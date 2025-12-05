Como Ethereum (ETH) lucha en el cuarto trimestre, este nuevo Altcoin sube un 250% Hits 95% Fase 6 Asignación

Ethereum está entrando en el cuarto trimestre bajo presión, y la reciente acción de precios muestra que el segundo activo más grande del mercado está luchando para recuperar el impulso.Mientras que ETH intenta romper áreas clave de resistencia, los comerciantes y los inversores de ciclo temprano están volviendo su atención hacia una nueva altcoin mucho más pequeña y mucho más rápida que ya ha subido 250% durante el desarrollo. , todavía a un precio de $ 0,035, ahora ha alcanzado el 95% de asignación en la Fase 6, provocando urgencia en los círculos cripto. Financiación Mutua (MUTM) Financiación Mutua (MUTM) Ethereum’s Q4 Weakness Ethereum sigue siendo una parte central del ecosistema de criptomonedas, con su enorme infraestructura de contratos inteligentes, liquidez profunda y gran presencia institucional.Pero su tamaño ha creado límites.Con una capitalización de mercado de cientos de miles de millones, ETH requiere enormes flujos para generar una fuerte subida, y eso ha estado faltando este trimestre. Los precios han seguido estancándose cerca de la zona de $3.100–$3.300. Este rango ha actuado como un techo durante meses, atrayendo la presión de los vendedores y impidiendo rallies más largos. Incluso cuando el mercado más amplio muestra bolsillos de fuerza, Ethereum a menudo se retrasa debido a grandes muros de venta y reducida demanda de nuevos compradores minoristas. Un segundo problema es la competencia. las redes Layer-2 ahora ofrecen ejecución más rápida y más barata, lo que ha retirado cierta actividad de Ethereum mismo. Esto hace que el camino hacia arriba de ETH sea más lento, y muchos inversores que buscan un ROI más fuerte se están moviendo hacia proyectos más jóvenes que pueden moverse más rápido y multiplicarse con menos capital. Financiación Mutua (MUTM) Mutuum Finance está construyendo un sistema de préstamo descentralizado enfocado en rendimientos previsibles, reglas de préstamo claras y controles de seguridad más estrictos.La plataforma utiliza dos entornos de préstamo, permitiendo a los usuarios suministrar activos para obtener rendimiento al tiempo que da a los prestamistas múltiples opciones para tipos de tipos de interés. En el entorno de suministro, los prestamistas reciben mtTokens, que aumentan en valor a medida que los prestamistas devuelven intereses. Esto da a los usuarios APY basado en la actividad real de préstamo. Por ejemplo, cuando la demanda aumenta y los prestamistas toman más préstamos, mtTokens valoran más rápido, creando retornos orgánicos sin inflación de token. En el lado de los préstamos, los usuarios pueden elegir las tasas variables, que varían con la utilización, o las tasas estables, que bloquean los costes de reembolso durante el período de préstamo.Los prestamistas deben cumplir con los requisitos de LTV que están vinculados a la volatilidad de los activos. Si la garantía cae demasiado lejos, el sistema desencadena liquidaciones automáticas. Los liquidadores compran la garantía descuentada para estabilizar el préstamo, protegiendo a los proveedores en el proceso. Al combinar mtTokens basados en APY, gestión estructurada de seguros y opciones de reembolso previsibles, Mutuum Finance se está posicionando como una criptografía DeFi construida para la estabilidad a largo plazo. Crecimiento, fuerza de financiación y expansión de la comunidad Mutuum Finance abrió su oferta a $0.01 a principios de 2025. El interés consistente a lo largo de cada etapa empujó el token a $0.035, marcando un aumento del 250% antes del lanzamiento. La escala del crecimiento temprano de Mutuum Finance se vuelve más clara cuando se miran las cifras subyacentes. El proyecto ya ha recaudado más de $19 millones, reflejando una fuerte confianza de una audiencia global que continúa expandiéndose cada mes. Su comunidad ahora incluye a más de 18.300 titulares, un