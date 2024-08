Cómo usar cURL fácilmente para solicitudes HTTP

Todo desarrollador necesita conocer un mont贸n de herramientas para ser efectivo. cURL en una de esas herramientas 馃槃

En este art铆culo, explicar茅 c贸mo se puede usar curl para realizar solicitudes HTTP .

驴Qu茅 es cURL?

cURL se usa b谩sicamente para transferir datos usando Protocolos de Internet para la URL dada.

Curl es un programa del lado del cliente. En el nombre cURL , c significa Cliente y URL indica que curl funciona con URL.

El proyecto curl tiene una l铆nea de comando curl y tambi茅n una biblioteca libcurl. En este art铆culo nos centraremos en la l铆nea de comando curl.

Curl se ocupa de un mont贸n de protocolos de Internet como HTTP, FTP, SMTP, TELNET, etc.

En este art铆culo nos ocuparemos 煤nicamente de realizar solicitudes HTTP desde Curl.

Requisito previo

Puede verificar si tiene Curl instalado en su sistema usando el comando.

curl --version

Si Curl no est谩 en su sistema, puede instalarlo desde esta URL https://curl.haxx.se/dlwiz/ .

C贸mo usar Curl para solicitudes HTTP

He creado 2 puntos finales de API REST usando NodeJS . Un punto final admite la solicitud GET y el otro punto final admite la solicitud POST.

En este art铆culo, llamaremos a los extremos GET y POST usando Curl.

Clona el c贸digo de NodeJS en tu local desde este repositorio de github

El repositorio tiene instrucciones sobre c贸mo clonar y ejecutar el c贸digo de NodeJS.

Despu茅s de clonar el c贸digo, vaya a la carpeta del proyecto e inicie la aplicaci贸n con el siguiente comando.

node server.js

La aplicaci贸n se ejecuta en el puerto localhost 3000.

Solicitud GET con cURL

La aplicaci贸n tiene un punto final GET /sample . Este punto final acepta un par谩metro de consulta llamado nombre .

Llamemos a este punto final de API usando curl.

Vaya a un nuevo s铆mbolo del sistema y escriba el siguiente comando

curl http://localhost:3000/sample?name=aditya

Esto dar谩 la siguiente salida

{"text":"Hello aditya"}

Tambi茅n puede obtener un resultado detallado usando Curl. Ejecute el siguiente comando

curl -v http://localhost:3000/sample?name=aditya

-v se usa para obtener una salida detallada.

Esto dar谩 la siguiente salida.

* Trying ::1...* TCP_NODELAY set* Trying 127.0.0.1...* TCP_NODELAY set* Connected to localhost (127.0.0.1) port 3000 (#0)> GET /sample?name=aditya HTTP/1.1> Host: localhost:3000> User-Agent: curl/7.55.1> Accept: */*>< HTTP/1.1 200 OK< Content-Type: application/json< Date: Thu, 15 Nov 2018 12:36:21 GMT< Connection: keep-alive< Content-Length: 23<{"text":"Hello aditya"}* Connection #0 to host localhost left intact

El resultado detallado tiene detalles como el c贸digo de estado, el tipo de contenido, la longitud del contenido, etc. Se puede usar para tener una mejor idea de lo que sucedi贸 durante la solicitud HTTP.

El c贸digo de estado es 200, lo que indica que la solicitud HTTP fue exitosa.

El tipo de contenido de la respuesta es JSON.

Content-Length indica el tama帽o de la respuesta. Aqu铆 el tama帽o de la respuesta es de 23 bytes.

Solicitud POST con cURL

La aplicaci贸n tiene un punto de conexi贸n POST /test . Este extremo acepta un cuerpo de publicaci贸n con el siguiente formato.

{ "value":"nodejs"}

Para realizar la llamada POST, escriba el siguiente comando.

curl --header "Content-Type: application/json" -d "{\"value\":\"node JS\"}" http://localhost:3000/test

鈥揾eader indica el tipo de contenido del cuerpo de la publicaci贸n. Aqu铆 est谩 JSON.

-d se usa para enviar el contenido del cuerpo de la publicaci贸n.

La salida de este comando se muestra a continuaci贸n.

{"text":"Post Request Value is node JS"}

Para obtener un resultado detallado, use el siguiente comando

curl -v --header "Content-Type: application/json" -d "{\"value\":\"node JS\"}" http://localhost:3000/test

La salida se muestra a continuaci贸n.

* Trying ::1...* TCP_NODELAY set* Trying 127.0.0.1...* TCP_NODELAY set* Connected to localhost (127.0.0.1) port 3000 (#0)> POST /test HTTP/1.1> Host: localhost:3000> User-Agent: curl/7.55.1> Accept: */*> Content-Type: application/json> Content-Length: 19>* upload completely sent off: 19 out of 19 bytes< HTTP/1.1 200 OK< Content-Type: application/json< Date: Thu, 15 Nov 2018 13:03:37 GMT< Connection: keep-alive< Content-Length: 41

Opciones adicionales proporcionadas por l铆nea de comando

Los encabezados existentes se pueden modificar usando la opci贸n -H .

Ejecute el siguiente comando para modificar el encabezado de User-Agent a Dummy Agent

curl -v -H "User-Agent:Dummy Agent" http://localhost:3000/sample?name=adi

La salida para el comando anterior se muestra a continuaci贸n

* Trying ::1...* TCP_NODELAY set* Trying 127.0.0.1...* TCP_NODELAY set* Connected to localhost (127.0.0.1) port 3000 (#0)> GET /sample?name=adi HTTP/1.1> Host: localhost:3000> Accept: */*> User-Agent:Dummy Agent>< HTTP/1.1 200 OK< Content-Type: application/json< Date: Thu, 15 Nov 2018 13:33:27 GMT< Connection: keep-alive< Content-Length: 20<{"text":"Hello adi"}* Connection #0 to host localhost left intact

En el resultado anterior, se puede ver que User-Agent se ha convertido en Dummy Agent .

Ahora supongamos que desea eliminar el encabezado de host . Esto se puede hacer ejecutando el siguiente comando.

curl -v -H "Host:" http://localhost:3000/sample?name=adi

El resultado del comando anterior se muestra a continuaci贸n y se puede ver que Host ya no est谩 all铆

* Trying ::1...* TCP_NODELAY set* connect to ::1 port 3000 failed: Connection refused* Trying 127.0.0.1...* TCP_NODELAY set* Connected to localhost (127.0.0.1) port 3000 (#0)> GET /sample?name=adi HTTP/1.1> User-Agent: curl/7.55.1> Accept: */*>< HTTP/1.1 200 OK< Content-Type: application/json< Date: Thu, 15 Nov 2018 13:38:37 GMT< Connection: keep-alive< Content-Length: 20<{"text":"Hello adi"}* Connection #0 to host localhost left intact

-H tambi茅n se puede usar para agregar nuevos encabezados. Esto se puede hacer usando la sintaxis curl -v -H "newheader: headervalue"

Ahora sabe c贸mo usar cURL para solicitudes HTTP b谩sicas. Este art铆culo cubre una porci贸n muy peque帽a de lo que curl realmente puede hacer.

Para saber m谩s sobre curl, puede consultar los enlaces de documentaci贸n que he proporcionado anteriormente.

