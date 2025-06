El estado del almacenamiento en la nube: #Decentralize-Cloud

Se prevé que el mercado de almacenamiento en la nube crezca casi un 20% en los próximos cinco años, para llegar a las empresas. 235 mil millones de dólares para 2028 Sin embargo, actualmente dominado por un puñado de proveedores mega centralizados - es decir, Amazon Web Services (AWS), Google y Microsoft - el sistema actual se está volviendo sobrecargado, y la pérdida de datos es cada vez más frecuente.



Y esto no es mencionar la manipulación de la información que es posible a través de estos enormes proveedores centralizados que controlan tanta parte de la Internet global junto con la censura rampante, respaldada por el gobierno y, a menudo, simple error humano que puede tener consecuencias catastróficas.



De hecho, el poder de los proveedores de nube centralizados significa que un deslizamiento del dedo de un desarrollador puede resultar en una enorme pérdida de datos. the case for an Australian pension fund En mayo de 2024, cuyos saldos fueron borrados accidentalmente por el equipo de Google Cloud. Este deslizamiento borró datos de 125 mil millones de dólares de los ahorros de jubilación de los australianos que fueron recuperados sólo porque el propio fondo ha sido cauteloso con sus copias de seguridad.

Big Tech puede, va a y no borrar sus datos

De hecho, los proveedores centralizados de almacenamiento en la nube como AWS y Google Cloud, por ejemplo, son esencialmente cajas negras que no proporcionan a sus clientes ninguna información sobre cómo se ejecuta la red, ni garantías contra la manipulación, ni de la permanencia de los datos.



De hecho, dado que estos hiperescaladores funcionan a través de modelos de suscripción, los datos solo se almacenan siempre que las empresas o los individuos sigan pagando, incluso si los datos son de interés público. Linkódromo (un término para la desaparición de sitios web que han sido vinculados a) es, en parte, debido a la dependencia global sobre la infraestructura centralizada, más dominios caducados y la falta de soluciones de archivo de contenido.



El problema se agrava aún más por los altos costos de cambio, que bloquean a los consumidores de almacenamiento de datos que se enfrentan a facturas que no pueden entender. Por ejemplo, las facturas de almacenamiento de AWS S3 son notoriamente complejas debido a los diferentes esquemas de precios para __almacenamiento, transferencia y recuperación,__incluyendo tarifas por la eliminación de datos de determinados productos.

Blockchains pueden - y están - siendo construidos para nunca perder sus datos

Gracias a su naturaleza descentralizada, inmutabilidad inherente y resistencia a la censura, la tecnología blockchain puede potencialmente resolver una serie de estos problemas.De hecho, hemos visto una serie de soluciones de lanzamiento de proyectos web3 que han intentado satisfacer las necesidades de almacenamiento en la nube en evolución en diferentes grados.



Estos incluyen la red de almacenamiento en nube peer-to-peer IPFS. esencialmente un sistema de compartir archivos, IPFS depende de que las personas ejecuten software cliente en sus dispositivos para hacer que el espacio de almacenamiento esté disponible. Enlaces a sus archivos de imagen No se resolvería.





De hecho, en una prueba de marzo, el equipo detrás de la red de almacenamiento en la nube permanente AR.IO consultó a 15.000 registros ENS seleccionados aleatoriamente que apuntaban a los identificadores de contenido de IPFS (CIDs) y trató de recoger cada CID a través de dos puertas IPFS públicas principales.

AR.IO, la primera red de nube permanente del mundo

Otras redes de almacenamiento descentralizado vienen con el mismo conjunto de problemas. Ni Sia ni Storj, por ejemplo, proporcionan garantías de almacenamiento a largo plazo, y ambos dependen de pagos consistentes de los consumidores. AR.IO .





A diferencia de Storj y Sia, el equipo de AR.IO no arrancó una red de proveedores de almacenamiento, sino que construyó su producto basado en una red de almacenamiento permanente establecida: Arweave.





Sin embargo, interactuar directamente con Arweave puede ser una tarea difícil, especialmente para aquellos que no están familiarizados con la tecnología blockchain.





Es por eso que AR.IO creó una mejor manera de interactuar con Arweave al impulsar tanto la carga como la recuperación de datos – el “in” y “out” de la blockchain. Cuando se utiliza AR.IO, las complejidades técnicas se abstraen sin comprometer los valores de transparencia, resistencia a la censura y autonomía de Web3.

