iAero Protocol lanza Token Sweeper, distribuye el 5% del suministro de LIQ a los accionistas

Sheridan, Wyoming, Estados Unidos, 4 de diciembre de 2025/Chainwire/--iAero Protocol lanza la aplicación Token Sweeper, anuncia la campaña de distribución de LIQ. El protocolo de apuestas líquidas base-nativo introduce la herramienta de intercambio de lotes multi-token y el programa de recompensas del apostador de seis meses. , un protocolo de apuestas líquidas en Base, anunció hoy el lanzamiento de Token Sweeper, una aplicación que permite a los usuarios intercambiar múltiples tokens en transacciones únicas. Protocolo de IAERO Protocolo de IAERO iAero Protocol permite a los usuarios depositar AERO o veAERO y recibir tokens iAERO líquidos. Esto proporciona liquidez para las posiciones escrovadas por el voto mientras se mantiene la exposición a las recompensas de voto de Aerodrome. Visión general del protocolo Los modelos de token de votación requieren que los usuarios bloqueen el capital para obtener rendimientos. iAero Protocol ofrece un enfoque alternativo: los usuarios depositan AERO, reciben iAERO líquido y pueden despegar en cualquier momento sin penalizaciones. El protocolo distribuye el 88% de los ingresos a los accionistas de iAERO & LIQ. Las fuentes de ingresos incluyen las recompensas de votación de Aerodrome, los pagos de suborno y las tasas de negociación. Lanzamiento de Sweeper Token Sweeper aborda la fragmentación de la cartera de los tokens acumulados a través de las gotas de aire, la agricultura de rendimiento y la actividad comercial. \n \n \n \n \n Intercambio de lotes de múltiples tokens en USDC o WETH en transacciones únicas Ruta a través de más de 100 DEXs a través de la agregación para optimizar la ejecución Filtrar los tokens de spam automáticamente usando listas de bloques actualizadas Simulación de transacciones antes de la ejecución La aplicación soporta nueve redes: Base, Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, BNB Chain, Avalanche, Scroll y Linea. Temporada 1 Distribución La temporada 1 otorga un punto por cada iAERO apostado por día durante seis meses. En conclusión, el 5% del valor completamente diluido de LIQ se distribuirá proporcionalmente en función de los puntos acumulados. La campaña recompensa la participación sostenida en la apuesta, al tiempo que permanece accesible a los nuevos participantes a lo largo de la temporada. Arquitectura del protocolo iAero Protocol agrega los depósitos de los usuarios en una posición de veAERO gestionada colectivamente en Aerodrome, el principal intercambio descentralizado de la Base. Base, desarrollado por Coinbase, ha establecido una presencia significativa en el mercado de la capa 2. Aerodrome procesa un volumen de comercio diario sustancial, generando ingresos de tarifas para los titulares de veAERO. el modelo de apuestas líquidas de iAero convierte este flujo de rendimiento en retornos accesibles para los accionistas de iAERO. Disponibilidad iAero Protocol está disponible en vivo en iaero.finance. Token Sweeper está disponible en sweeper.iaero.finance. La documentación está disponible en docs.iaero.finance. Sobre el Protocolo IAero es una solución de apuestas líquidas que permite a los usuarios obtener recompensas de votación de Aerodrome sin necesidad de lockup. El protocolo gestiona una posición de veAERO de propiedad colectiva, distribuyendo el 88% de los ingresos a los accionistas de iAERO & LIQ. Construido en Base, iAero combina la generación de rendimiento con los productos de infraestructura de DeFi. Protocolo de IAERO Protocolo de IAERO Contacto con los medios: \n \n \n \n \n \n Sitio web: https://iaero.finance Documentación: https://docs.iaero.finance Twitter: https://x.com/iaeroProtocol Discord: https://discord.gg/QryJDAkcfa Correo electrónico: iaero@iaero.finance https://iaero.finance https://docs.iaero.finance https://x.com/iaeroProtocol https://discord.gg/QryJDAkcfa Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero.Los usuarios deben realizar su propia investigación antes de interactuar con cualquier protocolo DeFi. Contacto fundador Protocolo de IAERO Protocolo de IAERO Ayuntamiento@iaero.finance \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa El programa