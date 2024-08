Los íconos de Apple tienen esa forma por una muy buena razón

Si no ha estado inmerso en el diseño de la interfaz de iOS , puede mirar los íconos de Apple y pensar que son solo un cuadrado redondeado o un 'recto redondo'. Si has estado diseñando íconos, sabes que son algo diferente y es posible que hayas escuchado la palabra ardilla utilizada (matemática intermedia de un cuadrado y un círculo). Y si es un diseñador industrial, reconoce esto como una firma central de sus productos de hardware.

Desde iOS 7, los íconos de las aplicaciones pasaron de ser cuadrados redondeados a algo más complejo y refinado. Si bien todos entienden que Apple presta atención a los detalles más minuciosos, no todos ven la lógica obvia detrás de este cambio aparentemente pequeño. Si ha pasado tiempo ajustando curvas en el software de creación de superficies Alias Studio de Autodesk, el software que usa Apple, comprenderá por qué de inmediato. La respuesta es la consistencia. Apple ha creado consistencia de diseño entre su hardware y software.

Los íconos de Apple no son rectángulos redondeados porque sus productos de hardware no lo son.

Los productos de Apple se describen como minimalistas, pero 'minimalista' no debe confundirse con 'simple'. No hay nada simple acerca de los esfuerzos de superficie en sus productos de hardware. No es algo de lo que el propietario promedio de un producto Apple sea consciente, a menos que su amigo diseñador industrial se lo indique.

Un "secreto" de los productos físicos de Apple es que evitan la tangencia (donde un radio se encuentra con una línea en un solo punto) y elaboran sus superficies con lo que se llama continuidad de curvatura . Una vez que sepa cómo detectarlo en los productos, es probable que comience a verlo (o más probablemente la falta de él) a su alrededor.

La guía del observador para una buena superficie.

Aquí hay dos productos que son cajas rectangulares básicas con un borde redondeado (el de la izquierda también tiene algunas paredes curvadas desagradables, pero ese es otro artículo sobre cómo convertirse en un snob del diseño de hardware). Mire el principio y el final de ese borde redondeado en la superficie principal. ¿Ves cómo hay un cambio brusco en el resaltado? Ese es el resultado de la tangencia.

Ahora compare con Apple.

El MacBook Pro de la derecha también es un producto con dos superficies en ángulo recto unidas por una superficie curva redondeada. ¿Ves lo suaves que son los reflejos? Eso no es solo porque el acabado de la superficie es mate (sí, ayuda). Sé que acabo de decir "redondeado" pero, por supuesto, no es redondo en absoluto. Es una superficie hermosa, dulce y sexy con una curvatura continuamente variable, y una de las razones por las que me encantan los productos de Apple.

¿Por qué son diferentes?

Mire la imagen de los peines de curvatura a continuación (una forma de visualizar la curvatura). Cada línea del peine representa la cantidad de curvatura en un punto de la curva. A la izquierda, la curvatura pasa de cero al valor del radio instantáneamente. Cambio repentino en la curvatura = realce repentino.

Lo que están haciendo los diseñadores industriales de Apple es diseñar lo más destacado. El formulario sigue.

A la derecha, puede ver cómo se ve la continuidad de la curvatura. La transición de peine de curvatura es una curva en sí misma, a partir de la curvatura cero. No hay ruptura repentina en la curvatura y, como resultado, el resaltado es más suave. Esta diferencia de curvatura es más difícil de detectar en un ícono, pero lo importante es que ahora los íconos y el hardware son parte del mismo lenguaje de diseño.

Apple no tiene la patente sobre esto. Cualquier empresa puede llevar sus superficies a este grado de calidad. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Las empresas solían tener más excusas. Solía ser que las herramientas CAD de ingeniería no estaban tan preocupadas por este tipo de cosas. O los ingenieros podrían no haber sido expertos en ese módulo de sus herramientas CAD. O las herramientas de diseño de superficies y las herramientas de ingeniería no funcionaban bien juntas. O no se reconoció su importancia para el resultado final.

Muchos diseñadores industriales aplican este nivel de artesanía a los productos que diseñan que no son de Apple. Y muchos están limitados por los recursos y el compromiso de las empresas para las que diseñan (es decir, no siempre es culpa del diseñador).

Si desea profundizar más, leer algunas cosas realmente técnicas sobre superficies y descubrir que en realidad hay dos niveles de continuidad de curvatura, consulte este tutorial sobre la herramienta Alias de Autodesk (una de las muchas herramientas capaces de crear superficies con curvatura continua).

Tengo que terminar con más elogios y gratitud hacia Apple. Especialmente para aquellos C-levels (Steve Jobs) que ponen la fuerza de $$$ y el compromiso con la excelencia en la fabricación detrás de la atención al detalle que todo diseñador sueña con implementar. Y ahora, debido a un pequeño cambio en un ícono, todo esto está más conectado con el software interno. Gracias.

¿Quiere hablar más sobre la intersección de Producto y Diseño Industrial? Contácteme en stanton(dot)james(at)gmail(dot)com o a través de LinkedIn