Cómo borrar documentos caducados automáticamente con MongoDB (índice TTL) Necesitaba eliminar algunos documentos que guardé en MongoDB después de un tiempo. Mi esposa me dijo que MongoDB ya tiene incorporado ese mecanismo. Un subproceso en segundo plano lee los valores del índice y elimina los documentos caducados de la colección (normalmente cada minuto). El campo indexado debe ser del tipo de fecha BSON o una matriz de fechas BSON. Si un documento no contiene el campo indexado, el documento no caducará.