Este nuevo Altcoin de $ 0,04 acaba de alcanzar el crecimiento de 3x, ¿Es la financiación mutua (MUTM) la próxima brecha de criptografía?

En los mercados de criptografía, los precios rara vez esperan que la utilidad vaya a la vida antes de que comiencen a reflejarlo. Esto ocurre porque la anticipación en sí puede impulsar los flujos de capital. Los activos vinculados a los modelos de préstamos, préstamos o ingresos reales a menudo ven el movimiento de los precios antes de que los usuarios lleguen a la cadena. Una nueva criptografía está entrando en esa fase de anticipación clave, y su reciente aumento de precios 3x muestra cómo los mercados están en la actividad esperada antes de que comience. ¿Por qué las expectativas de utilidad mueven los precios temprano?Los protocolos que generan flujos de efectivo reales tienen motores de valor que van más allá de la narración. Estos flujos crean ingresos mensurables una vez que los mercados están vivos.Cuando un proyecto se acerca a ese momento, el precio puede replicarse hacia donde el uso puede establecerse una vez que comience la actividad real. Qué utilidad la financiación mutua se prepara para activar La clave detrás de esta historia es Mutuum Finance es un nuevo proyecto de criptografía que construye un protocolo de préstamo y préstamo descentralizado en Ethereum.El objetivo es apoyar mercados donde los usuarios proporcionan liquidez y ganan rendimiento mientras que otros prestan contra garantías bajo reglas establecidas. Financiación Mutua (MUTM) Financiación Mutua (MUTM) La utilidad aquí es simple: los depósitos obtienen rendimiento de la actividad de préstamo, y los prestamistas tienen acceso a la liquidez sin intermediarios. Este contexto es importante porque la apreciación del precio puede ocurrir antes de que el uso público llegue a la red. Los comerciantes miran los mapas de ruta, las redes de pruebas y los informes de auditoría y valoran esos eventos en precios de criptografía antes del lanzamiento. , las expectativas están cambiando de idea a ejecución.Este es el momento ideal para una represión si la actividad en cadena comienza pronto. V1 protocol launch Lanzamiento del protocolo V1 Alineación del suministro con el timing de utilidad Mutuum Finance abrió su oferta de token a principios de 2025 a un precio inicial de $0.01. El precio luego avanzó en etapas definidas a medida que cada etapa de asignación se completa.La venta se encuentra ahora en la fase de venta previa 7, donde MUTM se vende a $0.04, lo que refleja un aumento de aproximadamente 3x desde la fase de apertura. La distribución ha atraído una amplia participación, con más de 18.800 carteras que poseen MUTM. La venta previa ha recaudado más de $ 19.7 millones hasta la fecha. De la oferta completa de 4 mil millones, el 45.5% se asigna a la distribución temprana, y más de 825 millones de tokens ya se han vendido. Esta progresión de precios es importante.A medida que se acerca el próximo momento de utilidad, la oferta restante a precios más bajos se reduce.Esto significa menos oportunidades para que los compradores tardíos ingresen antes de que llegue la utilidad. En los mercados donde la oferta se aprieta antes de los principales hitos, el precio a menudo comienza a subir en anticipación.La estructura de fase de Mutuum Finance está diseñada alrededor de esta ventana, con las fases posteriores sentadas más cerca de los niveles de lanzamiento público. Flujo de ingresos y demanda de compra Parte de lo que hace que Mutuum Finance se destaque es cómo el protocolo planea crear demanda interna basada en el uso en lugar de la atención.Cuando los usuarios depositan activos en piscinas de préstamos, reciben mtTokens. Estos tokens representan sus posiciones de depósito y aumentan en valor a medida que los intereses fluyen al pool. Por ejemplo, un usuario que suministra 2.000 USDC recibe el equivalente mtUSDC. A medida que aumenta la demanda de préstamos, los intereses fluyen a estos titulares de mtUSDC como APY. Esto vincula el precio y la demanda al flujo real de préstamos en lugar de la conversación social. Otra fuente de demanda proviene del modelo de compra y distribución. Una parte de los ingresos del protocolo se utiliza para comprar MUTM en el mercado abierto. Aquellos tokens comprados se redistribuyen a los usuarios que apuestan mtTokens en el módulo de seguridad del protocolo. Cuando el uso aumenta, más ingresos fluyen al sistema de compra y distribución. Esto crea una presión de compra que está ligada al uso en lugar de los encabezados o la narración sola. Esto contrasta con muchos nuevos activos criptográficos que dependen de los picos de la atención a corto plazo. Por qué esta es una ventana de pre-lanzamiento Primero, se ha completado la preparación de la seguridad.El protocolo ha concluido una auditoría independiente con , una empresa conocida por revisar complejas bases de códigos DeFi. También recibió una puntuación de 90/100 Token Scan de CertiK y lanzó una recompensa de error de $ 50.000 para alentar las pruebas antes de la implementación final. Halborn Seguridad Halborn Seguridad En segundo lugar, las características de participación como la tabla de liderazgo de 24 horas mantienen el compromiso alto.La tabla de liderazgo recompensa al mejor contribuyente diario con $ 500 en MUTM. Esto alienta una actividad consistente en lugar de explosiones repentinas, y mantiene la liquidez fluyendo a través de las fases de distribución. En tercer lugar, la venta previa soporta los pagos con tarjeta además de los métodos criptográficos tradicionales. Esto amplía la accesibilidad y ayuda a atraer a usuarios que de otra manera no podrían participar antes de que llegue la utilidad. Todas estas señales se encuentran bajo la superficie del siguiente paso importante: la implementación de V1 en la red de pruebas de Sepolia de Ethereum y el posterior lanzamiento de la red principal. Una vez que esto suceda, los eventos reales de préstamo y préstamo comenzarán. Es por eso que muchos observadores del mercado se refieren a esto como una ventana de precios pre-utility. En tales ventanas, el precio refleja la expectativa de la futura utilidad en lugar de la utilidad misma. Para los tokens vinculados a los motores de ingresos reales como Mutuum Finance, este cambio de concepto a ejecución a menudo es donde comienzan los movimientos de breakout. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program.