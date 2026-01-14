Estudio de 2026 de Panorays: el 85% de los CISOs no pueden ver amenazas de terceros en medio de la creciente cadena de suministro en Europa

Nueva York, NY, 14 de enero de 2026/CyberNewsWire/-- , un proveedor líder de software de gestión de riesgos de seguridad de terceros, ha lanzado la edición de 2026 de su . Panorámicas Encuesta CISO para la gestión de riesgos cibernéticos de terceros Panorámicas Encuesta CISO para la gestión de riesgos cibernéticos de terceros La encuesta destaca el riesgo cibernético de terceros como uno de los desafíos más críticos a los que se enfrentan los líderes de seguridad hoy en día, impulsado en gran parte por la falta de visibilidad. Estas brechas se agravan por recursos limitados y pilas de tecnología que no estaban diseñadas para gestionar amenazas dinámicas en la cadena de suministro a escala. Basándose en las respuestas de 200 CISOs de empresas estadounidenses, la Encuesta 2026 Panorays CISO pone de relieve los continuos desafíos de los ejecutivos de ciberseguridad para reforzar la seguridad de la cadena de suministro de software, ya que estos esfuerzos se socavan aún más por las restricciones de los recursos y las pilas de tecnología que se escapan. A pesar de la creciente adopción, las plataformas estándar de Gobernación, Riesgo y Cumplimiento (GRC) han fracasado en gran medida a los equipos de seguridad, dejándolos sin la capacidad o la confianza necesarias para abordar eficazmente la creciente marea de amenazas de terceros. Principales hallazgos e insights \n \n La preparación es peligrosamente baja: Mientras que el 77% de las CISOs ve el riesgo de terceros como una amenaza importante, solo el 21% ha probado planes de respuesta a crisis en su lugar. Esto sugiere que las organizaciones son cada vez más susceptibles a interrupciones prolongadas, exposición de sistemas sensibles y pérdidas financieras en caso de una violación de la seguridad, así como sanciones por violación de la conformidad. \n \n La mayoría de las organizaciones son ciegas ante los proveedores: aunque el 60% reportan un aumento de las violaciones de terceros, solo el 41% monitora el riesgo más allá de los proveedores directos.Los CISOs se enfrentan a enormes lagunas de observabilidad, ya que sólo están viendo la puerta delantera. \n \n Shadow AI está creando nuevas vías de ataque: A pesar de la rápida adopción de la IA, solo el 22% de los CISOs tienen procesos formales de verificación, dejando herramientas de IA de terceros no gestionadas embebidas en entornos centrales.Los equipos están adoptando herramientas de IA de caja negra más rápidamente de lo que los equipos de seguridad pueden seguir adelante, con el 60% de los encuestados identificando a la IA de sombra como un riesgo único. \n \n El informe encontró que el 61% de las empresas han invertido en soluciones de software de GRC, pero el 66% dice que estas plataformas son ineficaces para hacer frente a la naturaleza dinámica de los riesgos de la cadena de suministro de terceros. \n \n Esto es un consenso creciente entre los CISOs, con 71% que admiten que los cuestionarios tradicionales caen por debajo de las expectativas, creando fatiga en lugar de visibilidad en el paisaje de amenazas. De izquierda a derecha: los cofundadores de Panorays Meir Antar (COO), Matan Or-El (CEO) y Demi Ben-Ari (Chief Strategy Officer) "Nuestros hallazgos muestran que las vulnerabilidades de seguridad de terceros no están desapareciendo -de hecho, se están volviendo más prevalentes debido a una peligrosa falta de visibilidad y la adopción repentina de herramientas de IA no gestionadas", dijo Matan Or-El, fundador y CEO de Panorays. “El ascenso de la IA sólo ha hecho que las cadenas de suministro sean más complejas, y la naturaleza conectada de estos sistemas dependientes de datos está ampliando la superficie de ataque”, continuó Or-El. La visibilidad es una prioridad, pero las manos de los CISOs permanecen atadas El nuevo informe encontró que existe una creciente sensación de urgencia entre los CISOs debido al fracaso de las plataformas tradicionales de GRC para gestionar el riesgo de terceros a escala.Casi dos tercios de las organizaciones han invertido en herramientas de GRC, en comparación con solo el 27% en la versión de 2025 del informe de Panorays, pero la visibilidad general ha disminuido, resultando en una creciente insatisfacción con la ineficiencia de estos sistemas. Afortunadamente, hay señales de que las organizaciones pueden cerrar la brecha de visibilidad a medida que más CISOs exploran el uso de herramientas avanzadas e impulsadas por la IA para mejorar su postura de seguridad. Este cambio ha llevado a un crecimiento significativo, pero alarmantemente insuficiente, en la capacidad de las organizaciones para evaluar adecuadamente el paisaje de amenazas de terceros. La encuesta de 2026 encontró que el 15% de las CISO ahora dicen que tienen plena visibilidad en sus cadenas de suministro de software, un aumento del 3% hace un año, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Sobre la encuesta La encuesta CISO 2026 fue llevada a cabo en octubre de 2025 por la empresa de investigación independiente Global Surveyz en nombre de Panorays. Se basa en las respuestas de 200 Chief Information Security Officers, todos ellos empleados a tiempo completo encargados de supervisar la gestión de riesgos de ciberseguridad de terceros dentro de sus organizaciones. Sobre las panorámicas Panorays es un proveedor global de software de gestión de ciberseguridad de terceros.Adoptado por las principales organizaciones bancarias, de seguros, de servicios financieros y de salud, Panorays permite a las empresas optimizar sus defensas para cada relación de terceros única. Con la gestión de riesgos cibernéticos personalizada y adaptativa de terceros, Panorays ayuda a las empresas a mantenerse por delante de las amenazas emergentes y ofrece remedios actuables con ventajas estratégicas con más de 1.000 clientes en todo el mundo. Con sede en Nueva York y Israel, con oficinas en todo el mundo, Panorays es financiado por numerosos inversores internacionales, incluyendo Aleph VC, Oak HC/FT, Greenfield Partners, BlueRed Partners (Singapore), StepStone Group, Moneta VC, Co-fundador de Imperva Amichai Shulman y ex CEO de Palo Alto Networks Lane Bess.