¿Pruebas de API sin cartero?

Introducción

Si está probando el backend, necesita algunas herramientas, porque no ve lo que está probando. Estas son herramientas que puede usar durante la prueba de la API. Supongo que una de las mejores herramientas para las pruebas de API es Postman. Pero hoy consideraremos la mejor alternativa a esta popular herramienta. Le gustan especialmente aquellos que trabajan con Postman todo el tiempo.

Cartero

Primero, me gustaría describir las mejores características de Postman. Creando colecciones y se está ejecutando en modo de automatización a través de Newman.





Guardar diferentes entornos y cambiar rápidamente entre ellos durante las pruebas de back-end en varios soportes. Compartir sus colecciones y su entorno con los miembros de su equipo.





Admite trabajar en todas las plataformas (Windows, macOS, Linux). Integración con canalizaciones de CI/CD. La pregunta es, ¿crees que es posible soportar todas esas funciones de forma gratuita? Por supuesto que no. Y Postman tiene algunas funciones solo en la versión paga.





Pero, ¿qué pasa con proyectos similares de código abierto? Tal vez también sean buenos. Trataré de discutir uno de ellos.

rayuela

Hoppscotch es un paquete de desarrollo de API ligero y basado en la web. Fue construido desde cero teniendo en cuenta la facilidad de uso y la accesibilidad, proporcionando toda la funcionalidad necesaria para los desarrolladores de API con una interfaz de usuario minimalista y discreta. Es de uso gratuito y, como beneficio adicional, es completamente de código abierto.





Mira eso.





Supongo que solo hay una diferencia con Postman. Hoppscotch está basado en la web y no requiere instalación en la máquina. Todos los demás son iguales, incluida la interfaz. Pero si intenta usarlo, se pueden encontrar algunas restricciones.





Por ejemplo, no es posible trabajar con los datos creados simultáneamente como un equipo completo. Presenta pero no funciona. Y los colaboradores de Hoppscotch dijeron que no lo suministrarán. No estoy acusando a los desarrolladores de Hoppscotch porque no creo que sea demasiado fácil realizar estas funciones. Necesita proporcionar algunos servidores en la nube para ello. Y cuesta mucho dinero.





Intentemos usar esta opción paso a paso. Abres una versión basada en web y empiezas a trabajar. Está creando algunas solicitudes de API, combinándolas en las colecciones y guardando algunos entornos diferentes. Después de eso, decide guardarlo todo y compartirlo con el miembro de su equipo.





En primer lugar, debe crear su cuenta y hay algunas opciones. Uno de ellos es el correo electrónico.





Y eso nos lleva a la parte mágica de Hoppscotch porque siempre necesitas usar el enlace mágico de un correo electrónico. A veces, los correos electrónicos llegan a la carpeta de correo no deseado. Pero al final, no puede trabajar con esta función porque no hay un equipo en su cuenta.





Decisión

Si escucha sobre proyectos de código abierto, intente pensar en quién pagará por ellos. Si es totalmente gratuito, lo más razonable es que este producto no sea tan bueno como los competidores pagados.