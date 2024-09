En consulta con su padre, el profesor Joseph Bankman de la Facultad de Derecho de Stanford, SBF renunció.

FTX + SBF Capítulo 11 (Quiebra) Presentación judicial por John J. Ray III, 17 de noviembre de 2022 es parte de Serie de PDF legales de HackerNoon . Puede saltar a cualquier capítulo de este archivo aquí . Esta es la parte 7 de 20.

Imagen destacada: IA de difusión estable, mensaje "Chico blanco"





II. EVENTOS QUE LLEVAN A LA PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO 11





40. Los Deudores enfrentaron una grave crisis de liquidez que requirió la presentación de estos Casos del Capítulo 11 con carácter de emergencia el 11 de noviembre de 2022, y en el caso del Deudor West Realm Shires Inc., el 14 de noviembre de 2022 (colectivamente, el “ Fecha de la petición”). En los días previos a la Fecha de la Petición, algunas de las circunstancias descritas en la Parte III a continuación se dieron a conocer a un conjunto más amplio de ejecutivos del Grupo FTX más allá del Sr. Bankman-Fried y miembros de su círculo íntimo. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de los Deudores.





41. A medida que la situación se volvió cada vez más grave, se contrató a Sullivan & Cromwell y Alvarez & Marsal para brindar asesoramiento y servicios de reestructuración a los Deudores.





42. El 10 de noviembre de 2022, la Comisión de Valores de las Bahamas (la "SCB") tomó medidas para congelar los activos de FTX Digital Markets Ltd. que no es deudor, un proveedor de servicios de FTX Trading Ltd. y el empleador de ciertos ex ejecutivos y personal en las Bahamas. El Sr. Brian Simms, KC fue designado liquidador provisional de FTX Digital Markets Ltd. en un registro sellado. El síndico provisional de esta subsidiaria de Bahamas ha presentado una petición del capítulo 15 solicitando el reconocimiento del procedimiento de liquidación provisional en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.





43. Además, en las primeras horas del 11 de noviembre de 2022 EST, los directores de no Deudores FTX Express Pty Ltd y FTX Australia Pty Ltd., ambas entidades australianas, designaron a los Sres. Scott Langdon, John Mouawad y Rahul Goyal de KordaMentha Reestructuración como administradores voluntarios.





44. Al mismo tiempo, se estaban llevando a cabo negociaciones entre ciertos altos cargos del Grupo FTX y el Sr. Bankman-Fried con respecto a la renuncia del Sr. Bankman-Fried y el inicio de estos Casos del Capítulo 11. El Sr. Bankman-Fried consultó con numerosos abogados, incluidos los abogados de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, otros asesores legales y su padre, el profesor Joseph Bankman de la Facultad de Derecho de Stanford. Se preparó un documento que efectuaba la cesión del control y se incorporaron los comentarios del equipo del Sr. Bankman-Fried. Aproximadamente a las 4:30 a. m. EST del viernes 11 de noviembre de 2022, luego de consultas adicionales con su asesor legal, el Sr. Bankman-Fried finalmente accedió a renunciar, lo que resultó en mi nombramiento como director general de los Deudores. Se me delegaron todos los poderes y la autoridad corporativos conforme a la ley aplicable, incluido el poder de nombrar directores independientes y comenzar estos Casos del Capítulo 11 con carácter de emergencia.





45. Aparte de los procedimientos en las Bahamas y Australia, que yo sepa, ninguna otra subsidiaria Deudora o no Deudora está sujeta a otros procedimientos de insolvencia en este momento.





Sigue leyendo Aquí .