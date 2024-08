Cómo ajustar la configuración del micrófono Blue Yeti para podcasting

He estado haciendo podcasts durante un año entre The Art Hustlers' Studio y The HackerNoon Podcast , y he aprendido algunas cosas sobre el audio. Todavía no soy un experto en audio y mi experiencia no es en ingeniería o producción de audio. Pero, un día en 2020, compré un micrófono y comencé a aprender lecciones de la manera más difícil: haciendo, jodiendo y mejorando.

Durante el año pasado, cometí muchos errores de audio y ha sido fabuloso para mi carrera y crecimiento. En el primer episodio de podcast que grabé, tuve mi micrófono silenciado durante la primera mitad del episodio. En un episodio que grabé con un invitado en persona, el audio era horrible porque no sabía cómo colocar el micrófono. Con este hilo y esta historia, espero que puedas aprender de algunos de mis errores ajustando la configuración óptima para tu micrófono Yeti Blue.

El micrófono azul Yeti

Hay algunos nobs en el micrófono Yeti Blue. El primero es el botón de silencio . Como parte de mi lista de verificación previa a la grabación, siempre me aseguro de poder ver una luz roja fija en ese botón de silencio, lo que indica que el micrófono está encendido y no silenciado. Si tu luz está parpadeando, no estarás grabando audio, amigo.

El siguiente botón es el dial de volumen . Como un podcaster que graba con invitados, este dial es prácticamente solo para mostrar. Aparentemente, puedes conectar tus auriculares directamente al micrófono; nunca necesité hacer esto.

En la parte trasera del micrófono, tengo la perilla de ganancia . La ganancia se refiere al nivel de salida de sonido del micrófono. Si la ganancia es demasiado alta, se recortará. Si la ganancia es demasiado baja, no escuchará nada; el dial de ganancia es muy sensible. Para darte un poco de contexto, en una de las últimas grabaciones de The HackerNoon Podcast, la ganancia de uno de los micrófonos se fijó a las 3 en punto y eso era demasiado alto. El mío está configurado a las 8 en punto, pero también tengo una cabina vocal alrededor de mi micrófono que ayuda. Intente configurar su dial a las 9 en punto para comenzar. En general, diría que es mejor errar por el lado silencioso que el ruidoso porque en su mayoría se puede ajustar en la publicación (a menos que sea DEMASIADO silencioso).

Debajo del nob de ganancia está el nob de patrón . Este dial cambia el tipo de patrón de grabación que usará su micrófono. Hay cuatro tipos de patrones: cardioide, estéreo, omnidireccional y bidireccional. Para el podcasting, debe usar la configuración cardioide, que es la que parece un pequeño trasero. Esto está optimizado para que se grabe todo lo que esté directamente frente al micrófono (en este caso, usted). Si estuviera grabando con un invitado en persona y con un solo micrófono, le gustaría cambiar a omnidireccional o bidireccional.

Otra cosa importante para recordar sobre el uso del micrófono Blue Yeti es dónde hablar al micrófono. La mayoría de las personas quieren apuntar la punta del micrófono hacia la boca, pero en realidad deberías mantener el micrófono hacia arriba y hacia abajo y hablar por un lado. Tampoco querrás estar demasiado cerca y hablar directamente al micrófono. Es mejor hablar al menos un pie hacia atrás y aumentar la ganancia si es necesario.

Este hilo de Slogging de Alex Cobb, Amy, David, Guy y Linh apareció en el canal oficial de #podcast de Hackernoon y ha sido editado para facilitar la lectura.

Alex Cobb

¿A qué están poniendo todos sus ganancias para las grabaciones de TWOPI? Además, ¿todos se aseguran de mantener el audio en marcha y no cortarlo a la mitad?

Alex Cobb

Porque alguien puede haber cortado un poco... todo el episodio

Alex Cobb

¡El tuyo se ve bien! Me gustan las 9 en punto, pero suena genial. Eso suena aislante está haciendo números.

Alex Cobb

Sonido*

David creo que eres el culpable en cuestión 😂

Alex Cobb

Sin señalar con el dedo ni nombrar nombres, pero no es Amy, y el problema de ganancia específicamente no es Guy.

probablemente sea yo, conecté un micrófono por primera vez. también es un yetti. funcionó bien a través de retransmisión en esta primera grabación https://twitter.com/productschool/status/1412501856870449152 y luego el podcast de twopi y storm ayer fue la segunda y tercera vez que lo usó.

con esta computadora.

solo necesita poner su ganancia a las 9 en punto. "recorte" significa que estaba demasiado alto, por lo que superó el umbral de audio para el volumen apropiado: salvaje-sonriendo-con-lágrimas:

Alex Cobb

Experto en audio aquí^ :face_with_monocle:

¿Quién gana? Pero me alegro de que mi micrófono de $ 30 y 5 años no esté causando demasiados problemas, jeje

Alex Cobb

Su problema fue silenciar su audio periódicamente y pausar la grabación sin darse cuenta.

Alex Cobb

Entonces, no es una competencia, pero Amy gana.

¿El podcast de Storm también está apagado? ¿Son esas dos grabaciones recuperables/publicables?

La ganancia estaba a las 3 en punto, solo se movió a las 9 en punto ahora

¿Silenciar el zoom afecta la grabación (incluso cuando no estoy hablando)? TENGO UNA SILLA QUE CHIRRÍA

Alex Cobb

Sí. Es un sistema abismal. Realmente vivimos en una sociedad. ¿Tienen WD-40 por allá?

Alex Cobb

¿Podemos escuchar una prueba de las 9 en punto? No sé si puedes enviarlo por la holgura.

He tenido la intención de darle un buen rociado durante mucho tiempo, pero ¡felicitaciones por informarme sobre el silenciamiento del zoom!

Alex Cobb

Sí, es algo que nadie más parece darse cuenta y solo me enteré al leer las pautas de grabación de podcasts. Terrible sistema de Zoom. La única forma de evitarlo sería grabar una pista separada también.

No te preocupes, amigo. Me encargué de eso. Salud.

David, también tienes que cambiar el dial inferior al ícono que mira el trasero loooool

https://www.youtube.com/watch?v=G4PvTrTp7Tc

ay que pasa??? no entiendo nada =)))

Alex Cobb

También se llama cardioide, pero eso es mucho menos divertido de decir.

así que planeo usar el micrófono yeti con el dongle como se mencionó al final del episodio de twopi, ¿y ahora qué? ¿Tengo que saber algo sobre la configuración del zoom o qué tienes?

Alex Cobb

Yo diría que no silencie su llamada de Zoom bajo ninguna circunstancia. CREO que puedes silenciar el micrófono si es necesario.

Dios mío, eso es una noticia para mí. está bien. ¿Cómo se silencia el micrófono?

Alex Cobb

Debe ser un botón, dependiendo del modelo. Amy's no parece tener uno. Mi modelo tiene un pequeño botón justo en el medio.

Oh, mi botón de silencio está del otro lado

Tener 10/10 episodios completos grabados con el micrófono silenciado en el pasado SOOO

Eso es todo, todos - ¡gracias por leer! Espero que esto te ayude a evitar algunos de los mismos errores de audio que estaba cometiendo. Si desea ver mis podcasts, puede escuchar The Art Hustlers' Studio o The HackerNoon Podcast en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que obtenga sus podcasts. Mientras tanto, me pondré manos a la obra.