Little Pepe (LILPEPE) pasa la tercera etapa en tiempo récord

Little Pepe (LILPEPE) está surgiendo como una de las monedas de meme más calientes de 2025.El proyecto cerró recientemente su tercera ronda de venta anticipada en el período más corto de tiempo.El interés de los inversores ha aumentado, y está empujando la venta anticipada a moverse mucho más rápido de lo esperado.

Los números hablan por sí mismos.Pequeño Pepeya ha recaudado más de 2.57 millones de dólares en la Etapa 4, con más de 2.28 mil millones de tokens vendidos de los 3.75 mil millones disponibles. El objetivo de financiación más reciente está fijado en 4.47 millones de dólares. Con el siguiente incremento de precio que está ligado a $0.0014, la mayoría de los compradores están luchando para adquirirlos antes de que la oportunidad desaparezca. La Etapa 3 está completamente vendida, y la Etapa 4 ya ha comenzado a $0.0013 por token.





Por qué los inversionistas se reúnen para LILPEPE

A diferencia de las monedas de meme tradicionales que dependen solo del hype, Little Pepe combina la cultura de meme con una utilidad blockchain seria. Se ejecuta en su propia red Layer 2 que ofrece velocidades rápidas, seguridad fuerte y tarifas de transacción extremadamente bajas. Esto lo hace ideal para los usuarios que buscan tanto diversión como funcionalidad.Dólar LimpiezaEs el token que impulsa la cadena, que impulsa las herramientas y mantiene la visión de lo que viene a continuación. Lo ejecuta todo en el ecosistema de Little Pepe - nada realmente se mueve sin él. Desde las recompensas de apuestas a la gobernanza y las aplicaciones futuras, este token está diseñado para permanecer relevante mucho más allá de la venta previa.









Presale gana más atención con un enorme regalo

Y sobre todo, el equipo de Little Pepe está arrojando un enorme 777 mil dólares.GiveawayDiez ganadores afortunados se conectarán con $77,000 por valor de $LILPEPE cada uno, sin captura, sólo recompensas directas. Esto ha generado aún más hype e incluso ha hecho el proyecto tendencia en las redes sociales. El uso de un modelo de precios nivelado en la venta previa también ha ayudado a generar urgencia. El precio se incrementa ligeramente a medida que cada etapa se vende, y los compradores tempranos son recompensados por tomar decisiones rápidas. El enfoque ha demostrado ser beneficioso hasta ahora ya que tres fases se han cerrado de antemano.





Conclusión

Pequeño Pepeproporciona una blockchain de capa 2 real, funcionalidades comunitarias y un token que propone valor. Su éxito inicial no es todo hype, pero tiene fuertes fundamentos y planificación. La oportunidad de comprar LILPEPE en este nivel se está limitando rápidamente con la etapa 4 ganando impulso. Cualquier persona en busca del próximo proyecto de moneda de meme grande debe, de todos modos, mantener un ojo en Little Pepe e invertir antes de que esta fase de venta finalice.





For More Details About Little PEPE, Visit The Below Link:

Website: https://littlepepe.com

Esta historia fue distribuida como un lanzamiento por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.

Esta historia fue distribuida como un lanzamiento por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.Aquí.