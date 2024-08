Node.js VS JavaScript: diferencias y similitudes

¿Sabes que junto con CSS y HTML, JavaScript es una de las 3 cosas principales de la World Wide Web? Facilita la interactividad de las páginas de la aplicación web, por lo tanto, es extremadamente crucial para las aplicaciones web. La mayoría de las aplicaciones web usan esta herramienta y todos los principales navegadores web tienen un motor de JavaScript dedicado para ejecutar esto.

JavaScript es un lenguaje popular que se ejecuta dentro de los navegadores de sitios web como parte de los documentos cargados por ese navegador. Da comportamiento a las páginas web (CSS da forma o apariencia y HTML da estructura semántica). Podemos decir que JS ayuda a proporcionar soluciones avanzadas de desarrollo web . Sin embargo, nada debería restringir que JS se ejecute únicamente dentro de cualquier navegador web.

Ahora que es un lenguaje de programación interpretado, necesita un buen intérprete para ejecutar V8: el motor Google Chrome JS. 'Node' puede ser un front-end que se puede usar para ejecutar diferentes scripts de JavaScript fuera del navegador web.

El Nodo o Node.js generalmente representa una colección de métodos y objetos disponibles para el código JavaScript cuando se ejecuta en V8 o a través del intérprete de nodos. Esta es una biblioteca JS cum runtime. Además, si conoce Java, entonces Java es para JRE es para JVM de la misma manera que JavaScript es para Node es para V8.

Antes de profundizar en este tema, veamos algunos datos rápidos sobre Node.js :





Algunos sitios web importantes que utilizan Node.js son Twitter, ampproject.org, mobile.twitter.com, aliexpress, sohu, etc.

JavaScript vs Node.js: Tipo

Javascript es un lenguaje de programación popular y se ejecuta en cualquier navegador web con un buen navegador web.

Por otro lado, Node.js es un intérprete y entorno para JavaScript con algunas bibliotecas útiles específicas cuya programación JS se puede usar por separado.

JavaScript vs Node.js: Utilidad

Javascript se usa principalmente para cualquier actividad del lado del cliente para la aplicación web, por ejemplo, actualizar la página en un intervalo específico, posible validación de atributos o proporcionar cambios dinámicos en las páginas de la aplicación web sin actualizar esa página web en particular.

Es comúnmente utilizado por algunas de las mejores empresas de TI que brindan soluciones de software. para realizar o acceder a cualquier operación sin bloqueo del sistema operativo, como ejecutar o crear un script de shell o acceder a la información específica del hardware o ejecutar cualquier trabajo en el backend.



JavaScript vs Node.js: motor en ejecución

JavaScript que ejecuta cualquier motor como JavaScript Core (Safari), Spider monkey (FireFox), V8 (Google Chrome)

Node.js solo se ejecuta en un motor V8 que utiliza principalmente Google Chrome. Y, el programa JS que se escribirá con la ayuda de la biblioteca Node.js siempre se ejecutará en el motor V8.

Alguna información adicional que le da una idea clara sobre la diferencia entre Node.js y JavaScript

1. JavaScript se usa principalmente para la actividad del lado del cliente para una aplicación web en particular. Algunas de estas actividades pueden ser la visualización de páginas dinámicas en algún intervalo de tiempo programado, abordar la validación comercial o el tipo de tarea básica de llamada Ajax.

Estos se utilizan la mayor parte del tiempo para cualquier aplicación web. Por otro lado, Node.js se usa principalmente para ejecutar o acceder a cualquier sistema operativo para la operación sin bloqueo.

Una operación como ejecutar o crear un script de shell, u obtener cualquier información específica relacionada con el hardware en una llamada o los detalles instalados del certificado en el sistema o varias tareas definidas que la mayoría de las veces no bloquean en un sistema operativo.



2. La programación de JavaScript es muy fácil de escribir (aunque es subjetivo ya que algunos desarrolladores también lo encuentran difícil) y poner el entorno de ejecución significa el navegador correcto.

Por otro lado, Nodejs solo admite el motor V8 que es específico para Google Chrome. Pero si es compatible con el motor V8, escrito en el código JavaScript puede ejecutarse en cualquier entorno dado. Por lo tanto, no hay restricciones específicas para el navegador.

3. JavaScript normalmente sigue el estándar del lenguaje de programación Java. Puede haber diferentes formas de escribir el código fuente pero, al mismo tiempo, podemos decir que sigue los estándares del lenguaje de programación Java.

Por otro lado, Node.js está escrito en C ++ y proporciona una base de motor V8 que ayuda a los desarrolladores a ejecutar el programa escrito de javascript en cualquier entorno de navegador.

4. Para acceder al sistema operativo específico para cualquier tarea sin bloqueo, JavaScript tiene muchos objetos, pero estos son específicos del sistema operativo. Por ejemplo, un control ActiveX que solo se ejecuta en Windows. Por otro lado, Node.js tiene la utilidad de ejecutar algunos sistemas operativos.

Además, no tiene ninguna restricción específica relacionada con el sistema operativo. Node.js es bastante familiar para crear un enlace específico utilizando el sistema de archivos y también permite que el desarrollador de la aplicación web lea o, a veces, escriba en el disco.

Concluyamos:

Entonces, en este blog traté de diferenciar entre Node.js y Javascript de la mejor manera posible. Node.js hace que Javascript sea más poderoso y le agrega muchas funciones excelentes. Si está pensando en el desarrollo de aplicaciones web, definitivamente debería pensar en Nodejs y javascript.

