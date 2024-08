Tutorial de PNL: Modelado de temas en Python con BerTopic

El modelado de temas es una técnica de aprendizaje automático no supervisada que identifica automáticamente diferentes temas presentes en un documento (datos textuales). Los datos se han convertido en un activo/herramienta clave para gestionar muchas empresas en todo el mundo. Con el modelado de temas, puede recopilar conjuntos de datos no estructurados, analizar los documentos y obtener la información relevante y deseada que puede ayudarlo a tomar una mejor decisión.

Existen diferentes técnicas para realizar el modelado de tópicos (como LDA) pero, en este tutorial de PNL, aprenderás a usar la técnica BerTopic desarrollada por Maarten Grootendorst .

BerTopic es una técnica de modelado de temas que utiliza transformadores (incrustaciones BERT) y TF-IDF basado en clases para crear clústeres densos. También te permite interpretar y visualizar fácilmente los temas generados.

El algoritmo BerTopic contiene 3 etapas:

1.Incrustar los datos textuales (documentos)

En este paso, el algoritmo extrae incrustaciones de documentos con BERT, o puede usar cualquier otra técnica de incrustación.

De forma predeterminada, utiliza los siguientes transformadores de oraciones

2. Documentos del clúster

Utiliza UMAP para reducir la dimensionalidad de las incrustaciones y la técnica HDBSCAN para agrupar incrustaciones reducidas y crear grupos de documentos semánticamente similares.

3.Crear una representación de tema

El último paso es extraer y reducir temas con TF-IDF basado en clases y luego mejorar la coherencia de las palabras con Relevancia Marginal Máxima.

Puede instalar el paquete a través de pip:

Si está interesado en las opciones de visualización, debe instalarlas de la siguiente manera.

BerTopic admite diferentes transformadores y backends de lenguaje que puede usar para crear un modelo. Puede instalar uno de acuerdo con las opciones disponibles a continuación.

Usaremos las siguientes bibliotecas que nos ayudarán a cargar datos y crear un modelo desde BerTopic.