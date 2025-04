Papelera y purga automática de Gmail. ¡Cómo aprovechar Apps Scripts para hacerte la vida más fácil!

¿Recibes correos electrónicos no deseados de un remitente específico y no puedes resistirte a revisar la papelera? Esta guía te ayudará a eliminarlos para siempre.





Esta publicación es un poco diferente a mi contenido habitual. Si bien incluye un fragmento de código, está diseñada para un público menos técnico, de ahí la avalancha de capturas de pantalla.





Recibí un pedido de ayuda atípico. Una pareja se está separando y uno de los miembros está enviando spam al otro con correos electrónicos abusivos. El destinatario creó un filtro de Gmail para eliminar los mensajes, pero la política de retención de la papelera de Gmail es de 30 días y, en momentos de debilidad, no puede resistirse a hacer clic en la papelera y leerlos, lo que comprensiblemente agrava el problema.





Dada la naturaleza violenta de los correos electrónicos, no quería correr el riesgo de eliminar evidencia potencial, así que mi sugerencia fue crear un proceso que:





Reenviar automáticamente los correos electrónicos de ese remitente a un abogado

Elimina esos correos electrónicos y límpialos de la papelera, evitando la política de retención de 30 días de Gmail.







Crear una dirección de reenvío

En este caso particular, la dirección de reenvío será la del abogado. Vaya a la configuración de Gmail, seleccione “Reenvío y POP/IMAP” y haga clic en “Agregar una dirección de reenvío”.









Recuerde mantener el reenvío DESACTIVADO, solo queremos reenviar correos de un solo remitente

Después de agregar una dirección de reenvío, Gmail enviará una confirmación a ese correo electrónico (tu abogado) para solicitarle permiso. Una vez que se lo haya otorgado, puede continuar con el siguiente paso. ¡Solo recuerda mantener desactivada Forwarding !

Crear un nuevo filtro

Aquí especificaremos que todos los correos electrónicos que provengan de [email protected] se reenviarán a [email protected] y luego se enviarán a la papelera.





Vaya a “Filtros y direcciones bloqueadas” y luego haga clic en “Crear un nuevo filtro”.





Se abrirá el formulario para agregar filtros. Si desea que se filtren todos los mensajes de esa dirección específica, simplemente agregue " [email protected] " al filtro y elija "Crear filtro".









Ahora tendrás que seleccionar exactamente qué quieres que haga el filtro. En nuestro caso específico, reenviaremos el correo electrónico al abogado, así que marca esa casilla. También queremos eliminar el correo electrónico, así que marca esa casilla también.









Esto resuelve la mitad del problema y es la parte más sencilla del proceso. La parte complicada viene a continuación: cómo eliminar instantáneamente esos correos electrónicos de la papelera para que no tengamos la tentación de leerlos. ¡Google Apps Script al rescate!

Crear un script de Google Apps

Google Drive ofrece una función que permite alojar y ejecutar scripts. Si bien la mayoría de los desarrolladores están familiarizados con esta función, es posible que los usuarios avanzados no la conozcan. Para la tarea en cuestión, esta función es absolutamente perfecta.





Vaya a https://script.google.com/ , siga los procedimientos de autenticación, si es necesario, y luego haga clic en "Nuevo proyecto".









Ahora estás en la pantalla de tu proyecto. Necesitarás interactuar con Gmail, así que agreguemos ese servicio. Haz clic en el signo + grande junto a "Servicios", busca Gmail API y agrégala.









Ahora, reemplaza myFunction con este fragmento de código. Recuerda, ¡DEBES CAMBIAR [email protected] por la dirección real que deseas eliminar de la papelera!





function deleteMailsFromTrash() { var gmailSearchString = `in:trash from:[email protected]` var threads = GmailApp.search(gmailSearchString); const n = threads.length; if (n <= 0) { Logger.log("No threads matching search string \"%s\"", gmailSearchString); return } else { Logger.log("%s threads matching action **%s**", n, gmailSearchString); } for (var i = 0; i < threads.length; i++) { var thread = threads[i]; Logger.log(`\t Thread# ${i} [ID: ${thread.getId()}]: [message : ${thread.getFirstMessageSubject()}] deleted`); Gmail.Users.Threads.remove('me', thread.getId()); } }

Este script buscará en la papelera correos electrónicos de [email protected] y los eliminará.





Ahora la pantalla debería parecerse a esta. Continúe y cambie el nombre de "Proyecto sin título" por algo más significativo, como "Eliminar correos específicos de la papelera". Cambie también myFunction por deleteMailsFromTrash y luego presione Run .





Se le pedirá que otorgue permisos para acceder a su cuenta de Google.





¡Ahora recibirás un error! Google no ha verificado esta aplicación. Mientras el desarrollador no haya verificado la aplicación, no deberías usarla. En este caso particular, ¡tú eres el desarrollador ! Es por eso que no publiqué esta solución como un script prefabricado. Es más seguro tener el código ejecutándose de tu lado.





Haz clic en el enlace "Ir a Purgar correos específicos de la papelera (no seguro)" y luego continúa. En la ventana de Apps Script, verás la primera ejecución de tu script.





En mi caso, como no tengo ningún correo electrónico de [email protected] en la "papelera", el programa simplemente imprime un mensaje que dice "No hay hilos que coincidan con la cadena de búsqueda". En tu caso específico, es posible que veas que se han eliminado un par de correos electrónicos. ¡Bien hecho!





Ahora todo está funcionando, pero aún necesitamos configurar un disparador para ejecutar el script automáticamente, garantizando que los correos electrónicos no deseados se eliminen de manera oportuna.

¡Configura un disparador!

Necesitará un disparador controlado por tiempo, algo que se ejecute según un cronograma para asegurarse de que los correos electrónicos que el filtro que creó anteriormente colocó en la papelera se eliminen antes de que pueda acceder a ellos.





Haga clic en el reloj en la barra lateral izquierda, luego en el botón azul grande en la parte inferior derecha que dice "Agregar disparador" y configure el filtro según la imagen a continuación.









He configurado este script para que se ejecute cada 5 minutos, pero puedes ajustar el intervalo a un mínimo de 1 minuto si lo prefieres. Haz los ajustes necesarios. Configurar un intervalo más largo es simplemente una forma de tener en cuenta la infraestructura de Google.





Ahora, para asegurarte de que todo funciona como se espera, en la barra lateral izquierda, haz clic en ejecuciones. Verás una tabla con todas las veces que se ha ejecutado el script. Como lo acabas de implementar, probablemente debería haber dos o tres ejecuciones. Una Type: Editor manual de cuando lo ejecutaste manualmente y luego un par más del disparador controlado por tiempo etiquetado como Type: Time-Driven .









Por más difícil que pueda ser afrontar estas situaciones, es importante recordar que proteger su salud es una prioridad.





Si bien la tecnología puede ayudarnos a minimizar las distracciones dañinas, la curación requiere tiempo y autocompasión. Manténgase fuerte, cuídese y no dude en buscar ayuda.





Mereces paz y sanación a través de este proceso.





