Amsterdam, Países Bajos, 30 de octubre de 2025/Chainwire/--La puerta de pago de criptografía invita a los nuevos comerciantes a experimentar transacciones USDT sin problemas y sin coste. , una puerta de pago cripto no custodial que también ofrece la opción de custodia ha anunciado una oferta de tiempo limitado que permite a los nuevos socios procesar transacciones USDT (TRC20) con tarifas de red cero*. Pago actual Pago actual La iniciativa tiene como objetivo alentar a las empresas de todas las industrias -incluyendo iGaming, eCommerce y sectores de alto riesgo- a explorar la eficiencia de los pagos digitales sin costes adicionales de transacción.Al eliminar las tarifas de red en USDT (TRC20), NOWPayments hace que sea más fácil para los comerciantes experimentar la conveniencia y la fiabilidad de los pagos criptográficos de primera mano. \n \n "Nuestro objetivo siempre ha sido hacer que los pagos en criptografía sean accesibles y eficientes para todas las empresas", dijo Kate Lifshits, CEO de NOWPayments. "Esta oferta de tarifas cero ofrece a los socios la oportunidad de experimentar lo sencillo y rentable que pueden ser las transacciones en criptografía, desde la integración hasta la liquidación en tiempo real". Beneficios clave : \n \n \n \n \n \n \n Más de 300 criptomonedas respaldadas Direcciones de depósito permanente Pagos masivos con tarifa 0% Tiempo medio de transacción: 3 minutos Apoyo de FIAT Tarifas de gateway: 0.5% para pagos de moneda única, 1% para pagos con conversión Estas capacidades hacen de NOWPayments una solución ideal para las empresas que buscan una infraestructura de pago rápida, transparente y compatible que se adapte a las demandas de la industria en evolución. Sobre los pagos es una puerta de pago de criptomonedas no custodial que además proporciona soluciones custodiales, permite a las empresas aceptar, gestionar y distribuir transacciones criptográficas en más de 300 activos digitales. Pago actual Pago actual Fundada en 2019, la plataforma potencia los pagos en criptografía para iGaming, eCommerce y otros sectores de alto riesgo con direcciones de depósito, pagos masivos, capacidades de fiat off-ramp y tiempos de transacción promedio por debajo de tres minutos. Sitio web: https://nowpayments.io https://nowpayments.io *La oferta se aplica únicamente a los depósitos USDT (TRC20), disponibles para nuevos usuarios durante dos meses. Disclaimer: Esta es una comunicación informativa y no un asesoramiento de inversión, financiero o jurídico.Este material es sólo para fines informativos.No está destinado a ser una oferta, solicitud o recomendación y no crea ninguna obligación legal vinculante. Los Términos y Condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Los Cryptoactivos son altamente volátiles y pueden resultar en pérdida total de capital. La disponibilidad del servicio y el estado regulatorio dependen de su jurisdicción; consulte nuestros Términos y Condiciones. No garantizamos retornos ni hacemos previsiones. Las comunicaciones tienen la intención de ser justas, claras y no engañadoras. Contacto Alex y Jefe de PR Pago actual alexandr.y@nowpayments.io es una de las \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.