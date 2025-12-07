Mutuum Finance (MUTM) Rockets 2.5x hacia $20M, Fase 6 en el 98%

Una altcoin en movimiento rápido por debajo de $ 0,04 está llamando cada vez más la atención a medida que gana impulso en todo el mercado. El token ya ha aumentado 2,5 veces, y la actividad en torno al proyecto continúa aumentando a medida que se acerca a un hito clave de financiación. Con la Fase 6 ahora en el 98%, muchos comerciantes que observan las mejores oportunidades de criptografía dicen que la demanda puede estar entrando en su fase de pico. Financiación Mutua (MUTM) está construyendo un ecosistema de préstamo descentralizado diseñado para apoyar la actividad real de préstamo y préstamo en la cadena.Los usuarios pueden suministrar activos como ETH o USDT y recibir mtTokens. Financiación Mutua (MUTM) Financiación Mutua (MUTM) Estos mtTokens aumentan en valor a medida que los prestamistas devuelven intereses, creando rendimiento vinculado a la actividad actual del protocolo. Por ejemplo, si alguien suministra liquidez, sus mtTokens crecen automáticamente a medida que se produce más empréstito. Los prestamistas interactúan con tasas de interés flexibles formadas por condiciones de liquidez. Cuando la liquidez es alta, el préstamo es más barato. Cuando la liquidez se vuelve más rígida, los costos de préstamo aumentan. Las reglas de préstamo a valor ayudan a mantener la estabilidad, y las liquidaciones ocurren sólo cuando la garantía cae por debajo de los niveles seguros. Este diseño ayuda al sistema a operar de manera eficiente y reduce el riesgo para los usuarios. Financiación Mutua cuenta que su testnet V1 se lanzará en el cuarto trimestre de 2025 en la red Sepolia. Este lanzamiento temprano incluirá el pool de liquidez, mtTokens, un bot de liquidación y un sistema de seguimiento de la deuda. Halborn Seguridad está revisando los contratos inteligentes para preparar el sistema para las pruebas, confirmado en su X oficial. Por qué la financiación y el mantenimiento del crecimiento son importantes Mutuum Finance ha recaudado ahora 19,1 millones de dólares. Para un token todavía por debajo de 0,04 dólares, este nivel de demanda temprana es notable. El proyecto también ha atraído a más de 18,300 inversores, lo que refleja la participación de una comunidad amplia y en expansión. Cuando el token se lanzó a comienzos de 2025, el precio fue de $0.01. El precio actual de $0.035 representa un aumento del 250%. Esta apreciación estable antes del primer lanzamiento público de la plataforma sugiere una creciente confianza en el roteiro y el progreso del desarrollo. Un token que aumenta 2,5 veces durante el desarrollo a menudo refleja una fuerte creencia en la futura utilidad, y este patrón se está volviendo más visible a medida que Mutuum Finance se acerca a su siguiente hito importante. Token Distribución y Actividad Comunitaria Mutuum Finance tiene un suministro total de 4 mil millones de tokens MUTM. De este suministro, 1.82 mil millones de tokens se asignaron a los primeros seguidores. Esto representa el 45.5% de todo el suministro. Según los datos del proyecto, más de 810 millones de tokens ya han sido adquiridos por los usuarios. La gran asignación a la comunidad ayuda a reducir la propiedad concentrada y alienta una participación más amplia. Herramientas comunitarias como el panel de liderazgo de 24 horas también ayudan a mantener la actividad. El panel de liderazgo recompensa al principal contribuyente cada día con $ 500 en MUTM, aumentando el compromiso y apoyando la interacción diaria. Además, Mutuum Finance soporta los pagos con tarjetas, lo que hace que el token sea más accesible para los novatos que prefieren un embarque rápido y sencillo sin múltiples pasos de blockchain. Auditoría de CertiK, sistema Stablecoin y fuerza técnica La seguridad es uno de los pilares centrales del roteiro de Mutuum Finance. El proyecto completó una auditoría CertiK y recibió una puntuación de 90/100 Token Scan, colocándolo entre los proyectos DeFi más calificados en esta etapa. Halborn Security está llevando a cabo una revisión completa del contrato para fortalecer el protocolo antes del lanzamiento de V1. Mutuum Finance también está preparando un stablecoin pegado en dólares estadounidenses que se minará y quemará en función de la demanda. El stablecoin será respaldado por el interés del prestatario, lo que ayuda a apoyar su valor y proporcionar una liquidez más profunda. Los analistas dicen que los stablecoins a menudo juegan un papel importante en el crecimiento de las plataformas de préstamo, haciendo de esta característica un componente importante a largo plazo. El proyecto utilizará feeds de Chainlink, oráculos de retroceso, precios agregados y datos de intercambio descentralizados para garantizar valoraciones precisas de activos.Estas capas ayudan a proteger a los usuarios de eventos de liquidación incorrectos y mantener la fiabilidad del sistema durante la alta volatilidad. Fase 6 Vender rápidamente y el papel de la actividad de las ballenas La fase 6 está ahora en el 98% de asignación, y sólo una pequeña cantidad de MUTM permanece en el precio actual. las fases finales suelen acelerarse a medida que los compradores se mueven rápidamente para asegurar el suministro restante antes del siguiente aumento de precio. Mutuum Finance recientemente registró una asignación de ballenas de 100.000 dólares en un solo día. Las grandes compras como esta tienden a aumentar la visibilidad y atraer más atención de los compradores minoristas. Cuando las ballenas participan tarde en una fase, muchos comerciantes la interpretan como un signo de creciente confianza en la dirección del proyecto. Mutuum Finance se ha posicionado rápidamente como uno de los nuevos proyectos de criptografía más activos del año. Con su sistema de préstamo dual, rendimiento de mtToken, lanzamiento de V1, desarrollo de stablecoin, contratos inteligentes auditados y aumento del compromiso de la comunidad, el proyecto continúa atrayendo la atención de los compradores minoristas y los inversores más grandes. Para más información sobre Mutuum Finance (MUTM), visite los enlaces de abajo: Sitio web: https://www.mutuum.com En el link: https://linktr.ee/mutuumfinance Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. 