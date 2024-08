Cómo implementar la autenticación de dos factores de Google Authenticator en JavaScript

Google Authenticator es algo que muchos de nosotros usamos todo el tiempo, pero ¿cuántos de nosotros realmente entendemos cómo funciona bajo el capó?

En este tutorial, desmitificaré la magia detrás de los códigos OTP que caducan de Google Authenticator y le mostraré cómo agregar soporte de Google Authenticator a su aplicación desde cero, en JavaScript.

Una de las funciones que agregué a Enquirer fue la capacidad de verificar contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo, directamente desde la línea de comandos, generadas por cualquier aplicación de autenticación de dos factores, como Google Authenticator , sin necesidad de una conexión a Internet.



¿Por qué las OTP basadas en el tiempo?

La OTP basada en el tiempo (TOTP) es un algoritmo que tiene en cuenta el tiempo actual para generar una contraseña única de un solo uso.

En la era actual, es obvio que las contraseñas por sí solas no pueden mantener alejados a los malos. Necesita una capa adicional de seguridad, un segundo factor.

Hay muchos tipos de sistemas de autenticación de dos factores, pero para que funcionen, deben ser seguros y fáciles de usar. TOTP marca ambas casillas perfectamente.

Es seguro porque:

La contraseña cambia cada n número de segundos (generalmente, 30 segundos), lo que evita que los intrusos usen esa misma contraseña más adelante en el futuro si de alguna manera pueden obtenerla.

La contraseña puede ser generada por una aplicación en el teléfono del usuario, lo que dificulta que un atacante obtenga la contraseña, ya que el teléfono del usuario suele estar a su lado.

Es fácil de usar porque:

En las implementaciones de aplicaciones móviles, el usuario solo necesita iniciar la aplicación TOTP y luego ingresar el TOTP que aparece en la pantalla en la aplicación.

A diferencia de la mayoría de las contraseñas de un solo uso basadas en dispositivos móviles que deben recibirse a través de un mensaje de texto o Internet a través de alguna conexión inalámbrica, los TOTP no dependen de la presencia de una señal celular o una conexión de datos.

Usé Google Authenticator como aplicación móvil para verificar contraseñas de un solo uso.

Google Authenticator genera OTP basadas en el tiempo que se calculan utilizando el algoritmo especificado en RFC6238 . La aplicación también es compatible con las OTP basadas en HMAC calculadas con el algoritmo especificado en RFC4226 .

Las OTP basadas en el tiempo se basan en el algoritmo de las OTP basadas en HMAC (HOTP). En este artículo, implementaremos ambos algoritmos usando NodeJS (JavaScript).

Generando secreto

En primer lugar, tendremos que crear una clave secreta específica de la aplicación que se utilizará para verificar las OTP. Esto también se compartirá con la aplicación Google Authenticator.

La clave secreta es cómo las aplicaciones de autenticación saben qué OTP generar para una aplicación/sitio web específico. El secreto se puede generar de muchas formas y esta es una de las implementaciones.

Generaremos un búfer de datos completamente aleatorio usando el incorporado

crypto

hi-base32

const crypto = require ( 'crypto' ); const base32 = require ( 'hi-base32' ); function generateSecret ( length = 20 ) { const randomBuffer = crypto.randomBytes(length); return base32.encode(randomBuffer).replace( /=/g , '' ); }

biblioteca NodeJS y luego codificaremos los datos en base32 usando

Esta función devolverá una cadena aleatoria que es nuestra clave secreta.

Ingrese esto en la aplicación Google Authenticator. Verificaremos las OTP para este secreto, utilizando nuestra implementación.

Generación de OTP basadas en HMAC

Para generar HOTP necesitamos una clave secreta y un valor de contador. Ya tenemos un secreto. No necesitamos preocuparnos por el contador a partir de ahora porque proporcionaremos su valor cuando generemos TOTP.

Lo esencial

Digamos que nuestra función que genera HOTP acepta dos argumentos,

secret

counter

const decodedSecret = base32.decode.asBytes(secret);

. Primero, decodificaremos el secreto.

Ahora vamos a crear un búfer a partir de la

counter

const buffer = Buffer.alloc( 8 ); for ( let i = 0 ; i < 8 ; i++) { buffer[ 7 - i] = counter & 0xff ; counter = counter >> 8 ; }

valor.

Según RFC4226 , tenemos tres pasos principales para generar un HOTP.

Paso 1: generar un valor HMAC

Google Authenticator utiliza el algoritmo SHA1 para crear HMAC. Usaremos funciones de la

crypto

buffer

const hmac = crypto.createHmac( 'sha1' , Buffer.from(decodedSecret)); hmac.update(buffer); const hmacResult = hmac.digest();

biblioteca para crear un HMAC (usando SHA1), actualice el creado anteriormentecon esto y luego producir un valor HMAC;

hmacResult

es una cadena de 20 bytes que es un valor HMAC-SHA-1.

