La dura verdad sobre las criptomonedas: la demanda lo es todo y probablemente estés perdiendo

¿Quieres tener el control de tus finanzas o qué?

¿Quieres tener la libertad de acceder a tu dinero donde quiera y cuando lo necesites? ¡Impresionante!

¿Has oído hablar del esmalte de uñas Dog Wif? Es una nueva memecoin en solana…





Existe una única ley económica que rige todos los mercados:

Oferta vs demanda.





La oferta de criptomonedas es superabundante.





Fungible, no fungible, stablecoin, gobernanza, meme, prueba de trabajo, prueba de participación, etc., no faltan nuevos tokens que surgen a diario.





Para poner las cosas en perspectiva, en 2017 había aproximadamente 10 000 criptoactivos. A febrero de 2025, hay más de 11 500 000 y su crecimiento parece estar acelerándose.





Cuando la oferta supera la demanda, la atención se desvía y la liquidez se distribuye de manera desigual, lo que genera carteras de pedidos reducidas y hace que los precios experimenten una sensibilidad extrema a la presión de venta, lo que termina resultando en movimientos bajistas agresivos (generalmente permanentes).





Cuando la demanda supera la oferta y se mantiene a lo largo del tiempo, obtenemos Bitcoin.





Al combinar un diseño económico cuidadoso que toma en cuenta adecuadamente la dinámica de la oferta con una tecnología poderosa y sumamente simple que está filosóficamente alineada con la sociedad, se genera una comunidad leal, que activa el efecto volante de liquidez, generando liquidez y la demanda real se consolida en torno a activos genuinos.





No existe ningún truco mágico: el único factor que diferencia la calidad y, en última instancia, determina el éxito es la demanda . Punto.





Aunque parezca sencillo a primera vista, la demanda es en realidad un principio multidimensional con capas de dependencia y grados de matices sutiles.





En otras palabras, hay niveles en esto.

Dominó de demanda

La demanda tiende a moverse uniformemente a lo largo de los activos en relación con los primitivos más fundamentales asociados con un proyecto/producto/economía.





Hay dos tipos de primitivas de demanda: directas e indirectas.





La demanda directa se relaciona con la demanda que surge dentro de un sector nicho estrecho. Esto puede incluir cosas como el deseo de usar una aplicación, que se traduce en la demanda de poseer el token de la aplicación, lo que a su vez se traduce en la demanda de acceder a la red en la que está construida, lo que se traduce en la demanda del token de la red.





La demanda indirecta se relaciona con la demanda que surge de fuerzas macro independientes, como la impresión de dinero, las tasas de interés, las políticas soberanas y los regímenes políticos.





Ambos tipos de conductores también dependen uno del otro.





Factores como las políticas monetarias afectarán el estado del capital libre o excedente en manos de la población, lo que determinará el apetito de riesgo del público, que indica los tipos de activos que probablemente atraigan capital. A la inversa, a medida que los activos de mayor riesgo comiencen a aumentar sin cambios fundamentales en el capital público disponible, eso indica que los participantes sofisticados del mercado esperan que el capital llegue pronto a las manos del minorista promedio y se están adelantando a él.





En lo que respecta a las criptomonedas, las principales palancas de la demanda tienen su raíz en los hábitos más simples de la naturaleza humana: la búsqueda del placer y la evitación del dolor… Ambos son desencadenados por narrativas.





El gigantesco argumento general aplicable a ambas palancas es la soberanía : la protección y la oposición al gobierno.





La narrativa general sobre la búsqueda del placer es perfecta: Lambos, Rolex, viajes de lujo, atención de personas atractivas y reconocimiento de amigos y familiares. El deseo de tener razón y sacar provecho de ello. A esto lo llamamos juego.





El discurso gigantesco y general sobre cómo evitar el dolor se refiere a cómo evitar el miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés). Ver a otras personas ganar dinero que les cambia la vida genera el deseo de no ser considerados tontos y de no ser dejados de lado. A esto lo llamamos capitulación (perder la integridad con uno mismo y arruinar toda la cartera).

¿Quién conduce?

Para entender cómo se impulsa la demanda, primero debemos entender cómo se ve la demanda identificando de dónde proviene. Dado que la métrica de la demanda se expresa predominantemente como presión de compra/venta y liquidez, el marco correcto para identificar la fuente/origen de la demanda es preguntar QUIÉN .





Para simplificar las cosas, el quién existe en tres categorías generales:





Constructores





Entre ellos se incluyen desarrolladores individuales que experimentan con la creación de herramientas, empresas que crean productos que generan ingresos en el mundo real, piratas informáticos que buscan grietas para subvertir los sistemas, creadores de contenido que escriben épocas para difundir el mensaje, pequeños equipos en garajes que crean DEX, puentes y todo tipo de otros contratos inteligentes.





Minorista





La supermayoría. Los chicos de las respuestas y los KOL en el Twitter de las criptomonedas. Los inversores en memecoin, los conocedores de NFT, los simios especuladores y los apostadores degenerados 100x. También se los conoce comúnmente como los "poseedores de bolsas" o "liquidez de salida". Los especuladores que buscan aumentar los retornos, escapar de la matriz y rascarse la picazón de pertenecer a una comunidad.





