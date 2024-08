La serie Fallout describe el futuro como un páramo empañado por una guerra nuclear. En cada juego, los jugadores toman el control de un sobreviviente que explora este páramo con la esperanza de descubrir cómo hacer una vida mejor para ellos y, opcionalmente, para otros residentes del mundo. Al igual que los juegos de The Elder Scrolls , Fallout ha construido un vasto mundo a lo largo de sus muchos títulos. Para cualquiera que quiera ponerse al día con la tradición de la franquicia, sería útil conocer los juegos de Fallout en orden cronológico.

Todos los juegos de Fallout en orden cronológico

Fallout 76 Caer Tácticas de Fallout Fallout: Hermandad del Acero consecuencias 2 Fallout 3 Fallout New Vegas consecuencias 4

1. Fallout 76 - Principios de 2100

Fallout 76 es el primero de la franquicia en numerosos aspectos. Es el primer juego de Fallout que presenta multijugador, y también es el primer Fallout que ocurre cronológicamente. Debido a las actualizaciones y modificaciones de Fallout 76, el juego se desarrolla actualmente desde el año 2102 hasta el 2104. Irónicamente, 76 es el último lanzamiento importante de la serie.

Como era de esperar, este juego está lleno de referencias a los otros títulos. Los personajes y las ubicaciones reciben menciones, ya sea a través de voz o texto adicional en el juego. Estas referencias son menores y solo sirven para brindar un poco de fanservice a las personas que jugaron esos juegos. Fallout 76 podría ser el primer juego en la línea de tiempo de la serie, pero no es esencial para cualquiera que se adentre en la tradición de la franquicia.

2. Fallout - 2161

El verdadero primer juego de la serie, Fallout, es un juego de rol de arriba hacia abajo ambientado en el año 2161. Con la humanidad escondida dentro de bóvedas protegidas para evitar la guerra nuclear que destrozará el mundo, comienzan a surgir nuevos problemas. En Fallout, el jugador, que vive en la California postapocalíptica, tiene la tarea de encontrar un dispositivo para purificar el sistema de agua de su Bóveda antes de que se agoten sus reservas.

Debido a su jugabilidad simplista, uno de los rasgos más conocidos de Fallout es su escritura. Hay muchas opciones que un jugador se verá obligado a tomar y muchas acciones que el jugador puede elegir por su cuenta. Algunos enemigos solo pueden detenerse matando, mientras que a otros se les puede disuadir de sus ambiciones. La serie ha cambiado mucho desde este primer juego, pero Fallout sentó las bases para lo que serían los juegos futuros.

3. Tácticas de Fallout - 2197

Como su nombre lo indica, Fallout Tactics se aleja de cualquier otro juego de la serie al centrarse en el juego de estrategia en tiempo real. Hay muy pocas interacciones con los personajes en el juego, y los únicos objetivos implican luchar contra ejércitos y liderar escuadrones. Incluso la canonicidad de este juego es discutible, pero hay algún precedente para considerar esa posibilidad.

Si bien técnicamente no es un juego de la serie principal, Tactics brinda una excelente perspectiva de las facciones dentro del mundo de Fallout. En particular, la Hermandad del Acero aparece en gran medida; esa facción es a la que se une el jugador, después de todo. Curiosamente, este no sería el último juego que presenta a la Hermandad en una capacidad tan grande.

4. Fallout: La Hermandad del Acero - 2208

Fallout: Brotherhood of Steel, que tiene lugar en el año 2208, es el primer juego de Fallout que presenta un combate más cercano a lo que la serie es conocida hoy. En lugar de crear su propia identidad dentro del mundo, los jugadores eligen uno de los tres personajes para controlar mientras viajan a través de los páramos y luchan contra enemigos sádicos. Este es el último juego de Fallout creado antes de que la serie se vendiera a Bethesda Softworks.

Hay numerosos elementos en Brotherhood of Steel que hacen referencia a juegos anteriores de Fallout. Sin embargo, Brotherhood of Steel en sí no se menciona en los nuevos títulos en gran medida. Esto lo convierte en otro título no esencial para cualquiera que busque sumergirse por completo en la tradición de Fallout... a menos que se lance un nuevo juego que se base en este.

5. Fallout 2 - 2241

Fallout 2 es una secuela directa del primer juego de Fallout, que tiene lugar en el año 2241 y permite al jugador ponerse en el lugar del descendiente del protagonista original. El descendiente tiene la tarea de encontrar un dispositivo especial que pueda crear comunidades prósperas, incluso en las tierras contaminadas por las que Fallout es conocido. Este juego se basó en el primero, poniendo más énfasis en el juego y brindando a los jugadores un conjunto de herramientas mucho más grande para completar sus objetivos.

Fallout 2 es el último título principal que sigue la estética RPG de arriba hacia abajo del primer juego. Los creadores originales de Fallout, Interplay Entertainment, crearían los spin-offs de Tactics y Brotherhood of Steel antes de vender la serie a Bethesda. Ambos títulos originales de la línea principal aún pueden considerarse canon, pero los nuevos juegos se alejarían del antiguo entorno de California.

6. Fallout 3 - 2277

Como el primer juego de disparos en primera persona de la serie, Fallout 3 abrió nuevos caminos para la franquicia. Presenta personajes e historias más intrincados además de un juego orientado a la acción. Los jugadores toman el control de The Wanderer, un habitante de Vault en busca de su padre. Numerosos elementos importantes de la trama regresan de Fallout y Fallout 2, culminando en un acto de sacrificio que cambia las tierras baldías para siempre.

El cambio drástico en el estilo de juego también generó algunos cambios en la forma en que se presenta la historia. Se puede hablar con muchos personajes o matarlos, la exploración es aún más amplia que nunca y una mayor cantidad de trabajo de voz aporta más personalidad a los NPC. Fue entonces cuando comenzó la nueva era de Fallout, con casi todos los juegos importantes tomando como referencia Fallout 3 a medida que creaban nuevos escenarios y mejoraban aún más la jugabilidad.

7. Fallout: Nuevas Vegas - 2281

Ambientado en 2281, Fallout: New Vegas es lo más cerca que ha estado un spin-off de ser considerado un título principal completo. En New Vegas, el jugador, un mensajero al borde de la muerte, se ve envuelto en una guerra entre facciones asesinas que intentan tomar el control del desierto de Mojave. Los páramos apocalípticos de Fallout se sienten más habitados que nunca, con Vaults apenas apareciendo y numerosos elementos de la historia de títulos anteriores que no regresan.

New Vegas es algo así como un juego independiente debido a su condición de spin-off. El conocimiento de la serie Fallout puede ser útil para acostumbrarse al mundo y la historia de este título, pero tampoco es necesario para cualquiera que quiera profundizar en la tradición de la franquicia. Sin embargo, se hace referencia a los personajes y las ubicaciones en las entradas más recientes de Fallout, por lo que New Vegas podría valer la pena mirar más de cerca para cualquier fanático obsesionado con la historia.

8. Fallout 4 - 2287

El juego final en la línea de tiempo de la serie, Fallout 4, tiene lugar en el año 2287. Por primera vez, los jugadores pueden interactuar con el mundo antes de que se convierta en un montón de tierra nuclear. Posteriormente, son empujados a una tierra desconocida con la única tarea de encontrar a su hijo desaparecido. Este juego presenta cientos de devoluciones de llamadas a entradas anteriores, e incluso brinda a los jugadores la oportunidad de revivir algunos escenarios familiares mientras viajan por el páramo.

Fallout 4 continuó mejorando la jugabilidad de la serie, pero como resultado se redujeron muchos elementos de la historia. Es difícil decir qué finales en los juegos posteriores a Fallout 2 son realmente canónicos, pero lamentablemente no hay mucha variedad en cómo el jugador puede realmente personalizar su experiencia en Fallout 4. Si llega una nueva entrada principal a la serie, es de esperar que los jugadores puedan interactúan verdaderamente con el mundo de cualquier forma que deseen.

Pensamientos finales

Fallout es un juego de rol, por lo que tiene sentido que los jugadores que deseen ingresar a la serie jueguen los juegos en orden cronológico. Pero con lo mucho que cada juego cambia su mecánica, podría ser mejor para un fanático potencial simplemente comenzar con el título que mejor se adapte a su estilo de juego. Con lo interconectadas pero independientes que pueden llegar a ser las historias, comenzar con una entrada más reciente puede ser tan fácil para una persona como comenzar con una anterior para otra.

