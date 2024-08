¡Guía paso a paso para impulsar su primer proyecto en GitHub!

Pasos que pueden hacer tu trabajo a la mitad!!

Primero seleccione su proyecto y abra su terminal en el directorio raíz de su proyecto.

1. Comprobar la versión de Git

git --version

Si no muestra la versión de git, vaya al sitio web oficial de git y descargue el git de acuerdo con el sistema operativo de su sistema.

2 . Si estamos configurando el git por primera vez, podemos configurar el git con nombre y correo electrónico.

git config --global user.name "Your_Name" git config --global user.email "Your-Email"

3. Inicializar el repositorio de Git

git init

Nota: - En el directorio raíz de su proyecto

Inicializa el repositorio de git en el proyecto local y lo hará. carpeta git que contiene carpetas y archivos importantes.

4. Confirmar archivos en el repositorio de git.

Hay tres pasos: -

Paso 1 : Necesitamos agregar un archivo al área de ensayo.

git add <File_Name> {{For Single File}} git add . {{For all the files in current Directory}}

Nota : - En lugar de <File_Name>, agregue su archivo y, si desea seleccionar todos los archivos en el directorio actual, use {{ . }} o {{ * }}

Área de preparación: - El área de preparación es esa área donde podemos comprar algunos artículos y ponerlos en el cubo.

Para verificar si los archivos se agregan o no, use esto:

git status

Paso 2 : Confirmar un archivo en el repositorio de git es escribir un mensaje de confirmación.

m = mensaje

git commit -m "First Commit"

Nota : - En las " Comillas dobles ", debe escribir su mensaje.

Paso 3 : Empuje el archivo a un repositorio remoto. {{Github}}

Ahora crea tu cuenta en git-hub y crea un repositorio.

Para agregar archivos en su repositorio remoto, use esto:

git remote add origin [email protected]:"Username_on_github"/"Repository_Name"

Nota : - Este comando anterior es un solo comando y ahora coloque su nombre de usuario de git-hub (sin comillas) y coloque el nombre de su repositorio (sin comillas).

Como esto

git remote add origin [email protected]:XYZ/project.git

Y si no entiende esto, vaya a su repositorio en git-hub y haga clic en el botón clonar o descargar y copie la URL con el método SSH.

Verificar

git remote -v

5. Crear clave SSH.

¿Por qué usamos SSH?



Al usar el protocolo ssh, podemos conectarnos y autenticarnos en servidores y servicios remotos. Con las claves ssh, podemos conectarnos a GitHub sin proporcionar nuestro nombre de usuario y contraseña en cada visita con la ayuda de la frase de contraseña. En el método HTTPS, deberá completar nuestro nombre de usuario y contraseña en cada visita, lo que será muy inconveniente.

Git asocia una URL remota con un nombre y nuestro control remoto predeterminado generalmente se llama " Origen ".

1. Generar nueva clave ssh y agregarla a un agente ssh.

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "email"

Nota : - Coloque su correo electrónico entre "comillas dobles".

Esto crea una nueva clave ssh utilizando el correo electrónico proporcionado como etiqueta.

1.1. Para el archivo predeterminado Presione {{ ENTER }}

/home/{{username_of_pc}}/.ssh/id_rsa: ENTER

1.2. Introduzca una frase de contraseña.

1.3. Ahora nuestra identificación ha sido guardada en

Private Key : /home/{{username_of_pc}}/.ssh/id_rsa & Public Key : .ssh/id_rsa.pub

2. Agregar nuestra clave ssh al agente ssh

eval "$(ssh-agent -s)" it gives like {{agent_id : 15800}}

3. Ahora agregamos la clave privada SSH a ssh-agent a nuestra ruta predeterminada.

ssh-add ~/.ssh/id_rsa

4. Agregar una nueva clave ssh a su cuenta de github.

Copie la clave ssh en nuestro portapapeles.

Método Automático (Usando Xclip) En Ubuntu sudo apt-get install xclip en Manjaro Open Octopi -> Descargar Xclip Clip del conjunto de Xclip <~/.ssh/id_rsa.pub

2. Método Manual

Home/.ssh/id_rsa.pub Open this file and copy your key.



Ahora vaya a github.com ➢➢ En Foto de perfil (desplegable) ➢➢ Configuración ➢➢ Use la barra lateral {{ SSH & GPG Keys }} ➢➢ Luego vaya a este directorio en su computadora {{Home/.ssh/id_rsa.pub} } Abra este archivo y copie su clave .

Cree una nueva clave SSH ➢➢ Asigne un título al archivo con una etiqueta descriptiva ➢➢ Pegue la clave en un "Campo clave" ➢➢ Haga clic en {{ Agregar clave SSH }}

5. Ahora para probar la conexión SSH.

¡Después de ejecutar esto, mostrará este mensaje en la terminal!

Hi {{ USERNAME }}! You've successfully authenticated but github does not provide shell access.

6. Empuje final

git pull --rebase origin master git push origin master

Nota : Cambie 'maestro' en cualquier rama para empujar.

Luego, puede enviar con éxito su archivo al servidor remoto y puede configurar una conexión SSH.

Para comprobar la conexión

git log

Algunos otros conceptos útiles de git.

Hay conceptos que pueden ayudarte a entender el git más profundamente.

1. Crea una nueva sucursal.

git checkout -b Branch_name

Si desea volver a la rama principal.

git checkout master

Si desea eliminar la sucursal.

git branch -d Branch_name

2. Actualizar y fusionar.

Para actualizar el repositorio local a la confirmación más reciente

git pull

Para fusionar otra sucursal en la sucursal activa.

git merge <branch>

En ambos casos, git intenta fusionar automáticamente los cambios. desafortunadamente esto no siempre es posible y los resultados son conflictivos.

podemos fusionar esos conflictos manualmente editando los archivos que muestra git.

git add <filename>

Antes de fusionar los cambios podemos obtener una vista previa.

git diff <source-branch> <target-branch>

3. Etiquetado.

podemos dar etiqueta (línea 1.0.0)

git tag 1.0.0 {{1b2eld63ff}}

Nota : {{ estos son los primeros 10 caracteres de la identificación de confirmación. }}

4. Registro Git.

Mediante Git Log podemos estudiar el historial del repositorio.

Avanzado :

Ver solo las confirmaciones de un determinado autor. registro de git --autor <nombre> Registro muy comprimido. git log --pretty=una línea

Formato más preferible

git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"

3. Solo mostrará los archivos que han cambiado.

git log --stat

5. Reemplazar cambios locales.

git checkout --filename

(si hicimos algo mal), esto reemplazará el archivo con el último contenido en HEAD.

Si queremos descartar todos los cambios y confirmaciones locales, obtenga el historial más reciente del servidor

git fetch origin git reset --hard origin/master

6. Nunca olvides crear tu archivo .gitignore.

Archivo Gitignore ➢➢ Es un archivo que especifica los archivos o carpetas que queremos ignorar.

Hay varias formas de especificar esos

En primer lugar, puede especificar por el nombre de archivo específico. Aquí hay un ejemplo, digamos que queremos ignorar un archivo llamado readme.txt , luego solo necesitamos escribir readme.txt en el archivo .gitignore .

, luego solo necesitamos escribir en el archivo . En segundo lugar, también podemos escribir el nombre de la extensión. Por ejemplo, vamos a ignorar todos los archivos .txt , luego escribiremos *.txt .

, luego escribiremos . También hay un método para ignorar una carpeta completa. Digamos que queremos ignorar la carpeta llamada prueba . Entonces podemos simplemente escribir test/ en el archivo.

Como esto

archivo .gitignore

Consejos útiles

1. Git Gui integrado.

gitk

2. Utilice la salida colorful-git.

git config color.ui true

3. Usa sumas interactivas.

git add -i

Algunos artículos y repositorios útiles

Para GitIgnorar

