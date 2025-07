GUNZ anuncia la expansión del token $GUN a Solana

Robinson Point, Singapore, July 7th, 2025/Chainwire/-- GUNZ , el ecosistema blockchain L1 que impulsa el revolucionario juego AAA Off The Grid (OTG), anunció hoy la expansión de su token $GUN a la blockchain Solana.

Este movimiento estratégico trae parte del suministro circulante del token $GUN a Solana, mejorando la accesibilidad para los usuarios estadounidenses (y globales) al tiempo que refuerza el liderazgo de GUNZ en el sector de juegos de blockchain.

Alineamiento estratégico con Solana: una visión multi-cadea

Bajo la audaz bandera, “$GUN está llegando a Solana”, GUNZ está abrazando la infraestructura blockchain de alta velocidad y de bajo costo de Solana y el ecosistema robusto para amplificar su estrategia multi-cadea, apropiadamente resumida como “Too Big para una cadena”.

Este movimiento representa el último paso en una estrategia multi-cadea clara, estableciendo el escenario para la expansión adicional a otras cadenas de bloques prominentes en el futuro.El proceso de puente a Solana será facilitado por LayerZero, un líder en interoperabilidad de blockchain y transacciones transversales sin problemas.

Actualmente, $GUN está disponible en múltiples blockchains y plataformas, incluyendo GUNZ Layer 1 y AVAX C-chain. Este alineamiento aumenta radicalmente la accesibilidad al token y desbloquea nuevas oportunidades para asociaciones, campañas y compromiso de la comunidad al aprovechar el alcance global de Solana.

Para celebrar este hito, GUNZ lanzará un paquete de contenido NFT de edición limitada con tema de Solana. Detalles sobre cómo reclamar esta oferta exclusiva se anunciarán pronto, añadiendo emoción a la creciente comunidad Off The Grid.

Off the Grid y el ecosistema GUNZ: una visión aclarada

GUNZ es famoso por Off The Grid, el primer juego AAA con una economía en cadena, disponible en plataformas como Epic Games Store, Xbox, PlayStation y pronto Steam.Dentro de OTG, el token $GUN sirve como un token de utilidad, permitiendo a los jugadores comprar artículos en el juego, participar en el comercio de activos y participar en interacciones de juego impulsadas por blockchain.

Después de la integración de Solana, los jugadores podrán depositar $GUN basado en Solana directamente en su cartera en el juego, permitiendo transacciones rápidas, confiables y convenientes dentro de la inmersiva economía digital de OTG.

Con más de 17 millones de carteras registradas en el ecosistema GUNZ, GUNZ está listo para un fuerte crecimiento.

Perspectiva de liderazgo

“El lanzamiento de $GUN en Solana refleja nuestro compromiso a largo plazo para construir un ecosistema verdaderamente global y de primer nivel”, dijo Vlad Korolov, CEO de Gunzilla Games. “La velocidad y la escalabilidad de Solana nos permiten llegar a nuevas comunidades con mayor eficiencia y fiabilidad.

Mirando hacia adelante

GUNZ está programado para compartir actualizaciones adicionales en las próximas semanas, incluyendo detalles sobre el muy esperado lanzamiento en Steam de Off The Grid y la disponibilidad de tokens más globales.A medida que el ecosistema se prepara para la adopción masiva, la comunidad de criptografía se anima a mantenerse atento a los anuncios que solidificarán la posición de GUNZ como un trailblazer en el juego de blockchain.

Riesgo y divulgación regulatoria

$GUN es un activo de utilidad en el juego. No ha sido registrado, calificado o aprobado como un producto de seguridad, mercado de capitales o token de pago digital en ninguna jurisdicción. Ningún regulador ha revisado este material. Esta publicación no es una oferta, solicitud o asesoramiento de inversión, y $GUN no se ofrece a personas estadounidenses. El valor del token puede caer a cero y no está cubierto por los esquemas de compensación de los inversores (incluidos aquellos bajo MiCAR de la UE). Siempre verifique la elegibilidad antes de adquirir o usar $GUN.

Sobre Gunzilla

Fundada en 2020, Juegos de Gunzilla es un desarrollador independiente de videojuegos AAA y editor detrás de Off The Grid - un revolucionario Battle Royale ahora en vivo en PC, PlayStation y Xbox. Gunzilla es también el creador de GUNZ, un ecosistema blockchain de primer nivel para los jugadores, y el orgulloso propietario de Game Informer, la mayor plataforma de medios de juego.

Impulsado por una pasión por la innovación, Gunzilla se dedica a empujar los límites de lo que es posible en el juego, ofreciendo experiencias de vanguardia que capacitan a jugadores, desarrolladores y a la industria en su conjunto.

Para más información, los usuarios pueden visitar GunzillaGames.com.

X oficial de los juegos de Gunzilla https://x.com/GunzillaGames

Oficial X de GUNbyGUNZ - https://x.com/GUNbyGUNZ

X Off The Grid - https://x.com/PlayOffTheGrid

Oficial Jurídico

Marina Danylyuk

Poseidón 133 PTE LTD

[email protected]

Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.