nivel de participación que muchos lanzamientos de DeFi en la fase temprana luchan por alcanzar incluso después de listarse en las principales bolsas. Una parte sustancial del suministro de tokens también ha sido absorbida por los primeros seguidores. Más de 800 millones de tokens MUTM han sido comprados a lo largo de las fases iniciales, mostrando una demanda consistente en lugar de ondas esporádicas de interés. Del suministro completo de 4 mil millones de tokens, 1.82 mil millones de tokens, representando el 45,5% dedicado al acceso temprano, se han puesto de lado para los participantes que entran antes del lanzamiento.Esta estructura de asignación ha ayudado a crear una amplia base de usuarios mucho antes de que la plataforma se vuelva plenamente operativa, reforzando la idea de que el impulso detrás del proyecto continúa construyendo en lugar de desacelerar. La fase 6 ha pasado ahora la asignación del 95%, dejando menos del 5 por ciento de los tokens disponibles a este precio.Cada fase se ha vendido más rápido que la anterior, y la fase 6 está en camino para ser la más rápida aún. La actividad de los usuarios sigue siendo alta debido a la tabla de liderazgo de las 24 horas de la plataforma, que recompensa al mejor contribuyente del día con $ 500 en MUTM. Mutuum Finance también acepta pagos directos con tarjetas, lo que hace que el embarque sea fácil para los usuarios que desean ingresar rápidamente sin un proceso de registro complicado. Esta combinación de financiación, participación y accesibilidad ha aumentado la visibilidad de Mutuum Finance en todas las comunidades de criptografía, especialmente entre aquellos que buscan la mejor criptografía para posicionarse por delante del próximo ciclo. Framework de seguridad y desarrollo de V1 La seguridad juega un papel importante en el roteiro de Mutuum Finance. El proyecto completó una auditoría CertiK, ganando una puntuación de 90/100 Token Scan, colocándolo por encima de muchas plataformas de préstamo en la etapa temprana. CertiK revisó la lógica del contrato, los mecanismos de seguridad, el comportamiento de liquidación y las posibles superficies de ataque. Mutuum Finance también está sufriendo una auditoría en profundidad de , conocido por su trabajo con algunos de los mayores protocolos de blockchain de la industria. Halborn está analizando funciones de préstamo, desencadenantes de liquidación, integraciones de oráculos y lógica de seguros. Halborn Seguridad Halborn Seguridad Según la El lanzamiento del proyecto V1 está previsto para la Sepolia Testnet en el cuarto trimestre de 2025.Esta primera versión introducirá los elementos básicos del protocolo de préstamo en un entorno funcional.El despliegue de Testnet incluirá el pool principal de liquidez, el sistema de moneda mtToken que rastrea el crecimiento del valor del interés del prestatario, el bot de liquidación automatizado y el token de seguimiento de la deuda que gestiona las posiciones del prestatario. ETH y USDT servirán como los activos inicialmente respaldados, dando a los usuarios acceso inmediato a las herramientas de préstamo y préstamo primarias de la plataforma una vez que V1 vaya a la vida. Cuenta oficial de Mutuum Finance X Cuenta oficial de Mutuum Finance X Fase 6 Presión y emergencia creciente La fase 6 es ahora la fase más volátil de la oferta hasta la fecha. Con solo el 5% de los tokens restantes, la demanda se ha acelerado. Varias grandes compras, incluyendo una reciente asignación de ballenas de $ 120K, han empujado la oferta restante aún más baja. Las ballenas suelen entrar cuando la confianza en un mapa de ruta es alta, y su participación a menudo acelera la actividad de compra de la fase final. A medida que MUTM se acerca a su precio de lanzamiento de $ 0,06, la ventana para asegurar el token por debajo de $ 0,04 se cierra rápidamente.Esta oferta apretada, combinada con el próximo lanzamiento de V1 y los fuertes resultados de auditoría, ha aumentado la urgencia en todos los inversores que buscan oportunidades potenciales de cripto superior antes de 2026.