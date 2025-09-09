¿Es el trabajo remoto enemigo #1 de Trump?

En 2018, escribí una historia. Para mis lectores más jóvenes, se supone que es una clara alusión a otro tipo de pájaro: un pájaro ridículo. ¿Sabes que Trump es Trump? que se niegan a hacer negocios exclusivamente dentro de las paredes de los ladrillos estadounidenses. To Kill an Outsourcing Bird “Outsourcegeddon” Pequeñas zanahorias y palos grandes para empresas Matar a un pájaro de outsourcing Pequeñas zanahorias y palos grandes para empresas He escrito sobre Gandalf en Capitol Hill, que está gritando: Así llegó la idea de ilustrar esta historia con la ayuda de la IA. Mis prompts son incómodos, y mis dedos están impacientes. “You shall not outsource!” Eso es lo que soy yo; me preocupo más por los visuales que por los textos. Pero he aquí, he mejorado. Miro mi ilustración PPT original de 2018 y pienso: gracias, AI Terminator. Luego, en 2020, HackerNoon publicó mi historia sobre Tampoco tuve muchas cosas buenas que decir sobre Biden, debido al CA AB5: Freelancers, hackers y candidatos presidenciales Freelancers, hackers y candidatos presidenciales La prensa, desde entonces, sintió lo mismo: California's AB5 employment legislation is Democratic gift to Donald Trump La ley de empleo AB5 de California es un regalo democrático a Donald Trump Will California Democrats be forgiven for AB5? ¿Los demócratas californianos serán perdonados por AB5? AB 5 Has Lifelong Democrats Voting Red for the First Time Los demócratas de toda la vida votan por rojo por primera vez Freelancers y trabajadores de la banda miraron con miedo como tanto Trump como Biden activamente acortaron su mundo de trabajo remoto. Así que aquí estoy en 2025, escribiendo la misma vieja historia por tercera vez. Big and Beautiful Bill With A License to Kill – Remote Work Big and Beautiful Bill con una licencia para matar - Trabajo remoto “El proyecto de ley, y conocido como la "Halting International Relocation of Employment Act" o "HIRE Act", crea un impuesto del 25% sobre los "pagos de outsourcing" que se definen como cualquier dinero pagado por una empresa estadounidense o contribuyente a una persona extranjera cuyo trabajo beneficia a los consumidores estadounidenses. Introducido el viernes Introducido el viernes ¿Quién va a pagar este impuesto del 25%? Los sospechosos habituales de trabajo remoto – freelancers. Soy una persona extranjera cuyo trabajo beneficia a los clientes estadounidenses porque acabo de terminar un proyecto para un cliente estadounidense que me pagó por ello. “Outsourcing de pagos”. No hay manera de que los clientes estadounidenses paguen estos impuestos de sus propios bolsillos. A todos ustedes, que están alabando a Papa Trump por traer puestos de trabajo remotos de vuelta a casa, tengo algunas preguntas: ¿realmente quieren esos puestos de trabajo externalizados? ¿cuál sería su precio más bajo? ¿Recuerda este al amanecer de las Guerras Tarifarias? Durante la pandemia, un cliente estadounidense me llevó bajo sus alas de startup. Me contó una historia sobre cómo el colapso económico de 2018 le golpeó duramente. Después de perder todo, despedir a todo el mundo y cerrar la antigua compañía, se prometió a sí mismo: nunca más. Así que viajó por el otro lado del mundo para encontrar freelancers de estrellas de rock y conocerlos en persona. Una cosa llevó a otra, y nació el nuevo mundo de startups en fundaciones de trabajo remoto. Había estado entusiasmado con Trump. ¿Probablemente se sentía de la misma manera? Pero he aquí, en las palabras de Laura Loomer, una trabajadora remota: Let’s Make Call Centers American Again! Y esta respuesta vino de un país (mi mejor suposición) con más de 15M freelancers (según Wiki). Cuando Trump dice ¿Significa él ¿China o China? tariffs China Cuando Trump dice ¿Significa él ¿La India o la India? outsourcing India America First - Future of Remote Work With A Twist América primero: el futuro del trabajo remoto con un giro Trabajos remotos con una captura, que sigues viendo en línea, han sido un problema durante algún tiempo. Resumirlo con uno de mis memes: Hace dos años Hace dos años Cada freelancer en el mundo sabe que la gran mayoría de los trabajos remotos vienen de EE.UU. Los clientes de EE.UU. son los más deseados en el mundo, independientemente de sus habilidades de freelance. Por un lado, el lado de America First y solo de Estados Unidos, tendremos tantos empleos remotos que las estadísticas laborales van a estar en superávit durante los próximos mil años. No sé de ustedes, pero estoy cansado de malas noticias para la industria del trabajo remoto. Ahora, tenemos Upwork (regular) y Lifted, que es un “ .” En inglés simple, esa es la versión Toptal de Upwork. Si no la tienes ya, puedes Y, hay más de eso. Historia de la división de Upwork en dos compañías Subsidiaria enfocada a la empresa Únete a la lista de espera Historia de la división de Upwork en dos compañías Subsidiaria enfocada a la empresa Únete a la lista de espera Hay una que entrará en vigor el 10 de septiembre de 2025.Tengo un deja vu, otra vibe de purga debido a esta línea: "Esta versión modificada de los Términos de Uso de Upwork actualiza lo que no le permitió hacer en la plataforma."Espero que me equivoque, pero temo que muchos freelancers de Upwork (no clientes) pronto comenzarán a quejarse en línea sobre sus cuentas suspendidas. Actualizaciones para Upwork ToS Actualizaciones para Upwork ToS Justo cuando pensaste que el trabajo remoto en la época de la IA no podía empeorar, aquí viene Trump con su última gran y hermosa factura.Ahora, si me disculpas, tengo que ir y tratar de coger a algún cliente grande y hermoso estadounidense para algún trabajo remoto, mientras todavía puedo.