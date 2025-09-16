La nueva financiación mutua de criptomonedas (MUTM) recauda $ 15,8 millones a medida que la fase 6 alcanza el 40%

Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 16 de septiembre de 2025/Chainwire/-- es un participante reciente en un mercado dominado por proyectos que han estado negociando durante años. sin embargo, en un corto periodo de tiempo, ha atraído una fuerte atención, recaudando más de $ 15.8 millones y incorporando a más de 16.300 titulares. Financiación Mutua (MUTM) Financiación Mutua (MUTM) Se señala un plan sencillo llevado a cabo por el trabajo real del producto, no por los titulares. Qué es la financiación mutua (MUTM) En realidad, está construyendo una plataforma de préstamo y préstamo totalmente descentralizada, lanzando primero en Ethereum con planes de expandirse a cadenas adicionales. El objetivo es simple: permitir a cualquiera la oportunidad de ganar rendimiento en criptomonedas inútiles o desbloquear la liquidez contra sus acciones - sin renunciar a la custodia o tratar con intermediarios. En la práctica, esto significa que un titular de ETH a largo plazo puede prestar USDT contra su ETH, mantener su posición intacta y recuperar el acceso completo a la garantía una vez que el préstamo sea reembolsado. El activo principal de la plataforma es MUTM, un token ERC-20 en Ethereum con un suministro fijo de 4 mil millones de dólares. Hasta el 45% está disponible en una venta previa en varias fases a precios descuentados. Cada vez que Mutuum Finance avanza a una nueva fase de pre-venta, el precio del token sube, por lo que la entrada actual de $0.035 en la Fase 6 no estará por mucho tiempo. Los patrocinadores que se unieron a la Fase 1 a $0.01 ya han reportado ganancias de aproximadamente 250%. Comprar a $0.035 de hoy puede ser potencialmente favorable para los usuarios, antes de que el precio de listado previsto sea $06. Dos diseños de mercado: P2C y P2P La capa de préstamos de Mutuum se ejecuta en dos mercados complementarios, dando a los usuarios la opción de elegir entre liquidez instantánea, combinada y ofertas totalmente personalizadas. Comprar a $0.035 de hoy puede ser potencialmente favorable para los usuarios, antes de que el precio de listado previsto sea $06. Dos diseños de mercado: P2C y P2P La capa de préstamos de Mutuum se ejecuta en dos mercados complementarios, dando a los usuarios la opción de elegir entre liquidez instantánea, combinada y ofertas totalmente personalizadas. Contenidos de Peer-to-Contract (P2C) En el lugar P2C, los proveedores colocan activos en un pool compartido de contratos inteligentes. Los prestamistas aprovechan el mismo pool en demanda, con tasas que se ajustan dinámicamente a medida que cambia la utilización. Debido a que la liquidez es colectiva, la ejecución es casi instantánea y los rendimientos se actualizan en tiempo real - muy adecuados para activos importantes como ETH o USDC. Los Peer to Peer (P2P) El mercado P2P está construido para términos personalizados. Los prestamistas y prestamistas publican ofertas y acuerdan el activo, el tamaño, la duración, la relación de garantía y la tasa antes de bloquear fondos. Esta estructura hace que P2P sea un ajuste natural para los tokens de nicho, el préstamo a tasa fija y las duradas adaptadas que no se ajustan bien a un pool público. Juntos, estos dos mercados permiten que Mutuum sirva tanto a prestamistas que buscan rendimientos directos como a usuarios avanzados que desean un control granular sobre el riesgo, el plazo y el precio. Dentro de la financiación mutua: cómo el préstamo se encuentra con el préstamo Mutuum Finance ejecuta una idea simple a escala: el mismo motor sirve dos roles. Los depósitos alimentan el sistema; el préstamo paga por ese acceso. Todo sucede en cadena a través de contratos inteligentes, por lo que los fondos permanecen en el control del usuario desde el principio hasta el final. Para los prestamistas, el flujo es sencillo. deposita un activo -USDC, por ejemplo- y el protocolo emite mtTokens que representan la posición del usuario. Estos mtTokens acumulan interés automáticamente y pueden ser rescatados 1:1 por el activo subyacente más rendimiento cuando un usuario esté listo. Los prestamistas toman el camino opuesto. Para desbloquear la liquidez, publican una garantía aprobada que vale más que la cantidad que prestan. Los intereses se acumulan en tiempo real; una vez que el principal y los intereses se reembolsan, el contrato inteligente libera la garantía inmediatamente. Este diseño sobre-collateralizado es lo que permite a los usuarios acceder al crédito sin vender sus acciones o entregar datos personales. Qué esperar a continuación El próximo capítulo de Mutuum Finance se centra en el producto de envío.Con la entrega de la Fase 1 del plan de ruta, el equipo se centra en finalizar el motor de préstamo principal y mover los módulos a la testnet pública, donde los desarrolladores y la comunidad pueden probar los flujos reales mientras que los auditores independientes revisan cada lanzamiento.El objetivo: traer la plataforma en línea junto al token MUTM para que la utilidad esté en vivo desde el primer día. Más allá del lanzamiento, el mapa de ruta apunta a un despliegue rentable de la capa 2, un stablecoin sobrecollateralizado con USD para profundizar la liquidez, y un programa de compra y distribución que utiliza los ingresos del protocolo para comprar MUTM para su distribución a los accionistas.Junto con el diseño de doble mercado (P2C para liquidez instantánea, P2P para términos personalizados), estos pasos tienen como objetivo convertir la tracción temprana en un uso duradero. Sobre la financiación mutua es un protocolo descentralizado de préstamo y préstamo en Ethereum que combina liquidez instantánea combinada (P2C) con préstamos P2P personalizados. Financiación Mutua (MUTM) Para más información sobre Mutuum Finance (MUTM), visite los enlaces de abajo: Sitio web: https://mutuum.com En el link: https://linktr.ee/mutuumfinance