Cómo cambiar las fechas de última modificación y creación de un archivo en Mac OS X

Esta es una guía muy simple sobre cómo cambiar los atributos de "fecha de modificación" y "fecha de creación" de un archivo en Mac OS X que escribí en mayo de 2009. Desde entonces, estas instrucciones se han actualizado para Mac OS X 10.10 Yosemite.





















Clave de formato de fecha: AAAA: el año (se pueden omitir los primeros dos dígitos/siglo).MM: el mes del año, del 1 al 12.DD: el día del mes, del 1 al 31.hh: la hora del día, de 0 a 23.mm — El número que indica los minutos, de 0 a 59.





¿Cómo cambiar el atributo "fecha de modificación" de un archivo? 1. Abra la aplicación Terminal ( /Applications/Utilities/Terminal.app ) o, si lo prefiere, use iTerm .

2. Escriba esto en la Terminal (sin pulsar Intro/Retorno) reemplazando AAAAMMDDhhmm con la información de la fecha deseada:

touch -mt AAAAMMDDhhmm

3. Abra una ventana del Finder y localice el archivo que desea modificar y arrástrelo y suéltelo en la ventana de la Terminal. Aquí hay un ejemplo de lo que debe escribirse en la Terminal en este punto:

touch -mt 200801120000 /Volumes/Mac\HD/Pictures/somefile.jpg

200801120000 en el ejemplo anterior representa "12 de enero de 2008 a las 12:00 AM" o mi vigésimo primer cumpleaños. Asegúrese de cambiar 200801120000 a la fecha que desea y de reemplazar /Volumes/Mac\HD/Pictures/somefile.jpg con la ruta adecuada al archivo cuya fecha desea modificar.

4. Si todo está en orden, presione la tecla de retorno .





¿Cómo cambiar el atributo "fecha de creación" de un archivo? Advertencia: Esto cambiará los atributos "fecha de modificación" y "fecha de creación".

1. Abra la aplicación Terminal ( /Applications/Utilities/Terminal.app ) o, si lo prefiere, use iTerm .

2. Escriba esto en la Terminal (sin pulsar Intro/Retorno) reemplazando AAAAMMDDhhmm con la información de la fecha deseada:

toque -t 201212211111

3. Abra una ventana del Finder y localice el archivo que desea modificar y arrástrelo y suéltelo en la ventana de la Terminal. Aquí hay un ejemplo de lo que debe escribirse en la Terminal en este punto:

touch -t 201212211111 /Volumes/Mac\HD/Pictures/somefile.jpg

201212211111 en el ejemplo anterior representan "21 de diciembre de 2012 11:11 AM" o el final de los 5125 años que comprenden el "Gran Ciclo" en el calendario sagrado Tzolk'in de los mayas (y puedes relajarte, el mundo no lo hizo terminar entonces, ¡y no pensé que sucedería cuando escribí este artículo!). Asegúrese de cambiar 201212211111 a la fecha que desee y de reemplazar /Volumes/Mac\ HD/Pictures/somefile.jpg con la ruta adecuada al archivo cuya fecha desea modificar.

4. Si todo está en orden, presione la tecla de retorno .

A continuación se incluye información adicional sobre cómo modificar/actualizar/cambiar archivos por lotes utilizando los comandos anteriores.

¿Cómo actualizar por lotes el atributo "fecha de modificación" de varios archivos? 1. Asegúrese de que todos los archivos que desea modificar estén en el directorio superior de la misma carpeta. No almacene archivos en esta carpeta si no desea que se modifiquen.

2. Abra la aplicación Terminal ( /Applications/Utilities/Terminal.app ) o, si lo prefiere, use iTerm .

3. Escriba esto en la Terminal (sin pulsar Intro/Retorno) reemplazando AAAAMMDDhhmm con la información de la fecha deseada:

touch -mt AAAAMMDDhhmm

4. Abra una ventana del Finder y localice la carpeta que contiene los archivos que desea modificar y arrástrela y suéltela en la ventana de la Terminal. Aquí hay un ejemplo de lo que debe escribirse en la Terminal en este punto:

touch -mt 200801120000 /Volúmenes/Mac\ HD/Imágenes/Álbum

5. Agregue /* al final del comando. Si solo se dirige a un tipo de archivo específico, incluya su extensión (por ejemplo , /*.jpg o /*.png ). Su comando debería ser algo como esto:

touch -mt 200801120000 /Volúmenes/Mac\ HD/Imágenes/Álbum**/***

6. Si todo está en orden, presione la tecla de retorno .





¿Cómo actualizar por lotes el atributo "fecha de creación" de varios archivos? Advertencia: Esto cambiará los atributos "fecha de modificación" y "fecha de creación".

1. Asegúrese de que todos los archivos que desea modificar estén en el directorio superior de la misma carpeta. No almacene archivos en esta carpeta si no desea que se modifiquen.

2. Abra la aplicación Terminal ( /Applications/Utilities/Terminal.app ) o, si lo prefiere, use iTerm .

3. Escriba esto en la Terminal (sin pulsar Intro/Retorno) reemplazando AAAAMMDDhhmm con la información de la fecha deseada:

toque -t 201212211111

4. Abra una ventana del Finder y localice la carpeta que contiene los archivos que desea modificar y arrástrela y suéltela en la ventana de la Terminal. Aquí hay un ejemplo de lo que debe escribirse en la Terminal en este punto:

touch -t 201212211111 /Volúmenes/Mac\ HD/Imágenes/Álbum

201212211111 en el ejemplo anterior representa "21 de diciembre de 2012 11:11 a. m.". Asegúrese de cambiar 201212211111 a la fecha que desee y de reemplazar /Volumes/Mac\HD/Pictures/Album con la ruta adecuada a la carpeta que contiene los archivos cuya fecha desea modificar.

5. Agregue /* al final del comando. Si solo se dirige a un tipo de archivo específico, incluya su extensión (por ejemplo , /*.jpg o /*.png ). Su comando debería ser algo como esto:

touch -t 201212211111 /Volúmenes/Mac\ HD/Imágenes/Álbum**/***

6. Si todo está en orden, presione la tecla de retorno .

Espero que hayas disfrutado o al menos encontrado útil este tutorial. Si tienes alguna pregunta o comentario déjame saber!

Publicado originalmente en http://danilo.ariadoss.com el 31 de mayo de 2009.