Pequeño Pepe (LILPEPE) basado en Ethereum (Ethereum-Based Little Pepe) Zooms Past Presale Stage 4 como interés en las monedas Meme Skyrockets

Breaking Noticias- La escena de la moneda meme acaba de ver otro hito importante como Ethereum basadoPequeño Pepe ($LILPEPE)oficialmente vendido la Etapa 4 de su explosiva venta previa. El escenario, al precio de $0.0013 por token, cerró antes del horario, levantando un total de $4.475.000. En total, 3.75 mil millones de tokens ya han sido capturados por inversores ansiosos desde el lanzamiento del proyecto el 10 de junio. Con el impulso solo creciendo, Little Pepe está demostrando que la fiebre de la moneda meme está lejos de terminar.

Little Pepe rompe el estadio 4, $4.47 millones levantados y contados

En un éxito que consolida aún más su rápido crecimiento, Little Pepe ha concluido oficialmente la etapa 4 de su multistage pre-sale, vendiendo por $0.0013 por token. El proyecto ha recaudado ahora más de $4.47 millones, distribuyendo un impresionante 3,75 mil millones de tokens a los primeros seguidores en todo el mundo. Esta rápida venta no viene como una sorpresa para los insiders. Little Pepe tiene un mapa de ruta claramente definido dividido en fases lúdicas e inspiradas en meme: Embarazo, Nacimiento y Crecimiento. La fase de embarazo (la actual era de pre-sales) se centra en la construcción de la comunidad y el hype. Las fases de Nacimiento y Crecimiento verán a Little Pepe debutar en los principales intercambios, lanzar su cadena Layer 2, e introducir utilidades

Little Pepe: redefiniendo las monedas de memes basadas en Ethereum

Mientras innumerables proyectos operan en Ethereum, pocos logran mezclar cultura, velocidad y tecnología avanzada comoPequeño PepeEl proyecto no está solo montando en el impulso del meme. Está construyendo una blockchain completa de capa 2 dedicada a los ecosistemas de monedas de meme. Little Pepe se destaca con su política de impuestos cero de compra / venta, lo que la hace más accesible y amigable al comercio en comparación con las monedas de meme tradicionales basadas en Ethereum que a menudo incluyen tasas ocultas o tokenomics de impuestos. Luego hay protección de bots de francotirador, un mecanismo de defensa crucial que protege a los participantes tempranos de las explotaciones de comercio automatizado. Combinado con el revolucionario Pepe's Pump Pad, un lanzamiento en el que cualquier persona puede desplegar de forma segura tokens de meme con cerraduras de liquidez incorporadas y mecánicas de

¿Puede Little Pepe replicar el Rally OG PEPE y entregar un ROI que cambie la vida?

El OG PEPE entregó altos retornos a los primeros inversores y se convirtió en una leyenda de criptomonedas. En su punto más alto, PEPE subió más del 10.000%, convirtiendo pequeñas apuestas en retornos que cambian la vida. Little Pepe tiene como objetivo coincidir o superar este éxito. Al combinar la viralidad de la cultura meme con una verdadera columna vertebral tecnológica, ofrece una doble promesa: resonancia emocional y valor funcional. La estructura de venta previa también refleja historias de éxito pasadas: los precios graduales aumentan las recompensas a los compradores tempranos, y cada nueva etapa atrae en nuevas olas de inversores impulsados por FOMO. Como muestra la historia, el posicionamiento temprano puede convertir inversiones modestas en retornos que cambian la vida.

Cómo unirse a la etapa 5 como Momentum Builds

Los tokens de la etapa 5 están cotizados en $ 0,0014, lo que representa una de las últimas posibilidades de asegurar la entrada más baja posible antes de las listas de cambio y una exposición más amplia al mercado.

Joining is simple:

Descarga MetaMask o Trust Wallet. Financia tu billetera con ETH o USDT (ERC-20). Visita a littlepepe.com. Conecte su billetera y compre $LILPEPE.

Conclusión: Little Pepe demuestra que las monedas de meme siguen gobernando en 2025

Con la Fase 4 cerrando antes del horario y $ 4,47 millones ya recaudados, Little Pepe está demostrando que la narración de la moneda meme sigue siendo tan fuerte como nunca, especialmente cuando se combina con la utilidad real. Posicionado en la intersección de la cultura viral y la innovación de blockchain, Little Pepe no es sólo otro giro rápido; está surgiendo como un vehículo potencial de riqueza de generaciones, echo y potencialmente superando los éxitos de OG PEPE, Dogecoin y Solana. Como la Fase 5 se calienta y las listas de intercambio salen, la cuestión para los inversores no esSipara unirse; es¿Qué rápidopueden agarrar su pieza de este imperio meme en evolución.LILPEPE Presaley ahora.





For more information about Little Pepe (LILPEPE) visit the links below:

Website: https://littlepepe.com

Whitepaper:HTTPS://littlepepe.com/whitepaper.pdf

Telegram:HTTPS://t.me/Littlepepetoken

Twitter/X:HTTPS://x.com/littlepepetoken

Esta historia fue distribuida como un lanzamiento por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.

