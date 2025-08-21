Ethereum Meme Coin Pepeto (PEPETO) podría entregar rendimientos más altos que DOGE en 2025

se está formando para ser uno de los proyectos más hablados que se dirigen a la carrera del toro de 2025, posicionándose como un desafío directo a . Peñón (Peñón Pepe) Título Dogecoin (DOGE) Peñón (Peñón Pepe) Título Dogecoin (DOGE) A diferencia de las monedas construidas únicamente sobre hype, Pepeto se ejecuta totalmente en Ethereum, no en una Layer-2, y está respaldado por productos funcionales como un intercambio de negociación con tarifas cero, un puente entre cadenas y recompensas de apuestas de alto rendimiento. Su precio de venta previa acaba de alcanzar los $0.000000148, con más de $6 millones ya recaudados, señalando un impulso creciente antes de las listas. Si este nivel se mantiene, algunos analistas ven un movimiento del 30% hacia $ 0,26, pero la emoción más aguda está inclinándose hacia las ventas anticipadas como Pepeto, donde el techo de crecimiento es mucho más alto. La infraestructura de Pepeto Pepeto no es sólo otro token que se ejecuta en Ethereum. El equipo está diseñando un sistema más amplio para abordar los problemas que los comerciantes de monedas meme encuentran en cada ciclo. \n \n \n \n \n El primer intercambio de tarifas cero para el comercio de monedas de meme a través de PepetoSwap Un puente de cadena que conecta las principales blockchains sin riesgos externos Un entorno de lanzamiento estructurado para minimizar la actividad del bot de francotirador Un centro comercial y cultural desarrollado por constructores que trabajaron en proyectos anteriores de meme Al combinar la energía meme-driven con la infraestructura real y la seguridad, Pepeto apela tanto a los comerciantes rápidos como a los titulares a largo plazo que buscan un crecimiento sostenible. Por qué Pepeto podría superar a DOGE en 2025 DOGE todavía se beneficia de ser un nombre criptográfico doméstico con una comunidad leal y el apoyo de Elon Musk, pero su tecnología está en retraso. \n \n \n \n \n Utility Beyond Popularity – DOGE depende principalmente de su estatus cultural, mientras que Pepeto introduce herramientas de trabajo como PepetoSwap y PepetoBridge para construir casos de uso real. Una estructura de mercado más justa – Pepeto no tiene impuestos de comercio, carteras de equipo y contratos auditados por Coinsult y SolidProof, dando transparencia a DOGE nunca ofrecido. Comercio más rápido, más barato – PepetoSwap permite transacciones con tarifas cero y su puente entre cadenas proporciona movimiento de bajo coste entre cadenas, resolviendo la fricción que los usuarios de DOGE a menudo se enfrentan. Mecanismos de crecimiento integrados: Pepeto ofrece una apuesta del 242% de APY y un modelo de listado justo para los nuevos tokens, asegurando el crecimiento y la participación continuos del ecosistema. Por ejemplo, un ascenso a $0.00000148 proporcionaría un retorno 10x, una oportunidad mucho mayor que la proyectada de DOGE de $0.21 a $0.26. Sentimiento y Social Media Buzz Pepeto está ganando una fuerte tracción en los espacios sociales de cripto.Su marca está vinculada directamente a la cultura meme, pero la verdadera infraestructura detrás de ella es lo que la hace destacar. Las primeras comparaciones con Shiba Inu y PEPE ya están circulando entre los influenciadores, con muchos llamando a Pepeto el sucesor natural en esta categoría. DOGE todavía mantiene el foco con los inversores principales, pero su falta de actualizaciones lo hace vulnerable a ser superado por tokens más nuevos como Pepeto. A medida que 2025 se calienta, el impulso en las redes sociales continúa empujando más atención hacia la venta anticipada de Pepeto. 2025 Bull Run Perspectivas El próximo mercado de toros podría proporcionar ganancias tanto para DOGE como para Pepeto, pero la escala de esas ganancias puede parecer muy diferente. \n \n DOGE – Todavía es probable que se reúna con la fuerza general del mercado, pero sus retornos pueden ser limitados debido a su madurez.Las bombas breves impulsadas por el hype siguen siendo posibles, pero el progreso sostenible requiere actualizaciones que DOGE aún no ha entregado. \n \n Pepeto – Como un nuevo proyecto respaldado por un intercambio de tarifas cero, un puente seguro entre cadenas, recompensas de apuestas y comercio sin impuestos, su techo superior es mucho mayor. Con la capitalización de mercado de DOGE de más de 30 mil millones de dólares, Pepeto sólo necesita capturar una pequeña fracción de ese valor para crear rendimientos exorbitantes de su base de pre-venta de $ 0,000000148. BUY PEPETO FROM THE OFFICAL WEBSITE Comprar Pepeto desde el sitio web oficial Pensamientos finales Dogecoin está manteniendo alrededor de $0.21 y podría rebotar hacia $0.26, lo que podría satisfacer a los comerciantes a corto plazo. pero para aquellos que buscan ganancias mucho más grandes durante la carrera del toro de 2025, Pepeto presenta un caso más fuerte. Combina los rails de Ethereum con la atracción de monedas de meme, el comercio de tarifas cero, la apuesta en el 242% de APY, y las etapas de pre-venta casi vendidas. Pepeto no se está posicionando como un juego de corta duración, sino como la infraestructura para la próxima fase de la negociación de monedas de meme. Si el sentimiento del mercado de criptomonedas entra en 2025 como muchos esperan, Pepeto no solo podría mantener el ritmo con DOGE sino también superar sus retornos por un amplio margen. El Disclaimer: Para comprar PEPETO, asegúrese de utilizar el sitio web oficial: __ A medida que la lista se acerca, algunos están tratando de capitalizar el hype usando el nombre para engañar a los inversores con plataformas falsas. https://pepeto.io/ Medios de comunicación de izquierda: Sitio web: https://pepeto.io/ https://pepeto.io/ X (en el Twitter): https://x.com/Pepetocoin https://x.com/Pepetocoin Canales de Youtube: https://www.youtube.com/@Pepetocoin https://www.youtube.com/@Pepetocoin Canal de Telegrama: https://t.me/pepeto_channel https://t.me/pepeto_channel En Instagram: https://www.instagram.com/pepetocoin/ https://www.instagram.com/pepetocoin/ Título : https://www.tiktok.com/@pepetocoin https://www.tiktok.com/@pepetocoin \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging . El programa El programa