Instituciones





Se trata de corporaciones que diversifican sus balances con criptomonedas, empresas que implementan obligaciones de deuda tokenizadas y gobiernos que convierten volcanes en plataformas de minería de Bitcoin.





Aquí omitimos la multitud de participantes interinos, incluidos creadores de mercado, bolsas, proveedores de servicios como infraestructura de nodos y servidores en la nube, y otros.

Demanda exigente

Entonces, ¿CÓMO se impulsa la demanda en el sector de las criptomonedas?





Obviamente, al apoyar una memecoin con liquidez interna, obtener el respaldo de una persona influyente y enviar spam con respuestas con técnicas tóxicas de bots de “comunidad”…





Bromas aparte, la demanda de criptomonedas se rige por el mismo modelo que en cualquier otro ámbito de la vida: el marketing.





No vamos a profundizar demasiado en las implicaciones morales del marketing, pero sólo destacaremos que el marketing está, en virtud de su naturaleza, diseñado para manipular las emociones.





En un esfuerzo por aprovecharse de la naturaleza humana, todo se reduce a elegir un método (atraer o forzar).





La atracción es el método lento de crear orgánicamente buenos productos y comunidades. Estos requieren períodos muy largos de tiempo para generar confianza, pero crean impactos duraderos y, en algún momento, se convierten en supersistemas reflexivos y autosostenibles.





Forzar es usar tácticas sórdidas para crear una falsa ilusión de que algo es más valioso de lo que es. Se trata de métodos baratos, de corta duración y altamente destructivos que se entenderían mejor si un experto en criptomonedas analizara los casos de Memecoin de Argentina y repasara las innumerables historias de Pumpfun .





Independientemente del método de marketing que impulse la demanda, lo importante es la naturaleza de la demanda misma; aquí estamos hablando de los factores de forma que miden la adopción.

Medición de la demanda

La forma más común e incorrecta de medir la adopción es por el precio. Esta forma ligeramente mejor es a través de la liquidez. La liquidez es la piedra angular de los mercados financieros y la métrica más importante a la hora de evaluar el bienestar económico de un activo o clase de activo. Es decir, el deseo de poseer [presión de compra] y el deseo de no dejar ir [presión de venta].





Cuando el precio de las criptomonedas aumenta, se crea un círculo vicioso psicológico en la mente de las personas que cree que la criptomoneda debe ser valiosa y se convierte en una profecía autocumplida de crecimiento de los precios. Lo inverso se aplica a la depreciación de los precios: cuando el número baja, las personas asumen que el proyecto ya no tiene demanda.





Si bien hay algo de verdad en esto, no refleja toda la realidad.





Como innovación pseudoeconómica que prioriza la tecnología, la demanda de criptomonedas es mucho más compleja y tiene vectores en las finanzas y la tecnología. A continuación, se ofrece una lista no exhaustiva:





MAU (Meses de usuarios activos)

DAU (Usuarios Activos Diarios)

Número total de direcciones en cadena

Número total de contratos inteligentes

Número total de transacciones

Número total de desarrolladores

Tasa de hash de mineros

Cantidad de tokens apostados de nodos

Volumen en cadena

TVL (valor total bloqueado)





La lista y la cantidad de formas de interpretar los datos correspondientes es enorme; el desafío que aún no se ha superado adecuadamente es comprender cuánto de esta demanda es realmente orgánica y sintetizarla con otros impulsores para comprender genuinamente el estado de un proyecto.

Exigiendo el porqué

Independientemente de lo que en última instancia impulsa la demanda, la pregunta más importante que debemos hacernos siempre es “¿por qué?”.





Por difícil que a veces resulte ignorar el ruido externo, date el derecho de explorar intelectualmente el sustrato subyacente sumergiéndote profundamente en el razonamiento lógico.



¿Por qué quiero comprar esto?

¿Por qué otras personas ven valor en esto?

¿Por qué alguien querría venderlo?

¿Por qué alguien querría poseerlo?

¿Por qué alguien piensa que otras personas lo quieren?

¿Por qué un proyecto querría construir sobre esta red?

¿Por qué no construirían otra red?



Es comprensible que se trate de una pendiente pronunciada, ya que a veces resulta aún más difícil descartar los propios prejuicios y no caer en un bucle recursivo de cuestionamientos que provoca una sobrecarga de decisiones denominada “análisis por parálisis”.





Simplemente comprende que cuando puedas controlar tus impulsos y explorar genuinamente los rincones más profundos y oscuros a través de la pregunta del por qué, sin apego emocional, en algún momento llegarás a un punto de decisión final.





Llegar temprano no siempre es mejor,

No se trata de tener razón,



Al final del día lo que importa es ganar; y ganar sucede cuando estás dispuesto a equivocarte con tal de ser rentable.





Ahora salgamos y exijamos grandeza 💫





Nos vemos al otro lado Anon 🥂