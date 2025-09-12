Little Pepe's (LILPEPE) 12th Presale Stage se vende más rápido de lo que cualquiera esperaba

Little Pepe (LILPEPE) ha vuelto a batir el reloj, con su 12a etapa de venta previa a la venta más rápido de lo esperado y la demanda no muestra signos de desaceleración.El proyecto ahora ha avanzado a la etapa 13 en $0.0022, un precio que ya es 120% más alto que la etapa 1. Además, la venta anticipada de Little Pepe ha recaudado un impresionante 25.47 millones de dólares y ha movido más de 15.75 mil millones de tokens, todo en menos tiempo de lo previsto, confirmando la fuerte base de inversores del proyecto y el impulso creciente. Little Pepe (LILPEPE) podría alcanzar los $1. Fase 12 se vende rápidamente, Fase 13 se abre Little Pepe (LILPEPE), una blockchain Layer 2 diseñada para transacciones de alta velocidad y tarifas ultra bajas, ha envuelto la Etapa 12 de su etapa de pre-venta en un tiempo récord. 15.75 mil millones de tokens han sido comprados hasta ahora, llevando el total a $ 25.475.000. Con la demanda todavía subiendo, la Etapa 13 ahora está en vivo en $ 0.0022. Algunos analistas predicen que Little Pepe (LILPEPE) podría alcanzar valores post-lanzamiento tan altos como $ 1, añadiendo a la anticipación. Red de capa 2 construida para la utilidad real Little Pepe (LILPEPE) ofrece una blockchain de capa 2 completa optimizada para alojar tokens de meme, superando las limitaciones de las infraestructuras más antiguas. su flujo rápido, costos extremadamente bajos y experiencia de usuario sin fricción proporcionan una base práctica tanto para los desarrolladores como para los usuarios cotidianos. Comercio justo y herramientas para constructores La red incorpora un sistema anti-sniper bot para promover el acceso justo previniendo la manipulación temprana durante la negociación.Una característica importante que se acerca es el Little Pepe (LILPEPE) Launchpad, que permite una implementación rápida, segura y de bajo costo de tokens directamente en la blockchain. Al eliminar las barreras técnicas y financieras, esta plataforma tiene como objetivo empoderar a los creadores y alentar la rápida expansión del ecosistema. The Little Pepe Presale Giveaway, Ganar Tokens y ETH Little Pepe (LILPEPE) está celebrando a sus primeros seguidores con grandes recompensas de venta previa. diez participantes pueden ganar $ 77,000 en tokens cada uno contribuyendo al menos $ 100 y completando tareas sociales simples, con un mayor compromiso que aumenta sus probabilidades. Mientras tanto, los compradores en las etapas de venta previa 12 a 17 tienen la oportunidad de ganar más de 15 ETH, incluyendo 5, 3 y 2 ETH para los tres primeros, y 15 ganadores aleatorios recibirán 0,5 ETH cada uno. LILPEPE auditado por CertiK para la seguridad mejorada Little Pepe (LILPEPE) ha sido auditado por CertiK, una de las firmas de seguridad de blockchain más respetadas de la industria. La auditoría involucró una revisión integral de sus contratos inteligentes para identificar vulnerabilidades potenciales y garantizar la integridad del código. Esta verificación independiente refuerza el compromiso de LILPEPE con la transparencia, la fiabilidad y la protección de los inversores. El token también ha sido listado en CoinMarketCap, lo que aumenta la visibilidad y da acceso a la comunidad más amplia a datos de proyectos detallados. Por qué el interés sigue creciendo Little Pepe (LILPEPE) combina un modelo de impuestos cero, tarifas comerciales excepcionalmente bajas, y un mapa de ruta centrado en la práctica, tecnología escalable. Apoyado por un equipo experimentado, características basadas en la equidad, e infraestructura diseñada para ayudar a los creadores a prosperar, cada etapa de pre-venta se ha vendido más rápido que la última, estableciendo el tono para un lanzamiento altamente esperado. Little Pepe (LILPEPE) está demostrando que su impulso no es un flujo, con la Etapa 12 que se vende en un tiempo récord y la Etapa 13 ahora vive a $0.0022, ya 120% por encima del precio inicial. La venta previa ha levantado $25.47M y vendió 15.75B tokens, mientras que los compradores que entran en esta etapa bloquean en un ROI garantizado del 30% antes de la lista de $0.003. Apoyado por una auditoría CertiK, la velocidad y escalabilidad de la Layer 2, un próximo Launchpad para constructores, y una enorme entrega de $777K, LILPEPE está combinando utilidad con una demanda explosiva. Para más información sobre Little Pepe (LILPEPE) visite los enlaces de abajo: Sitio web: https://littlepepe.com El Whitepaper: HTTPS://littlepepe.com/whitepaper.pdf El telegrama: HTTPS://t.me/Littlepepetoken Twitter y X: HTTPS://x.com/littlepepetoken Esta historia fue distribuida como una publicación por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue distribuida como una publicación por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.