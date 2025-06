Por qué la minería de criptomonedas es un fin muerto (y lo que realmente funciona)

I’ve systematically tested and analyzed every major mining method—from ASICs to GPU rigs—and the verdict is clear: home-based crypto mining is inefficient, capital-intensive, and, in most cases, just not economically viable.

En los últimos años, he visto la minería de criptomonedas transformarse de una búsqueda aficionada a una industria global completa.

Pero detrás de los flashy tutoriales de YouTube y las seductoras promesas de “ingreso pasivo”, hay una verdad mucho más dura: a partir de 2025, la minería de hogar simplemente ya no vive al hype.

Incluso con acceso a electricidad barata y equipos poderosos, las configuraciones domésticas están completamente superadas por las operaciones de minería industrial.

Even with access to cheap electricity and powerful gear, home setups are completely outmatched by industrial mining operations. This is no longer a game for solo players—it’s a race dominated by corporations.

Y y P

Vamos a romperlo abajo.

¿Quién está realmente minando en 2025?

Para 2025, la minería de criptomonedas estará dominada por gigantes:

Marathon Digital Holdings (MARA) corrió a 57,3 EH/s a partir de abril - aproximadamente el 6,32% del hashrate total de la red Bitcoin.

Las plataformas de Riot alcanzaron 33.7 EH/s por March 2025 Aumento del 172% año tras año.

Mientras tanto, tu aparato doméstico se despliega unas pocas docenas de TH/s?No es ni siquiera un blip en el radar.

El mito de la GPU: cuando el ingreso pasivo no se suma

En 2025, la idea de ganar ingresos pasivos minando criptomonedas con unas pocas GPUs ya no es realista.

La economía simplemente no funciona. Una GPU comúnmente utilizada como el NVIDIA RTX 3070 actualmente gana alrededor de $0.12 a $0.20 por día cuando minando Ravencoin (RVN), asumiendo un coste de electricidad de $0.10 por kWh. Con una potencia media de 140W, el beneficio neto es negativo o incluso negativo en muchas regiones.

Después de la mitad de Bitcoin en abril de 2024, la recompensa del bloque cayó de 6,25 BTC a 3,125 BTC.

Y la minería sigue siendo cada vez más difícil.En abril de 2025, la dificultad de la red de Bitcoin Atropelló un récord de 123.23 trillones salto del 8,3% en un mes.

Zoom un poco, y está arriba 46,31% año tras año Eso es un salto masivo - y está sacando a los mineros solistas del juego.

Para minar la misma cantidad de BTC, ahora necesita mucho más poder de computación - y eso está matando la rentabilidad de la minería doméstica.

Ethereum, una vez un objetivo importante para los mineros de GPU, ya no es una opción.La red pasó a Proof of Stake en 2022, eliminando completamente la minería.Otras monedas minables por GPU, como Ergo y Ethereum Classic, se enfrentan a los mismos problemas: precios bajos, dificultades crecientes y retornos inestables.

Las GPUs RTX 3070 usadas todavía se venden por alrededor de $ 240 en 2025. En los ingresos actuales, el período de equilibrio para esta tarjeta es mucho más de 18 meses.

Bottom line: la minería de GPU en casa ya no es un modelo de negocio viable.Los retornos son demasiado bajos, los riesgos son demasiado altos y el esfuerzo requerido es demasiado grande.

Aquellos que buscan ganar de la criptografía ahora se inclinan hacia servicios de minería combinados o productos de rendimiento pasivo como las carteras de apuestas y ahorros de criptografía, que ofrecen una mejor consistencia y barreras más bajas a la entrada.

Minería en la nube: fácil de entrar, duro de salir

La minería en la nube parecía la alternativa obvia: sin ruido, sin calor, sin hardware.

Muchas plataformas de minería en la nube resultan ser mal gestionadas, poco rentables o simplemente estafas.

Los dashboards se ven muy bien hasta que se congelen. Los pagos se retrasan. El soporte permanece en silencio. La dura verdad es esta: si un contrato de minería parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

ASICs: poder industrial, problemas industriales

Los mineros ASIC debían ser el juego final. hardware especializado, mayor eficiencia, poder de hashing de clase industrial. En teoría, es un movimiento inteligente.

En la práctica, estás simplemente negociando un problema por otro.Estas máquinas son ruidosas, hambrientas de energía e intensas en calor.A menos que vivas en un almacén o ejes tu propio centro de datos, rápidamente te encontrarás luchando contra las quejas de ruido y las facturas de electricidad que compiten con tu alquiler.

Incluso en condiciones óptimas, los puntos de breakout se extienden más hacia el futuro a medida que aumenta la dificultad de la minería y los precios de las criptomonedas fluctúan.

Minería polaca

En contraste, las piscinas de minería agregan el poder de hash de miles de contribuyentes, lo que permite pagos consistentes y predecibles sin el dolor de cabeza del hardware.

Únete a una piscina de minería significa que no hay configuración de hardware, sistemas de refrigeración y matemáticas de electricidad. simplemente conéctese, configure y recopile. Las tarifas de la piscina y las métricas de rendimiento son transparentes, y la mayoría permiten escalabilidad flexible - agregue o elimine hashpower según sea necesario.

A medida que la minería doméstica continúa disminuyendo en eficiencia y rentabilidad, muchos participantes están desplazando el foco hacia estrategias de ingresos alternativas.

Fred Thiel , CEO de Marathon Digital Holdings, resumió su estrategia hacia el futuro de esta manera:

“Tenemos como objetivo reducir nuestros costos de minería a cero, de modo que la minería de Bitcoin se convierta en un medio para un fin, no el fin en sí.”

“Tenemos como objetivo reducir nuestros costos de minería a cero, de modo que la minería de Bitcoin se convierta en un medio para un fin, no el fin en sí.”

Si no te estás adaptando, te estás dejando atrás.

¿Estás quemando dinero en casa en 2025?

Para 2025, el espacio cripto ya no es una caja de arena para los aficionados, es un ecosistema financiero completo.He visto las herramientas evolucionar, la escala de la infraestructura y el sector entero cambiar hacia un nivel de profesionalidad que compite con la financiación tradicional.

Estamos hablando de productos de inversión regulados, operaciones de minería de nivel empresarial y plataformas que operan con cumplimiento a nivel bancario - KYC, soluciones de custodia asegurada y contratos inteligentes auditados.

Y la experiencia del usuario? se ha capturado rápidamente.Lo que una vez requería cortes técnicos profundos ahora está envuelto en interfaces limpias e intuitivas y automatización.La barrera a la entrada está en un mínimo de todos los tiempos - pero no se equivoque, las herramientas mismas nunca han sido más avanzadas.

Ahora vamos a ser reales: la minería doméstica está, en su mayor parte, muerta.

Las tasas de dificultad aumentan, las margas de beneficio son delgadas y incluso las máquinas de primer nivel no pueden competir con la eficiencia a escala industrial.En este punto, la minería en solitario es más un hobby nostálgico que una estrategia viable.

Únete a piscinas de minería profesionales, explore el rendimiento pasivo a través de las apuestas, los protocolos DeFi o las plataformas de ahorro de criptomonedas.El inversor de criptomonedas moderno no está sudando sobre los aparatos en un sótano - están desplegando estratégicamente capital a través de sistemas escalables que optimizan el rendimiento.

Esto no es una fase de transición, es el nuevo estándar.

What do you think — is there still room for solo miners in today’s market? We want to hear from the front lines.