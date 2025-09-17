Dogecoin (DOGE) fue el 50x más rápido de 2021, aquí está qué moneda podría hacerlo

En 2021, Dogecoin (DOGE) chocó el mercado subiendo de $0.004 a $0.74, generando un retorno 50x en sólo meses. Ahora, como el mercado de criptomonedas busca el próximo competidor capaz de entregar retornos similares, un nombre está surgiendo como un candidato serio: Little Pepe (LILPEPE). Con su venta previa ya subiendo más de $24 millones y su precio actual de $0.0021, LILPEPE podría estar preparándose para una masiva manifestación que refleja la subida meteorológica de Dogecoin. Little Pepe (LILPEPE): El próximo Dogecoin (DOGE) La venta anticipada de Little Pepe ha sido nada menos que impresionante. La Etapa 11 se ha vendido por adelantado, sumando más de $ 22.32 millones antes de moverse a la Etapa 12. A solo $ 0.0021, los tokens en esta etapa ya han atraído más de $ 2.38 millones, lo que demuestra que la demanda de LILPEPE se está construyendo rápidamente. El éxito de la venta anticipada es más que números. Sinaliza la confianza y la emoción de la comunidad, que son la sangre de cualquier moneda de meme con potencial para ir viral. Los inversores se están agrupando porque reconocen que lo que sucedió con Dogecoin podría repetirse, sólo esta vez con una mascota nueva y los fundamentos mejorados. Para celebrar este hito, el equipo de Little Pepe ha lanzado uno de los mayores programas de La nueva moneda 50x: Little Pepe (LILPEPE) La energía impulsada por la comunidad es lo que ha hecho que Dogecoin sea imposible de detener en 2021. Little Pepe combina ese mismo atractivo de meme viral con fundaciones más fuertes, mayor seguridad y planes ambiciosos para las listas de intercambio. Con un precio actual de $0.0021, el potencial para un rally de 50x o más está a su alcance, especialmente a medida que el impulso de la venta continua acelerándose. Los inversores que han perdido la ascensión histórica de Dogecoin ahora tienen otra oportunidad. LILPEPE se está formando para ser más que una moneda; se está convirtiendo en un símbolo cultural para una nueva generación de entusiastas de meme y propietarios de criptomonedas. Una moneda Meme con estructura real Mientras que muchas monedas de meme se crean durante la noche con poco que ofrecer más allá del hype, Little Pepe está construyendo algo duradero. Es una moneda basada en ERC construida para la equidad, sin impuestos, sin alfombras y transparencia completa. Su mapa de ruta abarca el humor mientras destaca las fases de crecimiento. Actualmente descrito como estar en la “cryptowomb”, el proyecto teasa a la comunidad con la idea lúdica de que “el bebé de Mumma Pepe está en camino”. Esta mezcla de diversión y estructura es exactamente lo que hace que las monedas de meme sean virales y pegajosas a largo plazo. La confianza es esencial en la criptografía, y el equipo LILPEPE ha ido el millón extra para asegurar a los inversores. El proyecto ha sido auditado con éxito por Conclusión Dogecoin es una de las pruebas de que las monedas meme pueden proporcionar retornos masivos.El próximo candidato de breakout ya está en la vista, y su nombre es Con sus etapas de venta anticipada, la recaudación de fondos de varios millones de dólares, la auditoría CertiK, los enormes donativos y las listas de intercambio que se acercan, todos los signos apuntan hacia una moneda con un potencial ascendente masivo. A medida que el mercado de criptografía anticipa el próximo artista 50x, LILPEPE se encuentra alto como el candidato principal. Para aquellos que buscan la próxima oportunidad de moneda de meme grande, el momento de mirar de cerca a Little Pepe (LILPEPE) es ahora. Pequeño Pepe (Lilpepe) Para más información sobre Little Pepe (LILPEPE) visite los enlaces de abajo: Sitio web: https://littlepepe.com El Whitepaper: HTTPS://littlepepe.com/whitepaper.pdf El telegrama: HTTPS://t.me/Littlepepetoken Twitter y X: HTTPS://x.com/littlepepetoken Esta historia fue distribuida como una publicación por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue distribuida como una publicación por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.