MUTM Presale Fase 6 80% Pasado como Mutuum Finance prepara el lanzamiento de Testnet para préstamos y préstamos

El momento se calienta rápidamente para La fase de venta anticipada 6 del proyecto ya está 80% vendida, mostrando una demanda abrumadora de los inversores a medida que se prepara para el muy esperado lanzamiento de Testnet de su protocolo de préstamo y préstamo. Financiación Mutua (MUTM) Financiación Mutua (MUTM) Con un precio de sólo $ 0,035, MUTM está llamando la atención de los analistas, llamándolo uno de los mejores cripto para comprar ahora mismo antes de que su próxima fase de venta empuje el precio más alto. Con solo el 20% de los tokens que quedan en la Fase 6 y el mapa de ruta de la red principal ya en movimiento para 2025, los inversores están corriendo para asegurar asignaciones antes de lo que podría ser uno de los lanzamientos de criptomonedas de DeFi más esperados de la próxima corrida de toros. A medida que el mercado de criptografía cambia su enfoque hacia proyectos orientados a la utilidad, Mutuum Finance se destaca como una criptografía DeFi de próxima generación que combina innovación, casos de uso real y potencial de crecimiento en etapas tempranas.Con su venta anticipada y pruebas de productos a punto de comenzar, MUTM puede ser la mejor criptografía para comprar para la oportunidad de entrada temprana con valor tangible en la cadena, una combinación que históricamente define a los futuros líderes de mercado. Mutuum Finance se acerca al 80% de las ventas en la fase 6 Mutuum Finance (MUTM) continúa capturando una enorme atención en todo el paisaje de DeFi, reforzando su posición como uno de los principales proyectos de criptomonedas de 2025 y un fuerte competidor para convertirse en el próximo token para alcanzar $1. Ahora avanzando a través de la Fase 6 de su pre-venta, MUTM está valorado en $0.035, un aumento del 20% respecto a la fase anterior, marcando la última oportunidad para que los inversores se unan antes del próximo aumento de precios. Con la Fase 7 diseñada para impulsar el precio hasta $ 0,04, la anticipación de los inversores ha alcanzado un pico de fiebre a medida que los participantes se apresuran a asegurar posiciones antes del próximo hito. Hasta la fecha, Mutuum Finance ha atraído a más de 17.600 inversores y ha recaudado más de $ 18,25 millones en contribuciones totales. Con la Fase 6 ya completada en más del 80%, la creciente demanda destaca la creciente confianza del mercado en el valor a largo plazo de Mutuum Finance y su fuerte potencial como una oportunidad de beneficio a corto plazo y una inversión en criptomonedas duradera. Mutuum Finance establece escenario para el lanzamiento de Sepolia Testnet en el cuarto trimestre de 2025 Mutuum Finance se prepara para entrar en un importante hito de desarrollo con el próximo lanzamiento de su protocolo de préstamo y préstamo descentralizado en la red de pruebas de Sepolia en el cuarto trimestre de 2025.Diseñado para combinar la eficiencia con la innovación, la plataforma integra la funcionalidad en cadena con las operaciones basadas en tokens para proporcionar una experiencia amigable para tanto prestamistas como prestamistas. Los inversores podrán depositar activos y ganar rendimiento pasivo a través de mtTokens, recibos tokenizados que acumulan automáticamente valor a lo largo del tiempo. los prestamistas pueden aprovechar ETH o USDT como garantía para acceder a la liquidez sin vender sus participaciones, al tiempo que también ganan incentivos adicionales de MUTM al apostar mtTokens. La implementación de Sepolia testnet marca una fase definidora en el roteiro de Mutuum Finance, permitiendo al equipo probar el estrés de su marco de gestión de riesgos, optimizar los algoritmos de préstamo y refinar sus modelos de tipos de interés antes de la implementación de la red principal. Este enfoque subraya el compromiso de Mutuum Finance con la transparencia, la escalabilidad y la integridad del ecosistema a largo plazo.Más allá de una venta previa récord, Mutuum Finance se está demostrando como una criptografía DeFi totalmente realizada, una construida para redefinir la financiación descentralizada y potencialmente surgir como la próxima criptografía de $ 1 de 2025, lo que la convierte en la mejor criptografía para comprar para los inversores que buscan una exposición temprana. Para más información sobre Mutuum Finance (MUTM), visite los enlaces de abajo: Sitio web: https://mutuum.com/ https://mutuum.com/ En el link: https://linktr.ee/mutuumfinance https://linktr.ee/mutuumfinance \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa El programa