¿Puede la curación cuántica curar el cáncer? Esto es lo que la ciencia tiene que decir

Imagen principal: pelea en Twitter entre Deepak Chopra y Brian Cox en 2014

En su libro "Quantum Healing: Exploring the Frontiers of Mind Body Medicine", el defensor de la medicina alternativa Deepak Chopra afirma que su "Teoría del todo" reúne los campos de la biología, la física, la genética y la medicina utilizando el concepto de Quantum Healing. . La "Teoría de la Conciencia Universal", de la que es coautor con el físico estadounidense Menas Kafatos, es la base de esta afirmación.

Tabla de contenido

¿Qué es la curación cuántica? Teoría cuántica versus curación cuántica Decoherencia cuántica Curación cuántica versus inmortalidad cuántica ¿Porque es esto importante?

¿Qué es la curación cuántica?

Basado en la teoría de la conciencia universal, Chopra afirma que la integración de Ayurveda y la medicina occidental puede curar el cáncer e incluso detener el envejecimiento. Todas estas proposiciones y más están arraigadas en una suposición central, sin la cual toda la teoría se derrumbaría y no viviría para ver otro día, y es esta:

Todos tenemos un cuerpo mecánico cuántico (cuerpo QM) a través del cual existe la realidad tal como la conocemos: la mente crea materia a través del cuerpo QM.

Es lo que Deepak Chopra llama sanación cuántica que supuestamente nos permite manifestar la realidad. Chopra realiza retiros semanales, eventos, etc., para promover esta sanación. Y hoy en día, hay hipnosis, Med Beds y otros métodos alternativos de salud que también anuncian este tipo de ideología. Si bien millones de personas en todo el mundo ya suscriben esta idea, la teoría en sí es fundamentalmente defectuosa y no se sostiene con la mecánica cuántica real.

Teoría cuántica versus curación cuántica

En la mecánica cuántica, el estado de una partícula cuántica se define por su distribución de probabilidad (función de onda), que se obtiene al resolver la ecuación de Schrödinger. Es decir, todo lo que puedes determinar con la física cuántica es una probabilidad de posibles resultados. David Griffiths resume esto como:

"Todo lo que la mecánica cuántica tiene para ofrecer es información estadística sobre el posible resultado".

Muchos intentos de dar sentido al hecho anterior han producido un montón de hipótesis hasta ahora. Algunas son científicamente válidas como las muchas interpretaciones de QM, mientras que otras son solo afirmaciones pseudocientíficas estimadas como la curación cuántica.

La curación cuántica sugiere que podemos manipular estas funciones de onda para manifestar la realidad deseada, o al menos esa es la única forma en que puede hacerlo si desea un resultado determinado impulsado únicamente por el poder de su mente, a través del cuerpo QM.

Feed de LinkedIn de Deepak Chopra. Contexto completo aquí .

Deepak Chopra admite que nunca veremos un cuerpo de mecánica cuántica, al igual que nunca veremos ningún efecto extraño cuántico, sino sólo efectos secundarios extraños: entrelazamiento cuántico, tunelización cuántica, etc. Deepak Chopra nos pide que creamos que el El cuerpo de QM se encuentra en el borde de todas las cosas materiales e inmateriales, arrojando la realidad tal como la conocemos. Él llama a esto:

La mente crea la materia, facilitada por el universo consciente donde todo es consciente, y por lo tanto, somos el universo mirándose a sí mismo.

Si bien esa es una poesía seductora, no es así como funciona la realidad o la mecánica cuántica por dos razones: una es la interpretación de QM y la otra es la decoherencia. Esos dos conceptos están conectados, y la decoherencia no resuelve el problema de la medición, pero nos brinda una mejor comprensión de lo que realmente está sucediendo. Ya discutí las Interpretaciones de la Mecánica Cuántica con la inmortalidad cuántica , así que ahora me sumergiré en la decoherencia.

Decoherencia cuántica

Por definición, la decoherencia cuántica es la pérdida de coherencia cuántica. Es el proceso en el que un sistema cuántico pierde su información en su entorno, ya sea un cambio en un campo eléctrico o un observador consciente. Si bien no sabemos exactamente qué se considera una medida, sabemos que no es estrictamente exclusiva para observadores conscientes.

