglan con un solo automóvil).

Tome la aplicación Apple News recién lanzada. Por lo que escuché, se las arregló para incluir algunas de las publicaciones más importantes del mundo y costará $ 10 / mes en los EE. UU. Puede llevar un tiempo llegar a la India. Mi conjetura es que puede lanzarse por tan solo $ 2 / mes * en India. ¿Por qué cualquier lector pagaría $5 por el contenido de Medium cuando puede obtener el contenido mucho más rico de Apple por aproximadamente el mismo precio?

*Así es como llegué a ese precio estimado de $2/mes para Apple News. India es un mercado complejo y extremadamente sensible a los precios. Una mirada a la industria de la música es bastante reveladora. Apple Music en India cuesta solo $ 1.75 / mes (₹ 120) en comparación con $ 10 / mes en los EE. UU. Incluso a este precio, Apple Music es apenas competitivo. La versión Premium de Spotify cuesta ₹129/mes, mientras que la versión básica de Spotify es gratuita. JioSaavn tiene una versión gratuita para los usuarios de la red celular Jio, mientras que la versión JioSaavn Pro cuesta ₹99/mes, lo mismo que Gaana y Wynk. Luego está Amazon Music. Me suscribí a esto por ₹ 1000 o $ 15/año (₹ 129 o $ 2 / mes) porque es parte del paquete de Amazon Prime, que también incluye la entrega gratuita habitual para compras de Amazon Prime, transmisión de películas / videos en Amazon Prime Video, libros en Kindle, y más. Debo agregar que Apple ha aprendido esta lección de la manera más difícil, con su iPhone de precio exorbitante que tiene un minúsculo 1% del mercado de teléfonos celulares de la India. En cuanto a las 'noticias' en sí, están altamente subsidiadas en India. Mi copia impresa de 16 páginas del principal diario en inglés de la India, 'The Times of India', me cuesta 120 rupias (1,75 dólares) al mes.

Es hora de tomar una posición

En resumen, no pierdo mucho al cancelar mi membresía de Medium. Todavía puedo escribir y publicar (y que no me paguen) como de costumbre en Medium. Leer será un dolor con la restricción de tres artículos al mes. Escuché que hay lagunas para sortear eso, como visitar a través de la página de Twitter de Medium. Aun así, las constantes molestias para inscribirse en una membresía de Medium serán un factor irritante importante. Estoy seriamente tentado a pagar solo $ 5 y permanecer dentro del muro de pago.

Sin dolor no hay ganancia.

Medium necesita escritores que paguen como yo, más de lo que necesitamos a Medium. Entonces, si más escritores que pagan tarifas dejan de pagar (¡pista, pista!), es más probable que Medium actúe juntos y haga lo correcto. Como dicen, el dinero habla.

No estoy conteniendo la respiración. El 24 de abril de 2019, vencerá mi próximo pago a Medium y rebotará porque no planeo actualizar la tarjeta de crédito vencida vinculada a mi cuenta de Medium. Y Club Medium va a perder un miembro.

Después de todo, si no me defiendo, ¿quién lo hará?