AR.IO es la única red de nube para almacenamiento permanente de datos

AR.IO ha creado la primera red en la nube que permite a los usuarios almacenar sus datos de forma permanente. Mientras los datos existan, permanece accesible en Arweave indefinidamente gracias a la recuperación basada en contenido y a una red global de gateways.



A primera vista, los proveedores centralizados como Amazon Web Services (AWS) S3 pueden parecer más baratos para almacenar 1 GB de datos a $ 0,276 / año frente a $ 9,20 actualmente en Arweave. sin embargo, asumiendo el acceso regular ligero a los datos de 1.000 solicitudes / mes, el punto de equilibrio se alcanza después de 11 años.





El corazón: https://ar-fees.ar.io/





Sin embargo, cargar datos es sólo una parte de la ecuación; la otra es permitir la recuperación rápida de datos, especialmente para dApps. Para lograr esto, el equipo de AR.IO construyó una red de operadores de gateway independientes que indexen, cachen y sirven datos que confían en una red que mejore la fiabilidad, asegure una alta disponibilidad, mejore la seguridad del sistema y elimine puntos de fallo únicos.





Acceso a datos escalables

El acceso se mejora aún más a través del soporte de AR.IO para la computadora AO, una capa de computación descentralizada construida en Arweave que permite a los desarrolladores paralelizar los flujos de datos, programar aplicaciones para que se ejecuten de forma autónoma e interactuar con los datos almacenados en tiempo real.





Otro producto básico dentro de la red de nube permanente de AR.IO es el Arweave Name System (ArNS) – un servicio de nombres de dominio descentralizado y permanente (DNS) que mapea nombres legibles por el hombre a contenido en Arweave. A diferencia de otros sistemas de nombramiento Web3 que funcionan principalmente como direcciones de cartera, ArNS está construido para la compostabilidad y puede integrarse en aplicaciones, protocolos y sitios web. Si más personas adoptasen ArNS como su modelo DNS, los problemas actuales de Internet con la rotura de enlaces se reducirían radicalmente gracias al almacenamiento permanente de datos, la inmutabilidad y la accesibilidad global.



La pérdida de datos importantes puede ser algo del pasado

Internet es una fuente increíble de conocimiento, sin embargo, no fue construido para durar, y - debido a esto - corremos el riesgo de perder grandes cantidades de ella si los datos se almacenan de forma impermanente. Archivo de tiempo de inactividad En octubre de 2024, cuando un hacker robó una base de datos de autenticación de usuarios que contenía los detalles de más de 31 millones de usuarios, fue una llamada de despertar para tomar la permanencia de los datos más en serio.





Actualmente, en los Estados Unidos, también estamos viendo una enorme cantidad de datos siendo deliberadamente eliminados de los registros públicos, incluyendo información de salud y grandes cantidades de datos gubernamentales.La pérdida de estos datos es la pérdida de conocimiento, la conservación histórica de la verdad, y, a su vez, nuestro poder.





El almacenamiento de datos en la nube permanente es el único medio por el cual podemos asegurar la preservación de estos datos cruciales y AR.IO ofrece la única red de almacenamiento en la nube verdaderamente permanente, descentralizada y resistente a la censura. En comparación con cualquier otra nube, ya sea Google, AWS o IPFS de Web2, AR.IO solo permite a las personas y organizaciones almacenar y acceder a los datos sin el riesgo de pérdida o manipulación.





Con nuestras integraciones avanzadas, el servicio de nombres de dominio ArNS amigable al usuario, y el hecho de que estamos basados en el modelo de "pay-once-store-forever" de Arweave, AR.IO está en una clase de su propia. Para aquellos que se preocupan por la seguridad y la permanencia de sus datos, AR.IO proporciona una solución de almacenamiento alternativa viable y accesible a los proveedores de nube centralizados.





Si tiene un proyecto que se alinea con la misión de AR.IO de obtener almacenamiento de datos permanente en manos de todos, únete a nosotros en la construcción de la web descentralizada y solicite una subvención AR.IO hoy: hoy:https://ar.io/grants

Si tiene un proyecto que se alinea con la misión de AR.IO de obtener almacenamiento de datos permanente en manos de todos, únete a nosotros en la construcción de la web descentralizada y solicite una subvención AR.IO hoy: hoy:https://ar.io/grants