Si el cuerpo de la mecánica cuántica nos impide acceder al reino cuántico , la decoherencia nunca nos permitiría manipularlo para producir el resultado deseado, porque eso requeriría una medición absoluta de los estados cuánticos. Y por naturaleza, el resultado es aleatorio y errático.

Procesador Sycamore de Google por Rocco Ceselin para Nature

Todo esto puede parecer un juego de semántica al principio, pero la decoherencia es un problema legítimo en el campo de la computación cuántica y la teoría de la información cuántica . Porque las computadoras cuánticas se basan únicamente en la coherencia cuántica para operar, y eso es lo que las distingue y les da un enorme poder sobre las computadoras clásicas.

Antes de descartar la curación cuántica como un tema inválido para la ciencia, necesitamos un golpe más para un nocaut total. Tenemos que investigar otro tema controvertido que se basa en la ciencia real, la inmortalidad cuántica.

Curación cuántica versus inmortalidad cuántica

Recientemente escribí un artículo sobre cómo funciona la inmortalidad cuántica basado en el experimento mental del suicidio cuántico, que potencialmente dice que la mecánica cuántica nos permite volvernos inmortales. Entonces, si podemos lograr la inmortalidad usando la mecánica cuántica, ¿por qué no usarla para inducir la autocuración que también puede curar el cáncer?

La respuesta a eso llega al problema central con las malas interpretaciones de la mecánica cuántica. La inmortalidad cuántica tiene más que ver con probar la interpretación de muchos mundos (MWI) de la mecánica cuántica y muy poco con lograr la inmortalidad real. De hecho, debido a sus impracticabilidades, es un experimento mental que, en el mejor de los casos, ilustra el funcionamiento de la teoría cuántica, al igual que el experimento mental del gato de Schrödinger .

Quantum Healing sigue las mismas premisas de malinterpretar la teoría cuántica. Si la curación cuántica es posible en la forma en que está formulada, entonces la inmortalidad debida a la mecánica cuántica también debería ser posible, simplemente teniendo suerte con la ruleta rusa cuántica. Deepak también hace una afirmación similar: congela la senilidad con el poder de tu mente cuántica, pero todos sabemos lo que realmente demuestra la inmortalidad cuántica, una teoría, MWI, que elimina la necesidad de un observador consciente, el colapso de la función de onda, a un mayor medida.

¿Porque es esto importante?

En una posterior a la publicación de su libro que formula “La teoría de la conciencia universal”, el físico Menas Kafatos habla sobre cómo su concepto es una explicación alternativa al multiverso que sigue apareciendo en muchos subcampos de la física. Después de cierto punto, sus argumentos se alejan de la ciencia real hacia la filosofía y la espiritualidad, llevándonos a todos a la oscuridad.

Los efectos reales de la curación cuántica en sus millones de seguidores en todo el mundo son una cosa, pero venderla como ciencia real “confundiendo a la gente”, como Richard Dawkins en un debate con Deepak Chopra, es otra.

Después de ese acalorado intercambio de Twitter entre Brian Cox y Deepak Chopra, Brian Cox pasó a Conan para enfatizar por qué este tipo de misticismo es un no-go (Un poco de ambiente "No mires hacia arriba"). Dave Farina, del canal de Youtube El profesor Dave explica, un análisis interesante sobre el tema y brinda más contexto sobre el tema más amplio del misticismo cuántico y cómo puede ser peligroso suplantar la ciencia con la medicina alternativa y la pseudociencia.

la comida para llevar

La curación cuántica es un concepto pseudocientífico y, por lo tanto, la "Teoría de la conciencia universal", que se publicita como la "Teoría del todo", carece de base científica y se basa en interpretaciones erróneas de la mecánica cuántica. En el mejor de los casos, promueve una vida más sólida y de voluntad fuerte con cuidado personal. Pero en el peor de los casos, toma una mala interpretación de una interpretación particular de la mecánica cuántica (Interpretación de Copenhague) y ha formado un culto a su alrededor.

Fuente: https://books.google.co.in/books/about/Quantum_Healing_Revised_and_Updated.html?id=_JvGBgAAQBAJ&redir_esc=y

Para obtener más contexto, lea mi artículo sobre la inmortalidad cuántica a continuación.

Lea también: Una guía para principiantes sobre criptografía cuántica: de lo básico a la cadena de bloques | HackerNoon

¿Qué hay dentro del reino cuántico? - 6 puntos importantes para recordar | HackerNoon