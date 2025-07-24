La moneda de memes basada en Ethereum PEPETO supera los $5.5M en venta previa

Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 23 de julio de 2025/Chainwire/--Las ventas previas en las etapas tempranas presentan una rara ventana para una alta participación ascendente. Históricamente, aquellos que identificaron los tokens adecuados en esta etapa han visto algunos de los retornos más exitosos en el mercado de criptomonedas. , una moneda meme construida en la blockchain de Ethereum, ha superado los 5,5 millones de dólares en financiación previa a la venta. Con su demo de intercambio ahora en vivo, el proyecto está viendo una mayor actividad a medida que fusiona la cultura meme con la tecnología avanzada de puente y cambio de token. Pepe Pepe Intercambio con Ethereum de Pepeto El mercado de monedas meme está evolucionando, y Pepeto está en la vanguardia, ofreciendo más que un atractivo viral. Desarrollado en Ethereum, el proyecto eleva la barra al fusionar la diversión impulsada por la comunidad con una verdadera infraestructura técnica. En el corazón de Pepeto se encuentra un intercambio descentralizado totalmente funcional alimentado por la tecnología PepetoSwap y un puente sin problemas que conecta múltiples cadenas. Esto significa que los comerciantes pueden evitar los swaps de alta tarifa y los intermediarios centralizados, disfrutando de transacciones rápidas, seguras y sin tarifas construidas en la red de confianza de Ethereum. Con la escalabilidad y la velocidad como características clave, A medida que la adopción de Layer-2 crece, se destaca como una de las pocas monedas meme que proporcionan valor técnico tangible. Pepe Pepe Utilidad, velocidad y cultura: el triple borde de Pepeto \n \n \n \n \n \n Comercio de tarifas cero a través de PepetoSwap Puente cross-chain para swaps rápidos y rentables Contrato inteligente totalmente auditado para una mayor confianza Narrativa de rana viral con fuertes vínculos con Elon y PEPE Anuncio de la lista de divisas de Tier 1 se espera pronto La visión de Pepeto para el futuro de la Crypto Pepeto se posicionó como un jugador transformador en las finanzas digitales. El intercambio de puentes aborda las ineficiencias en cadena, aumenta la liquidez y apoya transferencias de token sin problemas entre redes. Pepe Pepe Un motor clave de su ascenso es la venta previa, que ha traído $ 5.5 millones hasta el momento, con tokens todavía valorados en $ 0.000000142. Su nombre -Power, Energy, Precision, Efficiency, Technology, and Optimization- refleja por qué es llamado el "Dios de las ranas", representando un compromiso con la transparencia y la seguridad para todos los usuarios. Los compradores tempranos siguen siendo confiados, especialmente con el token que aún no ha debutado en las bolsas centralizadas, dejando espacio para que los nuevos inversores se unan antes de que se desarrollen los principales eventos de liquidez. Cómo comprar $PEPETO Los inversores pueden participar en la venta previa de $PEPETO ahora a través de la Los tokens tienen un precio de $0.000000142, con ETH, USDT y BNB aceptados.Los compradores tempranos tienen acceso a recompensas de apuestas y otros beneficios exclusivos del ecosistema. Sitio web oficial Sitio web oficial Sobre $PEPETO Combina el humor de las monedas de meme con robustas aplicaciones del mundo real.Con su intercambio de tarifas cero, puente cross-chain y recompensas de apuestas líderes en la industria, está estableciendo un nuevo estándar para las monedas de meme en 2025. Dólar Pepe Dólar Pepe Enlaces oficiales: Sitio web: https://pepeto.io/ https://pepeto.io/ X (en el Twitter): https://x.com/Pepetocoin https://x.com/Pepetocoin Canal de Telegrama: https://t.me/pepeto_channel https://t.me/pepeto_channel En Instagram: https://www.instagram.com/pepetocoin/ https://www.instagram.com/pepetocoin/ Contacto Gerente de Relaciones Daniel Bonocci Velocidad Contacto@pepeto.io \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa