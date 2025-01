Desmantelando la aplicación iOS de Reddit: información sobre API, rendimiento, seguridad y experimentos A/B

Carga más de 400 parámetros de configuración según los cuales funcionan las distintas funciones de la aplicación. La configuración se presenta en el formato de valor clave habitual junto con el tipo de valor, que puede ser JSON, flotante, cadena, etc.

Como sugiere el nombre, verifica si hay una invitación pendiente, pero no estás seguro exactamente de cuál.

Carga los canales de chat del sub-reddit, revisé muchos subreddits pero no pude encontrar ninguno.

Esta API se llamó con el ID de sub-reddit y carga el estado de los emojis personalizados en sub-reddit. No está muy claro por qué se llama a esta API, pero la he visto en muchas ocasiones. La respuesta fue isEnabled: false en todos los casos que probó.

De manera similar al estado de emoji, toma la identificación de subreddit y obtiene una respuesta como isEnabled: false. No me queda claro el propósito de esto.





Perfil de propinas migrado