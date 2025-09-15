Cypherpunks Escribe Código: Zooko Wilcox y Zcash

A principios de los 80, había un niño en Texas aprendiendo a codificar en una de las primeras computadoras del mundo.El Internet era apenas una idea abstracta hasta entonces, y el dinero descentralizado o privado era un concepto de ciencia ficción. Nobody suspected that he’d grow up to join the cypherpunks and create Zcash, a private and decentralized cryptocurrency. Nació en mayo de 1974 en Arizona (EE.UU.) y creció con una profunda curiosidad por los ordenadores y una fascinación por la tecnología.Su familia se mudó porque su padre obtuvo un trabajo en Texas Instruments, y así Zooko primero se puso las manos en un ordenador doméstico (un TI 99/4), desencadenando lo que se convertiría en una obsesión de toda la vida. Poco después, la familia se trasladó de nuevo, esta vez a Colorado Springs, donde el padre de Zooko trabajaba en el sector de la defensa. En los titulares de la Guerra Fría y las primeras herramientas de comunicación digital como los sistemas de boletines (BBS), Zooko se convirtió en consciente políticamente y conectado digitalmente.Como adolescente, la caída del Muro de Berlín dejó una fuerte impresión en él, empujándolo hacia ideologías de libertad. rodeado de rodeado de Después de la popularización de Internet a principios de los años 90, encontró las listas de correo cypherpunk. Con pensadores como y Él era un estudiante de informática en la Universidad de Colorado alrededor de ese tiempo, y terminó su carrera en 1998. sin embargo, tomó un permiso para trabajar en DigiCash, uno de los primeros proyectos de dinero digital. Drawn to the community’s focus on privacy and freedom, he began using the pseudonym "Zooko" and got involved in online discussions Tim May Wei Dai Tío May Wei Dai DigiCash y descentralización DigiCash fue uno de los primeros intentos serios para crear dinero digital, y estaba mucho por delante de su tiempo. , un criptógrafo ampliamente considerado como uno de los cipherpunks originales, el proyecto tenía como objetivo dar a la gente la capacidad de pagar en línea sin revelar su identidad, algo que aún hoy en día es difícil de hacer. DigiCash usó criptografía inteligente para separar quién eres de lo que estabas comprando. David Chaum David Chaum Incluso entonces, ya estaba planteando grandes preguntas: cómo hacer que el dinero electrónico anónimo funcione, cómo proteger la identidad del pagador y cómo evitar la vigilancia bancaria. de la lista de correo de cypherpunk le muestran confuso sobre cómo el sistema de DigiCash todavía podría exponer a los usuarios si el pagador y el banco se unieron. Zooko Wilcox joined DigiCash during this early wave of experimentation. It was his first hands-on experience working on private digital payments. Viejos correos Viejos correos Después de DigiCash, Zooko continuó buscando una solución mejor. A principios de los años 2000, una red descentralizada de intercambio de archivos (precursor de BitTorrent) donde las personas podían intercambiar espacio de almacenamiento y ancho de banda para Mojo, un token digital. Movilidad Movilidad Para él, esta búsqueda no fue una fase pasante. pasó más de una década tratando de hacer que funcionara antes de que Bitcoin finalmente demostrara que era posible. ¿No es Cypherpunk? Wilcox es considerado un cypherpunk temprano por casi toda la comunidad cripto, y, de hecho, fue un participante activo en las listas de cypherpunk originales. Varias veces en que él no era un cypherpunk: “No realmente, no soy un cypherpunk, porque los cypherpunks parecen estar abrumados con el deseo de sangre ciego y autodestructivo desde 1996 o así. Él declaró those lists Él declaró Estas listas pero activistas de la privacidad y la libertad que utilizan la criptografía como su principal herramienta, sin embargo? a lo largo de los años, Zooko probablemente llegó a esta misma conclusión, porque no fue hace mucho que reeditó el Manifiesto de Cypherpunk en Y le dijo a todo el mundo que lo leera. What are cypherpunks Su blog personal He also called himself an ‘original cypherpunk’ in a conference, and mentioned that the main cypherpunk value was freedom. Qué son los cypherpunks Su blog personal https://www.youtube.com/watch?v=Eq39bXgK2zI&embedable=true Zooko participó en el desarrollo de Bitcoin y encontró un bug para corregir; compró su primer Bitcoin en 2011 y Sin embargo, algo seguía faltando porque su objetivo había sido el dinero privado, y Bitcoin, como una blockchain transparente, no estaba haciendo un gran trabajo con él. Publicado Publicado Autoridad mínima y Zcash En 2011, Zooko Wilcox fundó , una firma de seguridad construida sobre el principio de autoridad mínima y centrada en sistemas descentralizados, compatibles con la libertad. La firma comenzó a auditar protocolos de blockchain y herramientas de privacidad en 2014, incluyendo Ethereum. Autoridad mínima Autoridad mínima En 2013, el criptógrafo Ian Miers presentó su artículo sobre el protocolo Zerocoin, destinado como una actualización de privacidad a Bitcoin. Los principales desarrolladores de la primera criptomoneda no quisieron asumir el riesgo de implementarlo; por lo tanto, Miers terminó asociándose con Zooko y otros criptógrafos. They co-founded the Zerocoin Electric Coin Company ( , ECC) to build an anonymous-by-default cryptocurrency using zero-knowledge proofs, later refined into the Zerocash protocol, which eventually became Zcash. Más tarde Electric Coin Company Más tarde Electric Coin Company Más tarde Electric Coin Company En octubre de 2016, Zcash lanzó con la creación de su bloque genesis a través de un sistema altamente seguro. En el lanzamiento, las transacciones protegidas usaron zk-SNARKs, pruebas criptográficas que ocultan el remitente, el destinatario y la cantidad.Los usuarios también podrían optar por el modo transparente o revelar detalles selectivamente para la auditoría o el cumplimiento. Establecimiento confiable Establecimiento confiable En diciembre de 2023, Zooko como CEO de ECC pero continuó en el consejo y permanece profundamente comprometido con la comunidad Zcash y su evolución futura. ha sostenido que la investigación, el crecimiento de la comunidad y la innovación tecnológica en torno a Zcash siguen siendo centrales para su misión incluso después de ceder el liderazgo. stepped down Descendió Para 2025, Zcash sigue siendo una de las principales monedas de privacidad, comercializadas en el rango de $ 30-$ 40, aún valorado por los usuarios que buscan transacciones confidenciales a pesar de los avances regulatorios. Privacidad = descentralización, libertad y seguridad Zooko ha argumentado durante mucho tiempo que la privacidad no se trata sólo de ocultar cosas. Se trata de mantener el control de su vida y seguridad. Usando el ejemplo de un magnate de negocios. Imagina a alguien administrando un enorme imperio financiero. Si todo el mundo sabe quiénes son, la familia de esa persona podría convertirse en un objetivo para secuestros o amenazas. Pero si gestionan su negocio bajo un seudónimo, nadie sabe a quién seguir. Lo explicó Lo explicó También ve la privacidad y la descentralización como . el Es por eso que la privacidad en criptomonedas es esencial.Sistemas como Bitcoin, que ofrecen privacidad limitada, podrían ser fáciles de controlar a largo plazo.Zooko cree que la privacidad fuerte ayuda a mantener estos sistemas libres y descentralizados. profundamente vinculados If you don’t have privacy, someone powerful can watch what you're doing and tell you to stop, directly through unfair laws (if it’s the government) or through pressure and fear profundamente vinculados Se evita a todos los intermediarios por diseño y permite transacciones privadas utilizando , su moneda privada nativa. A diferencia de Zcash u otras monedas de privacidad, Blackbytes no se construyen para intercambios centralizados. Sólo existen para transacciones directas de persona a persona, mientras que los registros de transacciones se almacenan sólo en carteras y dispositivos personales. Esa elección mantiene a los usuarios en control, evita la vigilancia y respeta la promesa original de dinero digital privado. Imagen vectorial de Garry Killian Freepik Freepik Fotografía de Zooko Wilcox desde su X Cuentas X Cuentas