Paso 2: truncamiento dinámico

El propósito del truncamiento dinámico es extraer un código binario dinámico de 4 bytes de un resultado HMAC-SHA-1 de 20 bytes. Estos pasos se toman directamente de RFC4226 .

const offset = hmacValue[hmacValue.length - 1 ] & 0xf ; const code = ((hmacValue[offset] & 0x7f ) << 24 ) | ((hmacValue[offset + 1 ] & 0xff ) << 16 ) | ((hmacValue[offset + 2 ] & 0xff ) << 8 ) | (hmacValue[offset + 3 ] & 0xff );

Paso 3: Calcule el valor HOTP

Google Authenticator genera contraseñas de seis dígitos, por lo que extraeremos los primeros seis dígitos de la

code

const hotp = code % ( 10 ** 6 );

para obtener nuestro valor HOTP final.

Poniéndolo todo junto, la función generateHOTP se puede escribir como:

const crypto = require ( 'crypto' ); const base32 = require ( 'hi-base32' ); function generateHOTP ( secret, counter ) { const decodedSecret = base32.decode.asBytes(secret); const buffer = Buffer.alloc( 8 ); for ( let i = 0 ; i < 8 ; i++) { buffer[ 7 - i] = counter & 0xff ; counter = counter >> 8 ; } // Step 1: Generate an HMAC-SHA-1 value const hmac = crypto.createHmac( 'sha1' , Buffer.from(decodedSecret)); hmac.update(buffer); const hmacResult = hmac.digest(); // Step 2: Generate a 4-byte string (Dynamic Truncation) const code = dynamicTruncationFn(hmacResult); // Step 3: Compute an HOTP value return code % 10 ** 6 ; } function dynamicTruncationFn ( hmacValue ) { const offset = hmacValue[hmacValue.length - 1 ] & 0xf ; return ( ((hmacValue[offset] & 0x7f ) << 24 ) | ((hmacValue[offset + 1 ] & 0xff ) << 16 ) | ((hmacValue[offset + 2 ] & 0xff ) << 8 ) | (hmacValue[offset + 3 ] & 0xff ) ); }

Tenemos una función con la que podemos generar contraseñas de un solo uso basadas en HMAC. Ahora podemos usar esta función para generar contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo.

Generación de OTP basadas en el tiempo

El algoritmo para las OTP basadas en el tiempo simplemente usa el tiempo actual de Unix (con un paso de tiempo de 30 segundos) como el

counter

generateHOTP

valor en elfunción.

Podemos obtener la hora actual en JavaScript usando

Date.now()

January 1, 1970, 00:00:00 UTC

const counter = Math .floor( Date .now() / 30000 );

. Pero esto devuelve el número de milisegundos transcurridos desde. Tenemos que convertir el paso de tiempo de 1 milisegundo a paso de tiempo de 30 segundos.

También aceptamos un

window

window = -4

argumento que nos ayuda a obtener el TOTP de cualquier ventana de tiempo desde la hora actual. Entonces, si queremos saber qué TOTP se generó antes de 2 minutos a partir de ahora, configuramos. Esto calcula el TOTP en 4 pasos de tiempo (de 30 segundos cada uno) antes de la hora actual.

Entonces nuestro

generateTOTP

function generateTOTP ( secret, window = 0 ) { const counter = Math .floor( Date .now() / 30000 ); return generateHOTP(secret, counter + window ); }

Verificación de OTP basadas en el tiempo

función se puede escribir como:

Para verificar los TOTP generados en la aplicación Google Authenticator, necesitamos la clave secreta. Una vez que tenemos la clave secreta podemos usar el

generateTOTP

función anterior y calcule el TOTP para ver si coincide o no.

A veces, es posible que, mientras un usuario escribe la OTP, pase la ventana actual de 30 segundos y la OTP que ingresó falle. Para mejorar la experiencia del usuario, no solo verificamos el TOTP generado en la ventana de paso de tiempo actual, sino también un paso antes y un paso después de la ventana actual.

If the current time is T⁰, we'll verify the TOTP for these steps: T⁰ – 1 T⁰ T⁰ + 1

También podemos usar una ventana más amplia, pero hacerlo puede ser un riesgo para la seguridad. Si usamos una ventana de

T⁰ ± 20

, por ejemplo, ¡esto significaría que una OTP generada hace 10 minutos todavía es válida!

Teniendo esto en cuenta, nuestro

verifyTOTP

function verifyTOTP ( token, secret, window = 1 ) { if ( Math .abs(+ window ) > 10 ) { console .error( 'Window size is too large' ); return false ; } for ( let errorWindow = - window ; errorWindow <= + window ; errorWindow++) { const totp = generateTOTP(secret, errorWindow); if (token === totp) { return true ; } } return false ; }

función se puede escribir como:

token

generateTOTP

es el TOTP de Google Authenticator. estamos invocandofunción para calcular los TOTP para todas las ventanas y verificar si coincide con el token ingresado.

Esta función devuelve

true

si el token se verifica con éxito. Esto completa la implementación de la autenticación de dos factores (TOTP) con Google Authenticator.

